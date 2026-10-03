Τριαντόπουλος κατά Καρυστιανού: Χυδαίο ψεύδος ότι χαρακτήρισα «κρέατα προς μεταφορά» τις σορούς θανόντων στα Τέμπη

«Η ανοχή στις συκοφαντίες έχει και τα όριά της» λέει ο πρώην υφυπουργός και κάνει λόγο για δρόμο ολίσθηρό, που δεν θ' ακολουθήσει





Ο κ. Τριαντόπουλος διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έκανε ποτέ τέτοιες δηλώσεις, χαρακτηρίζοντας τον σχετικό ισχυρισμό «χυδαίο ψεύδος» και σημειώνοντας ότι «η ανοχή στις συκοφαντίες έχει και τα όριά της».







Αναφερόμενη στον τότε υφυπουργό, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε, επικαλούμενη μαρτυρίες και καταθέσεις, ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος φέρεται να είπε να «μεταφερθούν τα κρέατα», εννοώντας τις σορούς των θυμάτων, και να «γίνει ο χώρος λαμπίκο».





Η δήλωση Τριαντόπουλου



«Έλαβα με έκπληξη γνώση των δηλώσεων της Προέδρου του κόμματος “Ελπίδα για τη Δημοκρατία”, κας Μαρίας Καρυστιανού, περί του ότι δήθεν εγώ χαρακτήρισα, σε τόπο και χρόνο που δεν προσδιόρισε, ως “κρέατα προς μεταφορά” τις σορούς θανόντων στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, ώστε ο χώρος να γίνει “λαμπίκο”.



Οι δηλώσεις της μάλιστα αυτές δόθηκαν σε τηλεοπτικό μέσο πανελλήνιας εμβέλειας, και εξ αφορμής όχι εξετάσεώς της ως μητέρας θανούσης στην τραγωδία, που θα συγχωρούσε ίσως και ένα βαρύ ατόπημα, αλλά συνεντεύξεώς της ως πολιτικής αρχηγού -και αυτό έχει τη σημασία του.



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Σέβομαι, όμως, και έχω χρέος απέναντι στα παιδιά μου και την οικογένειά μου, που συνεχώς καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συκοφαντίες και να αντέξουν αθλιότητες και τοξικότητα.



Η ανοχή, λοιπόν, στις συκοφαντίες έχει και τα όριά της.



Και όταν οι συκοφαντίες προέρχονται από πρόσωπο που διεκδικεί θεσμική θέση στη χώρα, η κατάσταση είναι διαφορετική.



Σκληρή απάντηση στη Μαρία Καρυστιανού έδωσε ο Χρήστος Τριαντόπουλος , μετά τις δηλώσεις της προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ότι ο ίδιος φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει τη φράση «να μεταφερθούν τα κρέατα» για τις σορούς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και να είχε ζητήσει να γίνει ο χώρος «λαμπίκο».Ο κ. Τριαντόπουλοςότι έκανε ποτέ τέτοιες δηλώσεις, χαρακτηρίζοντας τον σχετικό ισχυρισμό «» και σημειώνοντας ότι «».Η δήλωση του πρώην υφυπουργού έρχεται σε συνέχεια των όσων υποστήριξε στην πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» η Μαρία Καρυστιανού, όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις παρεμβάσεις στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος και στην παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο.Αναφερόμενη στον τότε υφυπουργό, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε, επικαλούμενη«Έλαβα με έκπληξη γνώση των δηλώσεων της Προέδρου του κόμματος “Ελπίδα για τη Δημοκρατία”, κας Μαρίας Καρυστιανού, περί του ότι δήθεν εγώ χαρακτήρισα, σε τόπο και χρόνο που δεν προσδιόρισε, ως “κρέατα προς μεταφορά” τις σορούς θανόντων στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, ώστε ο χώρος να γίνει “λαμπίκο”.Οι δηλώσεις της μάλιστα αυτές δόθηκαν σε τηλεοπτικό μέσο πανελλήνιας εμβέλειας, και εξ αφορμής όχι εξετάσεώς της ως μητέρας θανούσης στην τραγωδία, που θα συγχωρούσε ίσως και ένα βαρύ ατόπημα, αλλά συνεντεύξεώς της ως πολιτικής αρχηγού -και αυτό έχει τη σημασία του.Σεβάστηκα απόλυτα μέχρι σήμερα και πάντα θα σέβομαι τον ανείπωτο πόνο των συγγενών των θανόντων στο δυστύχημα, όπως καταδεικνύει η στάση μου όλη αυτήν την περίοδο.Σέβομαι, όμως, και έχω χρέος απέναντι στα παιδιά μου και την οικογένειά μου, που συνεχώς καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συκοφαντίες και να αντέξουν αθλιότητες και τοξικότητα.Η ανοχή, λοιπόν, στις συκοφαντίες έχει και τα όριά της.Και όταν οι συκοφαντίες προέρχονται από πρόσωπο που διεκδικεί θεσμική θέση στη χώρα, η κατάσταση είναι διαφορετική.

Θεωρώ τουλάχιστον λυπηρό να βρίσκομαι στη θέση να απαντώ σε ισχυρισμούς περί δήθεν λεγομένων μου, όταν και μόνο η σκέψη επί αυτών είναι αδιανόητη.



Διαψεύδω, κάθετα και κατηγορηματικά, όσα παραπάνω ανέφερε η κα Μαρία Καρυστιανού, ως ένα χυδαίο ψεύδος που οδηγεί σε ένα δρόμο ολισθηρό, τον οποίο δεν θα ακολουθήσω.



Άλλωστε, η διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, του φυσικού μου δικαστή -όπως ζήτησα από την πρώτη στιγμή, είναι, πλέον, πολύ κοντά.



Και η Αλήθεια εκεί, θα λάμψει».