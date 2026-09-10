Το «αντίο» της Έλλης Κοκκίνου στον Γιώργο Μαζωνάκη επί σκηνής: Ήθελε να δίνει πάρα πολλή αγάπη και ζητούσε την αποδοχή και την εκτίμηση
Το «αντίο» της Έλλης Κοκκίνου στον Γιώργο Μαζωνάκη επί σκηνής: Ήθελε να δίνει πάρα πολλή αγάπη και ζητούσε την αποδοχή και την εκτίμηση
Η τραγουδίστρια αποχαιρέτησε τον καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ερμηνεύοντας τα τραγούδια του
Επί σκηνής αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη η Έλλη Κοκκίνου, κατά τη διάρκεια συναυλίας της στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.
Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 54 ετών, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, έπειτα από ανακοπή, και η Έλλη Κοκκίνου θέλησε να αφιερώσει λίγα λεπτά στο live της για να τον τιμήσει, μιλώντας για την αγάπη που έδινε απλόχερα και το ταλέντο του.
Η τραγουδίστρια τόνισε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αυθεντικός και γι' αυτό αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο: «Σήμερα είναι μία πολύ δύσκολη μέρα και για εμάς και για εσάς γιατί έφυγε πάρα πολύ ξαφνικά ένας πάρα πολύ αγαπημένος άνθρωπος, ένας πάρα πολύ αγαπημένος, καταξιωμένος καλλιτέχνης. Έφυγε ξαφνικά, άδικα. Ένας νέος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος με Α κεφαλαίο. Ήταν φιλάνθρωπος πολύ. Είχε μάθει και ήθελε να δίνει πάρα πολλή αγάπη. Ήθελε αγάπη. Τη ζητούσε την αγάπη. Ζητούσε την αποδοχή, την εκτίμηση. Είχε λίγους ανθρώπους δίπλα του, αλλά αυτούς που είχε τους αγαπούσε πάρα πάρα πολύ και αληθινά. Ήθελε ειλικρίνεια, πίστη. Πίστευε πάρα πολύ στον Θεό. Ένα ανήσυχο πνεύμα, ένας ανήσυχος καλλιτέχνης. Πάνω από όλα αληθινός και αυθεντικός. Και για αυτό τον αγαπήσατε και εσείς, αλλά και εμείς. Ένα μικρό παιδί λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Είχα τη χαρά να τραγουδήσουμε το Gucci των Μασάι μαζί το 2004. Πριν συνεχίσω λοιπόν με τα δικά μου τραγούδια, θα ήθελα να τον τιμήσουμε με δύο δικά του πολύ αγαπημένα τραγούδια και από εσάς και από εμάς και που και έτσι κι αλλιώς τα τραγουδάω χρόνια σε όλα μου τα προγράμματα. Πάμε μαζί; Μία δυνατή φωνή. Να είστε σίγουροι πως μας ακούει», είπε και ξεκίνησε να τραγουδά το «Ανήκω σ' εμένα».
Δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 54 ετών, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, έπειτα από ανακοπή, και η Έλλη Κοκκίνου θέλησε να αφιερώσει λίγα λεπτά στο live της για να τον τιμήσει, μιλώντας για την αγάπη που έδινε απλόχερα και το ταλέντο του.
Η τραγουδίστρια τόνισε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αυθεντικός και γι' αυτό αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο: «Σήμερα είναι μία πολύ δύσκολη μέρα και για εμάς και για εσάς γιατί έφυγε πάρα πολύ ξαφνικά ένας πάρα πολύ αγαπημένος άνθρωπος, ένας πάρα πολύ αγαπημένος, καταξιωμένος καλλιτέχνης. Έφυγε ξαφνικά, άδικα. Ένας νέος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος με Α κεφαλαίο. Ήταν φιλάνθρωπος πολύ. Είχε μάθει και ήθελε να δίνει πάρα πολλή αγάπη. Ήθελε αγάπη. Τη ζητούσε την αγάπη. Ζητούσε την αποδοχή, την εκτίμηση. Είχε λίγους ανθρώπους δίπλα του, αλλά αυτούς που είχε τους αγαπούσε πάρα πάρα πολύ και αληθινά. Ήθελε ειλικρίνεια, πίστη. Πίστευε πάρα πολύ στον Θεό. Ένα ανήσυχο πνεύμα, ένας ανήσυχος καλλιτέχνης. Πάνω από όλα αληθινός και αυθεντικός. Και για αυτό τον αγαπήσατε και εσείς, αλλά και εμείς. Ένα μικρό παιδί λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Είχα τη χαρά να τραγουδήσουμε το Gucci των Μασάι μαζί το 2004. Πριν συνεχίσω λοιπόν με τα δικά μου τραγούδια, θα ήθελα να τον τιμήσουμε με δύο δικά του πολύ αγαπημένα τραγούδια και από εσάς και από εμάς και που και έτσι κι αλλιώς τα τραγουδάω χρόνια σε όλα μου τα προγράμματα. Πάμε μαζί; Μία δυνατή φωνή. Να είστε σίγουροι πως μας ακούει», είπε και ξεκίνησε να τραγουδά το «Ανήκω σ' εμένα».
Δείτε βίντεο
@1__e.s__1 #θεσαλλονικη #fyp #mazw #mazwnakhs @Elli Kokkinou @Giorgos Mazonakis ♬ Rootwork Beneath the Elm - Martha Pilkington
@fragiskosofficial Στην συναυλία της η κόκκινου μιλάει για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στην Θεσσαλονίκη #fragiskos #fragiskosofficial #for ♬ πρωτότυπος ήχος - Fragiskos 🔷 🔷 🔷
Όταν η Έλλη Κοκκίνου και ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησαν το Gucci των Μασάι
@stellitsa.kosm Η Ελλη Κοκκινου για τον Μαζωνακη @Elli Kokkinou Official rest in peace #mazw #kokkinou #skg #fy #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - Stellitsa
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