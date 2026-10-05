Πρώην δικηγόρος Κρίστα Πάικ: Είχαμε προειδοποιήσει για προβληματικές φλέβες και επικίνδυνη διαδικασία
Πρώην δικηγόρος Κρίστα Πάικ: Είχαμε προειδοποιήσει για προβληματικές φλέβες και επικίνδυνη διαδικασία
Δεν μου προκαλούν έκπληξη όσα συνέβησαν, λέει ο Τζέιμς Κρόουσον, ο οποίος εκπροσώπησε την Πάικ σε παλαιότερες εφέσεις - Γιατί είχε καταδικαστεί εκείνη σε θάνατο και όχι ο συγκατηγορούμενος σύντροφός της - Τι θα ακολουθήσει αν επιβιώσει
Καμία έκπληξη για την αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί δεν ένιωσε ένας πρώην νομικός της σύμβουλος, λέγοντας πως οι δικηγόροι της είχαν προειδοποιήσει ότι η δυσκολία πρόσβασης στις φλέβες της θα μπορούσε να καταστήσει τη διαδικασία επικίνδυνη και, δυνητικά, απάνθρωπη.
Ο Τζέιμς Κρόουσον, ο οποίος εκπροσώπησε την Πάικ σε μέρος των εφέσεων που ακολούθησαν την καταδίκη της, δήλωσε ότι παρακολουθούσε την υπόθεση από απόσταση πριν από την αποτυχημένη εκτέλεση στο Riverbend Maximum Security Institution του Νάσβιλ, στις 30 Σεπτεμβρίου.
«Δεν μπορώ να πω ότι εκπλήσσομαι», δήλωσε ο Κρόουσον, ο οποίος είχε εκπροσωπήσει την Πάικ όταν εργαζόταν για την υπηρεσία υπεράσπισης καταδικασμένων του Τενεσί. «Γνώριζα ότι υπήρχαν αρκετά υπομνήματα της υπεράσπισης στα οποία αναφερόταν ότι είχε προβληματικές φλέβες και ότι αυτό επρόκειτο να είναι μια δύσκολη και πιθανώς απάνθρωπη διαδικασία για εκείνη, επειδή θα την εξέθετε ακριβώς στον κίνδυνο που, τελικά, προέκυψε».
Η 50χρονη Πάικ εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη και με μηχανική υποστήριξη για την αναπνοή της, αφού οι Αρχές του Τενεσί της χορήγησαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, οι οποίες δεν κατάφεραν, τελικά, να προκαλέσουν τον θάνατό της.
«Εξακολουθεί να νοσηλεύεται, βρίσκεται σε αναπνευστήρα και είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν γνωρίζουμε ακόμη πραγματικά ποια είναι η πρόγνωσή της και μπορεί να χρειαστούν αρκετές ημέρες μέχρι να το γνωρίζουμε», δήλωσε στο CNN ο Στίβεν Φέρελ, βοηθός ομοσπονδιακού συνηγόρου υπεράσπισης, προσθέτοντας ότι δεν έχει καταφέρει να δει προσωπικά την Πάικ.
Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι οι ενδοφλέβιες γραμμές τοποθετήθηκαν λανθασμένα, με αποτέλεσμα το φάρμακο που της χορηγήθηκε να περάσει στους ιστούς αντί να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας σοβαρά τραύματα και στα δύο χέρια της.
Το υπουργείο Σωφρονισμού του Τενεσί έχει υποστηρίξει ότι ακολούθησε κάθε βήμα του νόμιμου πρωτοκόλλου εκτέλεσης της πολιτείας. Παράλληλα, το υπουργείο ανέφερε ότι το πρωτόκολλο δεν επέτρεπε την εφαρμογή πρόσθετων διαδικασιών μετά τα βήματα που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη.
Ο Κρόουσον τόνισε ότι οι δύο εκδοχές - ότι οι αξιωματούχοι ακολούθησαν το γραπτό πρωτόκολλο και ότι η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε με σοβαρά προβλήματα - δεν είναι κατ’ ανάγκη αντικρουόμενες. «Η πολιτεία καταρτίζει ένα πρωτόκολλο και, συνήθως, οι πολιτείες που είναι διατεθειμένες να επιβάλλουν τη θανατική ποινή δεν εντάσσουν πραγματικά την ιατρική ή την επιστήμη στις συζητήσεις όταν καταρτίζουν αυτά τα πρωτόκολλα».
Ο Κρόουσον ανέφερε, ακόμα, ότι οι τραυματισμοί που έχουν καταγραφεί, φαίνεται να συνάδουν με τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί πριν από την εκτέλεση, παραπέμποντας στην εκτίμηση ότι το φάρμακο εισήλθε στους γύρω ιστούς αντί να κυκλοφορήσει κανονικά στην κυκλοφορία του αίματος της Πάικ.
Ο τότε σύντροφός της και συγκατηγορούμενός της, Ταντάριλ Σιπ, ήταν 17 ετών και, λόγω της ηλικίας του, δεν μπορούσε να καταδικαστεί σε θάνατο. Του επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης.
Η διαφορά στην ποινή, που βασίστηκε σε μια μικρή ηλικιακή διαφορά, παραμένει σημαντική για τον Κρόουσον. Όπως είπε, καταδεικνύει αυτό που θεωρεί αυθαίρετο χαρακτήρα της θανατικής ποινής.
«Είναι μόλις λίγους μήνες μεγαλύτερη από τον νεαρό άνδρα που συμμετείχε στην ίδια πράξη και εδώ και 32 χρόνια αγωνίζεται για τη ζωή της», δήλωσε ο Κρόουσον. «Εκείνος εξακολουθεί να βρίσκεται στη φυλακή, χωρίς να είναι αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή» συνέχισε, σημειώνοντας πως το όριο των 18 ετών, που αποδείχθηκε καθοριστικό για την Πάικ, «μοιάζει απλώς με έναν αυθαίρετο αριθμό».
Ο Κρόουσον εκπροσώπησε την Πάικ σε ένα στάδιο της υπόθεσης μετά την καταδίκη της, περίπου 16 χρόνια νωρίτερα, και δήλωσε ότι την είχε επισκεφθεί «δεκάδες φορές» στην πτέρυγα των μελλοθανάτων. Η τελευταία φορά που μίλησε μαζί της ήταν το 2009.
Την περιέγραψε τότε ως «πολύ γοητευτική επιφανειακά» και ως άνθρωπο που έδειχνε προσοχή στους γύρω της. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η γυναίκα που γνώρισε ελάχιστα έμοιαζε με την έφηβη που είχε διαπράξει το έγκλημα, το οποίο την οδήγησε στην πτέρυγα των μελλοθανάτων.
«Ποτέ δεν είδα την Κρίστα που διέπραξε τα εγκλήματα για τα οποία μπήκε στη φυλακή», δήλωσε. «Αυτό το πρόσωπο, προφανώς, υπάρχει».
Ο Τζέιμς Κρόουσον, ο οποίος εκπροσώπησε την Πάικ σε μέρος των εφέσεων που ακολούθησαν την καταδίκη της, δήλωσε ότι παρακολουθούσε την υπόθεση από απόσταση πριν από την αποτυχημένη εκτέλεση στο Riverbend Maximum Security Institution του Νάσβιλ, στις 30 Σεπτεμβρίου.
«Δεν μπορώ να πω ότι εκπλήσσομαι», δήλωσε ο Κρόουσον, ο οποίος είχε εκπροσωπήσει την Πάικ όταν εργαζόταν για την υπηρεσία υπεράσπισης καταδικασμένων του Τενεσί. «Γνώριζα ότι υπήρχαν αρκετά υπομνήματα της υπεράσπισης στα οποία αναφερόταν ότι είχε προβληματικές φλέβες και ότι αυτό επρόκειτο να είναι μια δύσκολη και πιθανώς απάνθρωπη διαδικασία για εκείνη, επειδή θα την εξέθετε ακριβώς στον κίνδυνο που, τελικά, προέκυψε».
Η 50χρονη Πάικ εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη και με μηχανική υποστήριξη για την αναπνοή της, αφού οι Αρχές του Τενεσί της χορήγησαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, οι οποίες δεν κατάφεραν, τελικά, να προκαλέσουν τον θάνατό της.
«Εξακολουθεί να νοσηλεύεται, βρίσκεται σε αναπνευστήρα και είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν γνωρίζουμε ακόμη πραγματικά ποια είναι η πρόγνωσή της και μπορεί να χρειαστούν αρκετές ημέρες μέχρι να το γνωρίζουμε», δήλωσε στο CNN ο Στίβεν Φέρελ, βοηθός ομοσπονδιακού συνηγόρου υπεράσπισης, προσθέτοντας ότι δεν έχει καταφέρει να δει προσωπικά την Πάικ.
Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι οι ενδοφλέβιες γραμμές τοποθετήθηκαν λανθασμένα, με αποτέλεσμα το φάρμακο που της χορηγήθηκε να περάσει στους ιστούς αντί να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας σοβαρά τραύματα και στα δύο χέρια της.
Το υπουργείο Σωφρονισμού του Τενεσί έχει υποστηρίξει ότι ακολούθησε κάθε βήμα του νόμιμου πρωτοκόλλου εκτέλεσης της πολιτείας. Παράλληλα, το υπουργείο ανέφερε ότι το πρωτόκολλο δεν επέτρεπε την εφαρμογή πρόσθετων διαδικασιών μετά τα βήματα που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη.
Ο Κρόουσον τόνισε ότι οι δύο εκδοχές - ότι οι αξιωματούχοι ακολούθησαν το γραπτό πρωτόκολλο και ότι η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε με σοβαρά προβλήματα - δεν είναι κατ’ ανάγκη αντικρουόμενες. «Η πολιτεία καταρτίζει ένα πρωτόκολλο και, συνήθως, οι πολιτείες που είναι διατεθειμένες να επιβάλλουν τη θανατική ποινή δεν εντάσσουν πραγματικά την ιατρική ή την επιστήμη στις συζητήσεις όταν καταρτίζουν αυτά τα πρωτόκολλα».
Ο Κρόουσον ανέφερε, ακόμα, ότι οι τραυματισμοί που έχουν καταγραφεί, φαίνεται να συνάδουν με τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί πριν από την εκτέλεση, παραπέμποντας στην εκτίμηση ότι το φάρμακο εισήλθε στους γύρω ιστούς αντί να κυκλοφορήσει κανονικά στην κυκλοφορία του αίματος της Πάικ.
Είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία 19χρονηςΗ Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τον βασανισμό και τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ, συμφοιτήτριάς της στο Knoxville Job Corps, το 1995, ενώ εκείνη ήταν 18 ετών.
Ο τότε σύντροφός της και συγκατηγορούμενός της, Ταντάριλ Σιπ, ήταν 17 ετών και, λόγω της ηλικίας του, δεν μπορούσε να καταδικαστεί σε θάνατο. Του επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης.
Η διαφορά στην ποινή, που βασίστηκε σε μια μικρή ηλικιακή διαφορά, παραμένει σημαντική για τον Κρόουσον. Όπως είπε, καταδεικνύει αυτό που θεωρεί αυθαίρετο χαρακτήρα της θανατικής ποινής.
«Είναι μόλις λίγους μήνες μεγαλύτερη από τον νεαρό άνδρα που συμμετείχε στην ίδια πράξη και εδώ και 32 χρόνια αγωνίζεται για τη ζωή της», δήλωσε ο Κρόουσον. «Εκείνος εξακολουθεί να βρίσκεται στη φυλακή, χωρίς να είναι αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή» συνέχισε, σημειώνοντας πως το όριο των 18 ετών, που αποδείχθηκε καθοριστικό για την Πάικ, «μοιάζει απλώς με έναν αυθαίρετο αριθμό».
Ο Κρόουσον εκπροσώπησε την Πάικ σε ένα στάδιο της υπόθεσης μετά την καταδίκη της, περίπου 16 χρόνια νωρίτερα, και δήλωσε ότι την είχε επισκεφθεί «δεκάδες φορές» στην πτέρυγα των μελλοθανάτων. Η τελευταία φορά που μίλησε μαζί της ήταν το 2009.
Την περιέγραψε τότε ως «πολύ γοητευτική επιφανειακά» και ως άνθρωπο που έδειχνε προσοχή στους γύρω της. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η γυναίκα που γνώρισε ελάχιστα έμοιαζε με την έφηβη που είχε διαπράξει το έγκλημα, το οποίο την οδήγησε στην πτέρυγα των μελλοθανάτων.
«Ποτέ δεν είδα την Κρίστα που διέπραξε τα εγκλήματα για τα οποία μπήκε στη φυλακή», δήλωσε. «Αυτό το πρόσωπο, προφανώς, υπάρχει».
Οι δικηγόροι είχαν επικαλεστεί ψυχική ασθένεια και κακοποίησηΟ Κρόουσον ανέφερε, ακόμα, ότι ο πυρήνας της προσφυγής μετά την καταδίκη αφορούσε την ανεπαρκή νομική εκπροσώπηση. Η ομάδα του υποστήριξε ότι οι αρχικοί δικηγόροι της Πάικ δεν παρουσίασαν επαρκώς, κατά τη φάση επιμέτρησης της ποινής, στοιχεία σχετικά με την ψυχική της ασθένεια, εγκεφαλική βλάβη και το ιστορικό σοβαρής κακοποίησης που είχε υποστεί κατά την παιδική της ηλικία.
Η Πάικ εξάντλησε τελικά όλα τα ένδικα μέσα χωρίς να δικαιωθεί, παρά το γεγονός ότι οι δικηγόροι της είχαν προσκομίσει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή και διαταραχή μετατραυματικού στρες.
«Χρειάστηκαν πολλά χρόνια ακόμη για να συνειδητοποιήσω τη σοβαρότητα αυτού που είχα κάνει», είχε δηλώσει η Πάικ σε παλαιότερη αίτηση για απονομή χάριτος. «Ακόμη περισσότερα για να αποδεχθώ πόσες ζωές επηρέασα. Αφαίρεσα τη ζωή του παιδιού, της αδελφής, της φίλης κάποιου. Με αηδιάζει σήμερα η σκέψη ότι είχα τη δυνατότητα να διαπράξω ένα τέτοιο έγκλημα».
Ο Κρόουσον δήλωσε πιο πρόσφατα ότι «πολλά πράγματα είχαν μείνει εκτός» κατά την περίοδο της καταδίκης της. «Θα είχε κάνει τη διαφορά; Δεν ξέρω. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν πολύ ισχυρές απόψεις και το έγκλημά της ήταν φρικτό και αποτρόπαιο», είπε.
Τι θα γίνει αν επιβιώσειΗ επόμενη μέρα εξαρτάται από το αν η Πάικ θα επιβιώσει τελικά από την αποτυχημένη εκτέλεση και, εφόσον τα καταφέρει, από το αν θα υποστεί μόνιμες βλάβες.
Ο Κρόουσον δήλωσε ότι αναμένει έντονες πιέσεις προς τον κυβερνήτη του Τενεσί, Μπιλ Λι, να μετατρέψει την ποινή της Πάικ σε ισόβια κάθειρξη, εφόσον αναρρώσει. Εάν έχει υποστεί σοβαρή νευρολογική βλάβη, όπως είπε, ζητήματα σχετικά με την πνευματική της ικανότητα θα βρεθούν στο επίκεντρο οποιασδήποτε νέας προσπάθειας του Τενεσί να την εκτελέσει.
Οι συνέπειες της αποτυχημένης εκτέλεσης πήραν νέες διαστάσεις το Σάββατο, όταν ο Λι ανακοίνωσε ότι ο Φρανκ Στράντα, επίτροπος του υπουργείου Σωφρονισμού του Τενεσί, θα παραιτηθεί αργότερα μέσα στον Οκτώβριο. Ο Λι διέταξε ανεξάρτητη έρευνα και ανέστειλε τις εκτελέσεις στην πολιτεία για το υπόλοιπο του έτους.
Η παραίτηση του Στράντα ήταν, σύμφωνα με τον Κρόουσον, προβλέψιμη συνέπεια μιας αποτυχημένης εκτέλεσης που έχει προκαλέσει εθνική κατακραυγή. «Κάθε φορά που έχεις μια τέτοια καταστροφή, θα υπάρξουν συνέπειες», δήλωσε.
Επιπλέον, σύμφωνα με δικηγόρους που ασχολούνται με υποθέσεις θανατικής ποινής, η εκτέλεση της Πάικ ήταν τουλάχιστον η πέμπτη αποτυχημένη εκτέλεση για την οποία ο Στράντα έχει βρεθεί αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα από το 2022, τόσο στο Τενεσί όσο και στην Αριζόνα, όπου εργαζόταν προηγουμένως.
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