Η επική μασκότ του Ηρακλή με δόση αυτοσαρκασμού, βίντεο

Επτά λεπτά πριν το τζάμπολ του αγώνα με τον Ολυμπιακό ο Ηρακλής με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού παρουσίασε τη νέα του μασκότ.Αυτή έχει τη μορφή της θρυλικής «Χάιδω», ως έναν φόρο τιμής για την πιο γνωστή και πιστή οπαδό του Γηραιού.Ο κόσμος υποδέχτηκε τη νέα μασκότ με θερμό χειροκρότημα, εκείνη χόρεψε στους ρυθμούς των συνθημάτων, ενώ έκανε την εμφάνιση της με μαγκούρα. Φωτογραφήθηκε μάλιστα με τη Χάιδω που δεν θα μπορούσε να λείπει από το Ιβανώφειο.