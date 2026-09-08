Ο Τσάρλι Πουθ γιόρτασε δύο χρόνια γάμου με τη σύζυγό του: Η καλύτερη μέρα της ζωής μου
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Τσάρλι Πουθ Επέτειος Γάμου

Ο Τσάρλι Πουθ γιόρτασε δύο χρόνια γάμου με τη σύζυγό του: Η καλύτερη μέρα της ζωής μου

Ο τραγουδιστής και η Μπρουκ Σανσόουν παντρεύτηκαν στις 7 Σεπτεμβρίου 2024 στο σπίτι της οικογένειάς του στην Καλιφόρνια

Ο Τσάρλι Πουθ γιόρτασε δύο χρόνια γάμου με τη σύζυγό του: Η καλύτερη μέρα της ζωής μου
Γεωργία Κοτζιά
Δύο χρόνια γάμου γιόρτασε ο Τσάρλι Πουθ με τη σύζυγό του, δηλώνοντας πως η ημέρα που παντρεύτηκαν ήταν η καλύτερη της ζωής του.

Ο 34χρονος τραγουδιστής ανέβασε στα stories του στο Instagram φωτογραφίες με την Μπρουκ Σανσόουν από τις  7 Σεπτεμβρίου 2024 που πραγματοποιήθηκε το μυστήριο, στο σπίτι της οικογένειάς του στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, και στην πρώτη σημείωσε χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά στον έρωτα της ζωής μου, γλυκιά μου Μπούκλετ».

Δείτε τη φωτογραφία

Ο Τσάρλι Πουθ γιόρτασε δύο χρόνια γάμου με τη σύζυγό του: Η καλύτερη μέρα της ζωής μου

Στην αμέσως επόμενη κατά την οποία η σύζυγό του πόζαρε μόνη της, φορώντας το νυφικό της, ο Πουθ έγραψε: «Μία και μοναδική», ενώ έπειτα μοιράστηκε και το κεντητό σχέδιο στο πουκάμισο που φορούσε ο ίδιος.

Ο Τσάρλι Πουθ γιόρτασε δύο χρόνια γάμου με τη σύζυγό του: Η καλύτερη μέρα της ζωής μου
Ο Τσάρλι Πουθ γιόρτασε δύο χρόνια γάμου με τη σύζυγό του: Η καλύτερη μέρα της ζωής μου

Τέλος, ο τραγουδιστής αναδημοσίευσε το βίντεο του γάμου τους και δήλωσε: «Η καλύτερη μέρα της ζωής μου».

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Ο Τσάρλι Πουθ γιόρτασε δύο χρόνια γάμου με τη σύζυγό του: Η καλύτερη μέρα της ζωής μου

Δείτε ολόκληρο το βίντεο


Η Σανσόουν σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στη Vogue μετά τον γάμο τους είχε εξομολογηθεί: «Θέλαμε η τελετή να είναι πολύ απλή, αλλά αξέχαστη», εξηγώντας πως κανείς από τους δύο δεν είχε άγχος εκείνη την ημέρα: «Ο Τσάρλι κι εγώ ήμασταν παράξενα χαλαροί και ήρεμοι μόλις σταθήκαμε και οι δύο εκεί».

«Όταν στεκόμουν εκεί, δεν είχα νιώσει ποτέ πιο συνδεδεμένη με τον Τσάρλι. Ήταν σαν να σταμάτησε ο χρόνος. Χωρίς να το έχουμε συνειδητοποιήσει, είχαμε συμπεριλάβει και οι δύο την ίδια φράση στους όρκους μας “Πάντα ήσουν εσύ”», είχε αναφέρει ακόμη.

Ο Πουθ και η σύζυγός του, έναν χρόνο μετά, τον Οκτώβριο του 2025 ανακοίνωσαν πως περίμεναν το πρώτο τους παιδί και τον Μάρτιο του 2026 ο τραγουδιστής με μία ανάρτηση αποκάλυψε πως ο γιος τους γεννήθηκε.

Γεωργία Κοτζιά

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