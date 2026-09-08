Ο Τσάρλι Πουθ γιόρτασε δύο χρόνια γάμου με τη σύζυγό του: Η καλύτερη μέρα της ζωής μου
Ο Τσάρλι Πουθ γιόρτασε δύο χρόνια γάμου με τη σύζυγό του: Η καλύτερη μέρα της ζωής μου
Ο τραγουδιστής και η Μπρουκ Σανσόουν παντρεύτηκαν στις 7 Σεπτεμβρίου 2024 στο σπίτι της οικογένειάς του στην Καλιφόρνια
Δύο χρόνια γάμου γιόρτασε ο Τσάρλι Πουθ με τη σύζυγό του, δηλώνοντας πως η ημέρα που παντρεύτηκαν ήταν η καλύτερη της ζωής του.
Ο 34χρονος τραγουδιστής ανέβασε στα stories του στο Instagram φωτογραφίες με την Μπρουκ Σανσόουν από τις 7 Σεπτεμβρίου 2024 που πραγματοποιήθηκε το μυστήριο, στο σπίτι της οικογένειάς του στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, και στην πρώτη σημείωσε χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά στον έρωτα της ζωής μου, γλυκιά μου Μπούκλετ».
Δείτε τη φωτογραφία
Στην αμέσως επόμενη κατά την οποία η σύζυγό του πόζαρε μόνη της, φορώντας το νυφικό της, ο Πουθ έγραψε: «Μία και μοναδική», ενώ έπειτα μοιράστηκε και το κεντητό σχέδιο στο πουκάμισο που φορούσε ο ίδιος.
Τέλος, ο τραγουδιστής αναδημοσίευσε το βίντεο του γάμου τους και δήλωσε: «Η καλύτερη μέρα της ζωής μου».
Δείτε ολόκληρο το βίντεο
Ο 34χρονος τραγουδιστής ανέβασε στα stories του στο Instagram φωτογραφίες με την Μπρουκ Σανσόουν από τις 7 Σεπτεμβρίου 2024 που πραγματοποιήθηκε το μυστήριο, στο σπίτι της οικογένειάς του στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, και στην πρώτη σημείωσε χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά στον έρωτα της ζωής μου, γλυκιά μου Μπούκλετ».
Δείτε τη φωτογραφία
Στην αμέσως επόμενη κατά την οποία η σύζυγό του πόζαρε μόνη της, φορώντας το νυφικό της, ο Πουθ έγραψε: «Μία και μοναδική», ενώ έπειτα μοιράστηκε και το κεντητό σχέδιο στο πουκάμισο που φορούσε ο ίδιος.
Τέλος, ο τραγουδιστής αναδημοσίευσε το βίντεο του γάμου τους και δήλωσε: «Η καλύτερη μέρα της ζωής μου».
Δείτε ολόκληρο το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Σανσόουν σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στη Vogue μετά τον γάμο τους είχε εξομολογηθεί: «Θέλαμε η τελετή να είναι πολύ απλή, αλλά αξέχαστη», εξηγώντας πως κανείς από τους δύο δεν είχε άγχος εκείνη την ημέρα: «Ο Τσάρλι κι εγώ ήμασταν παράξενα χαλαροί και ήρεμοι μόλις σταθήκαμε και οι δύο εκεί».
«Όταν στεκόμουν εκεί, δεν είχα νιώσει ποτέ πιο συνδεδεμένη με τον Τσάρλι. Ήταν σαν να σταμάτησε ο χρόνος. Χωρίς να το έχουμε συνειδητοποιήσει, είχαμε συμπεριλάβει και οι δύο την ίδια φράση στους όρκους μας “Πάντα ήσουν εσύ”», είχε αναφέρει ακόμη.
Ο Πουθ και η σύζυγός του, έναν χρόνο μετά, τον Οκτώβριο του 2025 ανακοίνωσαν πως περίμεναν το πρώτο τους παιδί και τον Μάρτιο του 2026 ο τραγουδιστής με μία ανάρτηση αποκάλυψε πως ο γιος τους γεννήθηκε.
«Όταν στεκόμουν εκεί, δεν είχα νιώσει ποτέ πιο συνδεδεμένη με τον Τσάρλι. Ήταν σαν να σταμάτησε ο χρόνος. Χωρίς να το έχουμε συνειδητοποιήσει, είχαμε συμπεριλάβει και οι δύο την ίδια φράση στους όρκους μας “Πάντα ήσουν εσύ”», είχε αναφέρει ακόμη.
Ο Πουθ και η σύζυγός του, έναν χρόνο μετά, τον Οκτώβριο του 2025 ανακοίνωσαν πως περίμεναν το πρώτο τους παιδί και τον Μάρτιο του 2026 ο τραγουδιστής με μία ανάρτηση αποκάλυψε πως ο γιος τους γεννήθηκε.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα