Η 80χρονη Τζάκλιν Σμιθ από τους «Άγγελους του Τσάρλι» αποκάλυψε το μυστικό ομορφιάς της
Η πρωταγωνίστρια βρέθηκε σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη για να γιορτάσει την 50η επέτειο της εμβληματικής σειράς, μαζί με τις πρώην συμπρωταγωνίστριές της Κέιτ Τζάκσον και Σέριλ Λαντ και εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί

Το μυστικό ομορφιάς της αποκάλυψε η 80χρονη Τζάκλιν Σμιθ, πρωταγωνίστρια της εμβληματικής σειράς «Οι Άγγελοι του Τσάρλι».

Η ηθοποιός, που έγινε διάσημη ως Kelly Garrett στο σίριαλ, έκλεψε τις εντυπώσεις περπατώντας στο κόκκινο χαλί στο Paley Honors Spring Gala της Νέας Υόρκης όπου βρέθηκε για να γιορτάσει την 50η επέτειο της σειράς και μιλώντας στο Fox News Digital, εξήγησε πως η αγέραστη εικόνα της δεν βασίζεται ούτε σε προϊόντα ομορφιάς ούτε σε αυστηρές δίαιτες.

Η Τζάκλιν Σμιθ είπε χαρακτηριστικά: «Καθαρή ζωή και αγάπη. Έχω την καλύτερη οικογένεια στον κόσμο. Έχω έναν υπέροχο σύζυγο, δύο όμορφα παιδιά και τρεις εγγονές» και τόνισε πως για εκείνη «όλα είναι θέμα αγάπης και οικογένειας».



Στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια των «Αγγέλων του Τσάρλι», η ηθοποιός συναντήθηκε με τις παλιές της συμπρωταγωνίστριες Κέιτ Τζάκσον και Σέριλ Λάντ.

