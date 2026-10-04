Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Η επική μασκότ του Ηρακλή με δόση αυτοσαρκασμού, βίντεο
Η επική μασκότ του Ηρακλή με δόση αυτοσαρκασμού, βίντεο
Ο Ηρακλής παρουσίασε τη νέα του μασκότ που έχει τη μορφή της θρυλικής «Χάιδω» και αποθεώθηκε από τον κόσμο που γέμισε το Ιβανώφειο για το ματς με τον Ολυμπιακό
Επτά λεπτά πριν το τζάμπολ του αγώνα με τον Ολυμπιακό ο Ηρακλής με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού παρουσίασε τη νέα του μασκότ.
Αυτή έχει τη μορφή της θρυλικής «Χάιδω», ως έναν φόρο τιμής για την πιο γνωστή και πιστή οπαδό του Γηραιού.
Ο κόσμος υποδέχτηκε τη νέα μασκότ με θερμό χειροκρότημα, εκείνη χόρεψε στους ρυθμούς των συνθημάτων, ενώ έκανε την εμφάνιση της με μαγκούρα. Φωτογραφήθηκε μάλιστα με τη Χάιδω που δεν θα μπορούσε να λείπει από το Ιβανώφειο.
Αυτή έχει τη μορφή της θρυλικής «Χάιδω», ως έναν φόρο τιμής για την πιο γνωστή και πιστή οπαδό του Γηραιού.
Ο κόσμος υποδέχτηκε τη νέα μασκότ με θερμό χειροκρότημα, εκείνη χόρεψε στους ρυθμούς των συνθημάτων, ενώ έκανε την εμφάνιση της με μαγκούρα. Φωτογραφήθηκε μάλιστα με τη Χάιδω που δεν θα μπορούσε να λείπει από το Ιβανώφειο.
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