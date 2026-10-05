Ταυτοποιήθηκαν δύο οδηγοί στην Αττική που ανέβαζαν στα social media βίντεο κάνοντας σούζες
ΕΛΛΑΔΑ
Μηχανές Αστυνομία Τροχαία

Ταυτοποιήθηκαν δύο οδηγοί στην Αττική που ανέβαζαν στα social media βίντεο κάνοντας σούζες

Κατασχέθηκε μηχανή μεγάλου κυβισμού

Ταυτοποιήθηκαν δύο οδηγοί στην Αττική που ανέβαζαν στα social media βίντεο κάνοντας σούζες
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στην ταυτοποίηση δύο οδηγών μηχανών μεγάλο κυβισμού που εμφανίζονταν σε βίντεο τα οποία είχαν αναρτήσει δημόσια σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προχώρησαν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α..

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν και ανέλυσαν το υλικό που είχε δημοσιοποιηθεί στα social media και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δύο οδηγούς των μηχανών.

Στα βίντεο εμφανιζόταν οι 2 οδηγοί μοτοσυκλετών να κινούνται σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής όπως η Λεωφ. Κηφισιάς, η Λεωφ. Βουλιαγμένης, η Λεωφ. Αθηνών κ.α. αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα και πραγματοποιούσαν επίδειξη ικανοτήτων (σούζες), ενώ παραβίαζαν και διπλή διαχωριστική γραμμή, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Οι αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο βιντεοληπτικό υλικό και ταυτοποίησαν τους 2 οδηγούς, έναν 25χρονο και 35χρονο αλλοδαπό, ως τους οδηγούς των δίκυκλων μοτοσυκλετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ΄εξακολούθηση. Ακόμα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η δίκυκλη μοτοσυκλέτα του 35χρονου αλλοδαπού.

Η δικογραφία, που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης