Συνετρίβη στρατιωτικό αεροσκάφος με 32 επιβαίνοντες στη Νιγηρία
ΚΟΣΜΟΣ
Νιγηρία Συντριβή αεροσκάφους

Συνετρίβη στρατιωτικό αεροσκάφος με 32 επιβαίνοντες στη Νιγηρία

«Οι αρχικές αναφορές δείχνουν ότι υπήρχαν 25 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος στο αεροσκάφος», δήλωσε ο υπουργός Αεροπορίας Φέστους Κεγιάμο με ανάρτηση στο X

Συνετρίβη στρατιωτικό αεροσκάφος με 32 επιβαίνοντες στη Νιγηρία
Ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας της Νιγηρίας συνετρίβη σήμερα στο νότιο τμήμα της χώρας με 32 επιβαίνοντες, σύμφωνα με τον στρατό και τον υπουργό Αεροπορίας της Νιγηρίας.

«Οι αρχικές αναφορές δείχνουν ότι υπήρχαν 25 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος στο αεροσκάφος», δήλωσε ο υπουργός Αεροπορίας Φέστους Κεγιάμο με ανάρτηση στο X.

Ο υπουργός ανέφερε ότι το αεροσκάφος βρισκόταν καθ’ οδόν προς το Λάγος από το Μπενίν, όταν όλες οι προσπάθειες να επικοινωνήσουν μαζί του μέσω ασυρμάτου αποδείχθηκαν ανεπιτυχείς.

Επίσης, ισχυρίστηκε ότι μεταγενέστερες πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στη Ναυτική Βάση στο Ιγκμποκόντα και ότι τα συντρίμμια είχαν εντοπιστεί.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στην Ιγκμποκόντα, έδρα της Τοπικής Διοικητικής Περιοχής Ιλάτζε της Πολιτείας Όντο. Φέρεται να εκτελούσε τακτική πτήση από το Μπενίν προς το Λάγος όταν συνέβη το ατύχημα.

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