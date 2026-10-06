Wall Street: Διπλό ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq – Οι επενδυτές αψηφούν το σοκ στα ομόλογα
Wall Street: Διπλό ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq – Οι επενδυτές αψηφούν το σοκ στα ομόλογα
Ο S&P 500 επέστρεψε σε ιστορικά υψηλά για πρώτη φορά από τα μέσα Αυγούστου - Δεύτερο σερί ρεκόρ για τον Nasdaq με οδηγό τα mega caps
Θετικό ήταν το κλίμα στη Wall Street στη συνεδρίαση της Τρίτης, με στήριξη από την σταθεροποίηση της αγοράς ομολόγων, την ανθεκτικότητα των εταιρικών κερδών, τις προοπτικές των επενδύσεων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Έτσι, ο S&P 500 σημείωσε το πρώτο ρεκόρ του από τα μέσα Αυγούστου και ο Nasdaq έφτασε σε νέα υψηλά για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,49% στις 51.521 μονάδες, ο S&P 500 «έπιασε» νέο ταβάνι στις 7.818 μονάδες αυξημένος κατά 0,58% και ο Nasdaq κατέγραψε δεύτερο σερί ρεκόρ στις 27.599 μονάδες με άνοδο 0,45%.
Ειδικά για τον S&P 500 η σημερινή συνεδρίαση σηματοδότησε την τέταρτη διαδοχική με κέρδη, που συνιστά το μεγαλύτερο ανοδικό σερί των τελευταίων περίπου δύο μηνών.
Στην αγορά ομολόγων, αντιθέτως, οι αποδόσεις πάτησαν επιτέλους φρένο, αν και ουσιαστικά παρέμειναν κοντά σε πολυετή υψηλά. Το 30ετές υποχώρησε ελαφρά στο 5,641% και το 10ετές έπεσε στο 5,267%.
Έπειτα από έναν υποτονικό Σεπτέμβριο, οι αμερικανικές μετοχές έχουν επιστρέψει δυναμικά σε ανοδική τροχιά με την είσοδο του Οκτωβρίου. Το επενδυτικό κλίμα έχει αντέξει σε σειρά αντίξοων παραγόντων, από το ιστορικό sell-off στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα έως τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, με σημαντική στήριξη να προσφέρουν η αναζωπύρωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη και η ισχυρή εικόνα των εταιρικών κερδών.
Η τελευταία ανοδική κίνηση ξεκίνησε μετά τα στοιχεία για την απασχόληση την Παρασκευή, τα οποία έδειξαν ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ ήταν χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις τον Σεπτέμβριο. Αυτό οδήγησε τους επενδυτές να περιορίσουν απότομα τις προσδοκίες τους για άμεση σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve.
Παράλληλα, η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου συνέβαλε στον μερικό περιορισμό των ανησυχιών για επίμονο πληθωρισμό που τροφοδοτείται από το ενεργειακό κόστος. Έτσι, ενισχύθηκαν τα στοιχήματα ότι η Fed θα αποφύγει πιθανότατα μια δεύτερη σερί αύξηση επιτοκίων αυτόν τον μήνα, αν και εκτιμάται ότι θα προχωρήσει σε αύξηση του κόστους δανεισμού τον Δεκέμβριο.
Παρά την επιστροφή των αμερικανικών δεικτών σε ιστορικά υψηλά, αναλυτές επισημαίνουν ότι η άνοδος είναι σε σημαντικό βαθμό συγκεντρωμένη στις εταιρείες της ομάδας των Υπέροχων Επτά και σε άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς μεγάλης κεφαλαιοποίησης.
«Οι τελευταίοι δύο μήνες μπορούν να χαρακτηριστούν μόνο ως μια περίοδος μακροοικονομικής εξάντλησης για τους επενδυτές – από τη νέα εκτίναξη των τιμών της βενζίνης και τις αποδόσεις που συνεχίζουν να ξεπερνούν υψηλά πολλών δεκαετιών, έως την απογοητευτική έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου», σχολίασε ο Κέβιν Γκόρντον, επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας και στρατηγικής στο Schwab Center for Financial Research.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η πίεση έχει προκαλέσει σημαντικές απώλειες στα περισσότερο κυκλικά τμήματα της χρηματιστηριακής αγοράς, τα οποία έχουν περάσει από ισχυρές διορθώσεις, την ώρα που οι μετοχές των mega caps που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη υπεραποδίδουν.
Στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, η μετοχή της Marvell Technology σημείωσε άλμα κοντά στο 6% μετά την αναβάθμιση των προβλέψεών της κατά τη διάρκεια ενημέρωσης επενδυτών.
Ο ιδρυτής της Vital Knowledge, Άνταμ Κρισαφούλι, χαρακτήρισε τις προβλέψεις «πολύ αισιόδοξες», με την εταιρεία ημιαγωγών να αποτελεί την τελευταία του κλάδου που παρουσιάζει θετική εικόνα για τις συνθήκες στην αγορά των data centers τεχνητής νοημοσύνης.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,49% στις 51.521 μονάδες, ο S&P 500 «έπιασε» νέο ταβάνι στις 7.818 μονάδες αυξημένος κατά 0,58% και ο Nasdaq κατέγραψε δεύτερο σερί ρεκόρ στις 27.599 μονάδες με άνοδο 0,45%.
Ειδικά για τον S&P 500 η σημερινή συνεδρίαση σηματοδότησε την τέταρτη διαδοχική με κέρδη, που συνιστά το μεγαλύτερο ανοδικό σερί των τελευταίων περίπου δύο μηνών.
Στην αγορά ομολόγων, αντιθέτως, οι αποδόσεις πάτησαν επιτέλους φρένο, αν και ουσιαστικά παρέμειναν κοντά σε πολυετή υψηλά. Το 30ετές υποχώρησε ελαφρά στο 5,641% και το 10ετές έπεσε στο 5,267%.
Έπειτα από έναν υποτονικό Σεπτέμβριο, οι αμερικανικές μετοχές έχουν επιστρέψει δυναμικά σε ανοδική τροχιά με την είσοδο του Οκτωβρίου. Το επενδυτικό κλίμα έχει αντέξει σε σειρά αντίξοων παραγόντων, από το ιστορικό sell-off στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα έως τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, με σημαντική στήριξη να προσφέρουν η αναζωπύρωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη και η ισχυρή εικόνα των εταιρικών κερδών.
Η τελευταία ανοδική κίνηση ξεκίνησε μετά τα στοιχεία για την απασχόληση την Παρασκευή, τα οποία έδειξαν ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ ήταν χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις τον Σεπτέμβριο. Αυτό οδήγησε τους επενδυτές να περιορίσουν απότομα τις προσδοκίες τους για άμεση σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve.
Παράλληλα, η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου συνέβαλε στον μερικό περιορισμό των ανησυχιών για επίμονο πληθωρισμό που τροφοδοτείται από το ενεργειακό κόστος. Έτσι, ενισχύθηκαν τα στοιχήματα ότι η Fed θα αποφύγει πιθανότατα μια δεύτερη σερί αύξηση επιτοκίων αυτόν τον μήνα, αν και εκτιμάται ότι θα προχωρήσει σε αύξηση του κόστους δανεισμού τον Δεκέμβριο.
Παρά την επιστροφή των αμερικανικών δεικτών σε ιστορικά υψηλά, αναλυτές επισημαίνουν ότι η άνοδος είναι σε σημαντικό βαθμό συγκεντρωμένη στις εταιρείες της ομάδας των Υπέροχων Επτά και σε άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς μεγάλης κεφαλαιοποίησης.
«Οι τελευταίοι δύο μήνες μπορούν να χαρακτηριστούν μόνο ως μια περίοδος μακροοικονομικής εξάντλησης για τους επενδυτές – από τη νέα εκτίναξη των τιμών της βενζίνης και τις αποδόσεις που συνεχίζουν να ξεπερνούν υψηλά πολλών δεκαετιών, έως την απογοητευτική έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου», σχολίασε ο Κέβιν Γκόρντον, επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας και στρατηγικής στο Schwab Center for Financial Research.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η πίεση έχει προκαλέσει σημαντικές απώλειες στα περισσότερο κυκλικά τμήματα της χρηματιστηριακής αγοράς, τα οποία έχουν περάσει από ισχυρές διορθώσεις, την ώρα που οι μετοχές των mega caps που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη υπεραποδίδουν.
Στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, η μετοχή της Marvell Technology σημείωσε άλμα κοντά στο 6% μετά την αναβάθμιση των προβλέψεών της κατά τη διάρκεια ενημέρωσης επενδυτών.
Ο ιδρυτής της Vital Knowledge, Άνταμ Κρισαφούλι, χαρακτήρισε τις προβλέψεις «πολύ αισιόδοξες», με την εταιρεία ημιαγωγών να αποτελεί την τελευταία του κλάδου που παρουσιάζει θετική εικόνα για τις συνθήκες στην αγορά των data centers τεχνητής νοημοσύνης.
Παράλληλα, η διευθύνουσα σύμβουλος της Advanced Micro Devices, Λίζα Σου, δήλωσε ότι η ζήτηση για ημιαγωγούς αναμένεται να παραμείνει «πολύ υψηλή» για τα επόμενα αρκετά χρόνια, ωθώντας ανοδικά τη μετοχή της AMD. Οι δηλώσεις της έρχονται, εξάλλου, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενο έλεγχο γύρω από την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.
Ράλι κοντά στο 33% και για την Option Care Health μετά από δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η McKesson και η εταιρεία private equity Clayton, Dubilier & Rice βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την εξαγορά της εταιρείας παροχής υπηρεσιών έγχυσης φαρμάκων. Η συναλλαγή φέρεται να αποτιμά την εταιρεία σε περισσότερα από 5 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.
Πάντως, σε επίπεδο S&P 500 την καλύτερη επίδοση είχε η Constellation Energy, με άλμα άνω του 12%, μετά τη σύναψη μακροπρόθεσμης συμφωνίας για την προμήθεια της Google, της Alphabet, με πυρηνική ενέργεια.
Η συμφωνία έδωσε ώθηση και σε άλλους ανεξάρτητους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ των οποίων η Vistra.
Ανοδικά κινήθηκαν επίσης εταιρείες που συνδέονται με πυραύλους, δορυφόρους και τη διαστημική βιομηχανία, με τις AST SpaceMobile και Satellogic να συγκαταλέγονται μεταξύ των μετοχών με τα μεγαλύτερα κέρδη.
Στον αντίποδα, η Skydance έγινε στόχος σημαντικών ρευστοποιήσεων κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της ως ο νέος παγκόσμιος κολοσσός ψυχαγωγίας που προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance έναντι 110 δισ. δολαρίων.
Η συγχώνευση δημιουργεί έναν όμιλο με ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων στα μέσα ενημέρωσης και την ψυχαγωγία, συνδυάζοντας ιστορικά κινηματογραφικά στούντιο, μεγάλες υπηρεσίες streaming, τηλεοπτικά δίκτυα και ειδησεογραφικούς οργανισμούς όπως τα CBS News και CNN.
Στις μεγάλες χαμένες της ημέρας βρέθηκαν, επίσης, η Seagate Technology και η Western Digital λόγω των ανησυχιών για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά σκληρών δίσκων για data centers, καθώς επίσης η Coterra Energy.
Στον χώρο της βιοτεχνολογίας, η Moderna έπεσε περίπου 7,5%, καθώς οι επενδυτές κατοχύρωναν κέρδη μετά το προηγούμενο ισχυρό ράλι του τίτλου, ενώ αυξάνεται η επιφυλακτικότητα ενόψει νέων κλινικών δεδομένων και για το κατά πόσο η σημερινή αποτίμηση έχει ήδη ενσωματώσει μεγάλο μέρος των προσδοκιών γύρω από την πλατφόρμα αντικαρκινικών θεραπειών mRNA.
ΠΗΓΗ: NEWMONEY
Ράλι κοντά στο 33% και για την Option Care Health μετά από δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η McKesson και η εταιρεία private equity Clayton, Dubilier & Rice βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την εξαγορά της εταιρείας παροχής υπηρεσιών έγχυσης φαρμάκων. Η συναλλαγή φέρεται να αποτιμά την εταιρεία σε περισσότερα από 5 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.
Πάντως, σε επίπεδο S&P 500 την καλύτερη επίδοση είχε η Constellation Energy, με άλμα άνω του 12%, μετά τη σύναψη μακροπρόθεσμης συμφωνίας για την προμήθεια της Google, της Alphabet, με πυρηνική ενέργεια.
Η συμφωνία έδωσε ώθηση και σε άλλους ανεξάρτητους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ των οποίων η Vistra.
Ανοδικά κινήθηκαν επίσης εταιρείες που συνδέονται με πυραύλους, δορυφόρους και τη διαστημική βιομηχανία, με τις AST SpaceMobile και Satellogic να συγκαταλέγονται μεταξύ των μετοχών με τα μεγαλύτερα κέρδη.
Στον αντίποδα, η Skydance έγινε στόχος σημαντικών ρευστοποιήσεων κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της ως ο νέος παγκόσμιος κολοσσός ψυχαγωγίας που προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance έναντι 110 δισ. δολαρίων.
Η συγχώνευση δημιουργεί έναν όμιλο με ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων στα μέσα ενημέρωσης και την ψυχαγωγία, συνδυάζοντας ιστορικά κινηματογραφικά στούντιο, μεγάλες υπηρεσίες streaming, τηλεοπτικά δίκτυα και ειδησεογραφικούς οργανισμούς όπως τα CBS News και CNN.
Στις μεγάλες χαμένες της ημέρας βρέθηκαν, επίσης, η Seagate Technology και η Western Digital λόγω των ανησυχιών για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά σκληρών δίσκων για data centers, καθώς επίσης η Coterra Energy.
Στον χώρο της βιοτεχνολογίας, η Moderna έπεσε περίπου 7,5%, καθώς οι επενδυτές κατοχύρωναν κέρδη μετά το προηγούμενο ισχυρό ράλι του τίτλου, ενώ αυξάνεται η επιφυλακτικότητα ενόψει νέων κλινικών δεδομένων και για το κατά πόσο η σημερινή αποτίμηση έχει ήδη ενσωματώσει μεγάλο μέρος των προσδοκιών γύρω από την πλατφόρμα αντικαρκινικών θεραπειών mRNA.
ΠΗΓΗ: NEWMONEY
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