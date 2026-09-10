Ο Χάρι Στάιλς επεκτείνει την περιοδεία του και το 2027 με νέες συναυλίες του «Together, Together»



2027, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «Together, Together» προανήγγειλε ο Χάρι Στάιλς

Νέες συναυλίες για τοΤο πρώην μέλος των One Direction προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές του με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία έγραψε: «2027. Αύριο». Σε αυτή δημοσίευσε μια φωτογραφία του, στην οποία εμφανίζεται με κόκκινο T-shirt που φέρει την επιγραφή: «Ο χορός είναι τα πάντα. Όλα τα άλλα είναι ανοησίες».Σε email που έστειλε στη συνέχεια στους θαυμαστές του, ο Χάρι Στάιλς αποκάλυψε ότι η ανακοίνωση αφορά στην προσθήκη νέων ημερομηνιών για το 2027 στην παγκόσμια περιοδεία «Together, Together». Οι νέες συναυλίες έρχονται μετά τις 12 εμφανίσεις του στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου το φετινό καλοκαίρι, με τις οποίες κατέρριψε ρεκόρ.Αναφερόμενος στην επιτυχία που σημείωσε η περιοδεία του 2026 και στην ανταπόκριση του κοινού, έγραψε: «Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την περιοδεία του 2026 ήξερα ότι θα ήταν ξεχωριστή, αλλά την μετατρέψατε σε κάτι πολύ περισσότερο​​από αυτό που θα μπορούσα να φανταστώ».Στη συνέχεια, εξήγησε στους θαυμαστές του, τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να συνεχίσει την περιοδεία και το 2027, αναφερόμενος παράλληλα στη σχέση του με τη μουσική και το κοινό του: «Λατρεύω να παίζω μουσική, λατρεύω να είμαι μαζί σας και να είμαι μέρος της αγάπης και της χαράς που δημιουργείτε όλοι μαζί κάθε βράδυ. Γι' αυτό ήθελα να είστε οι πρώτοι που θα μάθετε ότι θα προσθέσουμε ημερομηνίες το 2027, κάτι που ειλικρινά, στην αρχή το βρήκα τρομακτικό. Το να είμαι καλλιτέχνης είναι το μόνο που ξέρω να κάνω, το κάνω αυτό από τότε που ήμουν 16 ετών και νιώθω ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο που μοιράζομαι ακόμα αυτές τις στιγμές μαζί σας».Ο Χάρι Στάιλς έγινε γνωστός μέσα από τους One Direction, στους οποίους συμμετείχε μαζί με τους Νάιαλ Χόραν, Λίαμ Πέιν, Ζέιν Μάλικ και Λούις Τόμλινσον. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2010 μέσα από το talent show του ITV «The X Factor». Το 2016 οι One Direction έκαναν παύση, περίπου έναν χρόνο μετά την αποχώρηση του Ζέιν Μάλικ. Την ίδια χρονιά, ο Χάρι Στάιλς ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του.: Shutterstock