Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.
Ο Τσάρλι Πουθ και η σύζυγός του υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί
Ο Τσάρλι Πουθ και η σύζυγός του υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί
Την ευχάριστη έκανε γνωστή ο τραγουδιστής μέσα από το Instagram
Το πρώτο τους παιδί υποδέχθηκαν ο Τσάρλι Πουθ και η σύζυγός του, Μπρουκ Σανσόουν. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο τραγουδιστής μέσα από τα social media.
Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Τσάρλι Πουθ δημοσίευσε φωτογραφία του νεογέννητου γιου του, αλλά και στιγμιότυπα του ζευγαριού με το μωρό τους από το μαιευτήριο. Στη λεζάντα της ανάρτησής του αποκάλυψε ότι γεννήθηκε στις 13 Μαρτίου.
Ο Τσάρλι Πουθ είχε ανακοινώσει τον περασμένο Οκτώβριο ότι εκείνος και η αγαπημένη του ετοιμάζονταν να γίνουν γονείς μέσα από το βιντεοκλίπ για το τελευταίο του τραγούδι που έφερε τον τίτλο «Changes». Στα πλάνα εμφανιζόταν η σύζυγός του τραγουδιστή με φουσκωμένη κοιλιά, ενώ εκείνος ακουμπούσε τα χέρια του πάνω σε αυτή.
Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου για το «Changes», στο βιντεοκλίπ ο Πουθ «στοχάζεται σχετικά με τις ''Αλλαγές'' τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, με ένα γλυκό cameo από τη σύζυγό του, Μπρουκ Σανσόουν».
Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Τσάρλι Πουθ δημοσίευσε φωτογραφία του νεογέννητου γιου του, αλλά και στιγμιότυπα του ζευγαριού με το μωρό τους από το μαιευτήριο. Στη λεζάντα της ανάρτησής του αποκάλυψε ότι γεννήθηκε στις 13 Μαρτίου.
Ο Τσάρλι Πουθ είχε ανακοινώσει τον περασμένο Οκτώβριο ότι εκείνος και η αγαπημένη του ετοιμάζονταν να γίνουν γονείς μέσα από το βιντεοκλίπ για το τελευταίο του τραγούδι που έφερε τον τίτλο «Changes». Στα πλάνα εμφανιζόταν η σύζυγός του τραγουδιστή με φουσκωμένη κοιλιά, ενώ εκείνος ακουμπούσε τα χέρια του πάνω σε αυτή.
Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου για το «Changes», στο βιντεοκλίπ ο Πουθ «στοχάζεται σχετικά με τις ''Αλλαγές'' τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, με ένα γλυκό cameo από τη σύζυγό του, Μπρουκ Σανσόουν».
