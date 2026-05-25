Η 80χρονη Τζάκλιν Σμιθ από τους «Άγγελους του Τσάρλι» αποκάλυψε το μυστικό ομορφιάς της
Η πρωταγωνίστρια βρέθηκε σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη για να γιορτάσει την 50η επέτειο της εμβληματικής σειράς, μαζί με τις πρώην συμπρωταγωνίστριές της Κέιτ Τζάκσον και Σέριλ Λαντ και εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί
Η ηθοποιός, που έγινε διάσημη ως Kelly Garrett στο σίριαλ, έκλεψε τις εντυπώσεις περπατώντας στο κόκκινο χαλί στο Paley Honors Spring Gala της Νέας Υόρκης όπου βρέθηκε για να γιορτάσει την 50η επέτειο της σειράς και μιλώντας στο Fox News Digital, εξήγησε πως η αγέραστη εικόνα της δεν βασίζεται ούτε σε προϊόντα ομορφιάς ούτε σε αυστηρές δίαιτες.
Η Τζάκλιν Σμιθ είπε χαρακτηριστικά: «Καθαρή ζωή και αγάπη. Έχω την καλύτερη οικογένεια στον κόσμο. Έχω έναν υπέροχο σύζυγο, δύο όμορφα παιδιά και τρεις εγγονές» και τόνισε πως για εκείνη «όλα είναι θέμα αγάπης και οικογένειας».
Στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια των «Αγγέλων του Τσάρλι», η ηθοποιός συναντήθηκε με τις παλιές της συμπρωταγωνίστριες Κέιτ Τζάκσον και Σέριλ Λάντ.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Charlie's Angels bombshell Jaclyn Smith, 80, reveals her VERY simple beauty secret... and it's not makeup or diet https://t.co/B4Omej0IIO— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 25, 2026
