Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Ταυτοποιήθηκαν δύο οδηγοί στην Αττική που ανέβαζαν στα social media βίντεο κάνοντας σούζες
Ταυτοποιήθηκαν δύο οδηγοί στην Αττική που ανέβαζαν στα social media βίντεο κάνοντας σούζες
Κατασχέθηκε μηχανή μεγάλου κυβισμού
Στην ταυτοποίηση δύο οδηγών μηχανών μεγάλο κυβισμού που εμφανίζονταν σε βίντεο τα οποία είχαν αναρτήσει δημόσια σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προχώρησαν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α..
Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν και ανέλυσαν το υλικό που είχε δημοσιοποιηθεί στα social media και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δύο οδηγούς των μηχανών.
Στα βίντεο εμφανιζόταν οι 2 οδηγοί μοτοσυκλετών να κινούνται σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής όπως η Λεωφ. Κηφισιάς, η Λεωφ. Βουλιαγμένης, η Λεωφ. Αθηνών κ.α. αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα και πραγματοποιούσαν επίδειξη ικανοτήτων (σούζες), ενώ παραβίαζαν και διπλή διαχωριστική γραμμή, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Οι αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο βιντεοληπτικό υλικό και ταυτοποίησαν τους 2 οδηγούς, έναν 25χρονο και 35χρονο αλλοδαπό, ως τους οδηγούς των δίκυκλων μοτοσυκλετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ΄εξακολούθηση. Ακόμα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η δίκυκλη μοτοσυκλέτα του 35χρονου αλλοδαπού.
Η δικογραφία, που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν και ανέλυσαν το υλικό που είχε δημοσιοποιηθεί στα social media και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δύο οδηγούς των μηχανών.
Στα βίντεο εμφανιζόταν οι 2 οδηγοί μοτοσυκλετών να κινούνται σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής όπως η Λεωφ. Κηφισιάς, η Λεωφ. Βουλιαγμένης, η Λεωφ. Αθηνών κ.α. αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα και πραγματοποιούσαν επίδειξη ικανοτήτων (σούζες), ενώ παραβίαζαν και διπλή διαχωριστική γραμμή, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Οι αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο βιντεοληπτικό υλικό και ταυτοποίησαν τους 2 οδηγούς, έναν 25χρονο και 35χρονο αλλοδαπό, ως τους οδηγούς των δίκυκλων μοτοσυκλετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ΄εξακολούθηση. Ακόμα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η δίκυκλη μοτοσυκλέτα του 35χρονου αλλοδαπού.
Η δικογραφία, που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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