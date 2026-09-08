Νίκολας Κέιτζ: Παραλίγο να βυθιστεί σε τρύπα η έπαυλή του στο Μαλιμπού, δείτε εικόνες
Νίκολας Κέιτζ: Παραλίγο να βυθιστεί σε τρύπα η έπαυλή του στο Μαλιμπού, δείτε εικόνες
Φωτογραφίες δείχνουν μια βαθιά τρύπα στο σημείο όπου μέχρι πρότινος βρισκόταν η είσοδος του σπιτιού
Η έπαυλη του Νίκολας Κέιτζ στο Μαλιμπού, μια παραθαλάσσια ιδιοκτησία αξίας 10,5 εκατ. δολαρίων, φαίνεται κυριολεκτικά να βυθίζεται στο έδαφος.
Φωτογραφίες δείχνουν μια βαθιά τρύπα στο σημείο όπου μέχρι πρότινος βρισκόταν η είσοδος του σπιτιού. Στη διαδρομή που οδηγεί στο κλειστό γκαράζ, η άσφαλτος και το τσιμέντο φαίνεται να έχουν απλώς ραγίσει και υποχωρήσει, παρασύροντας διάφορα αντικείμενα, όπως μια χημική τουαλέτα εργοταξίου και τμήματα από έναν φράχτη. Στο φόντο των φωτογραφιών από το σημείο της καταστροφής, διακρίνονται η ακτή και η παραλία στην πίσω πλευρά του σπιτιού. Πορτοκαλί κώνοι είχαν τοποθετηθεί γύρω από τα όρια της τρύπας.
Στις φωτογραφίες διακρίνονται επίσης εργάτες με πορτοκαλί γιλέκα ασφαλείας να εξετάζουν τις ζημιές και να κινούνται κοντά στο σημείο της κατάρρευσης. Άλλη εικόνα δείχνει πυροσβεστικό όχημα σταθμευμένο κοντά στην κατοικία, με έναν κίτρινο σωλήνα να εκτείνεται από το όχημα.
Δείτε φωτογραφίες
Ο 62χρονος ηθοποιός αγόρασε το σπίτι το 2024 αντί 10,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με το KTLA, οι πυροσβέστες βρέθηκαν μπροστά στο χαοτικό σκηνικό νωρίς την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, όταν έσπευσαν στην περιοχή ύστερα από αναφορά για πιθανή βλάβη σε αγωγό φυσικού αερίου.
Εκπρόσωπος των αρχών δήλωσε στο τοπικό μέσο ότι η τρύπα, η οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκε από «διάβρωση», έχει διαστάσεις περίπου 9 επί 9 μέτρα. Συνεργεία της εταιρείας φυσικού αερίου βρίσκονταν στο σημείο την Τρίτη και εργάζονταν για την αποκατάσταση του αγωγού.
Το KTLA ανέφερε ότι, παρά την έκταση των ζημιών, δεν έχει δοθεί εντολή εκκένωσης και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
Φωτογραφία: Shutterstock
Φωτογραφίες δείχνουν μια βαθιά τρύπα στο σημείο όπου μέχρι πρότινος βρισκόταν η είσοδος του σπιτιού. Στη διαδρομή που οδηγεί στο κλειστό γκαράζ, η άσφαλτος και το τσιμέντο φαίνεται να έχουν απλώς ραγίσει και υποχωρήσει, παρασύροντας διάφορα αντικείμενα, όπως μια χημική τουαλέτα εργοταξίου και τμήματα από έναν φράχτη. Στο φόντο των φωτογραφιών από το σημείο της καταστροφής, διακρίνονται η ακτή και η παραλία στην πίσω πλευρά του σπιτιού. Πορτοκαλί κώνοι είχαν τοποθετηθεί γύρω από τα όρια της τρύπας.
Στις φωτογραφίες διακρίνονται επίσης εργάτες με πορτοκαλί γιλέκα ασφαλείας να εξετάζουν τις ζημιές και να κινούνται κοντά στο σημείο της κατάρρευσης. Άλλη εικόνα δείχνει πυροσβεστικό όχημα σταθμευμένο κοντά στην κατοικία, με έναν κίτρινο σωλήνα να εκτείνεται από το όχημα.
Δείτε φωτογραφίες
Nicolas Cage’s $10.5M Malibu mansion nearly falls into massive sinkhole that swallows driveway https://t.co/RrQsCAVsoQ pic.twitter.com/oySHGlRWoo— New York Post (@nypost) September 8, 2026
Εκπρόσωπος των αρχών δήλωσε στο τοπικό μέσο ότι η τρύπα, η οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκε από «διάβρωση», έχει διαστάσεις περίπου 9 επί 9 μέτρα. Συνεργεία της εταιρείας φυσικού αερίου βρίσκονταν στο σημείο την Τρίτη και εργάζονταν για την αποκατάσταση του αγωγού.
Το KTLA ανέφερε ότι, παρά την έκταση των ζημιών, δεν έχει δοθεί εντολή εκκένωσης και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
Φωτογραφία: Shutterstock
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