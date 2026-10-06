Wall Street: Διπλό ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq – Οι επενδυτές αψηφούν το σοκ στα ομόλογα

Ο S&P 500 επέστρεψε σε ιστορικά υψηλά για πρώτη φορά από τα μέσα Αυγούστου - Δεύτερο σερί ρεκόρ για τον Nasdaq με οδηγό τα mega caps