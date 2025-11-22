Λένα Παπαληγούρα: Με τον σύζυγό μου είμαστε ομάδα
Είμαστε καλά, συμπλήρωσε η ηθοποιός
Τη σχέση της με τον σύζυγό της περιέγραψε η Λένα Παπαληγούρα. Η ηθοποιός επισήμανε πως οι δυο τους αποτελούν μια ομάδα, με αποτέλεσμα να διατηρείται μια ισορροπία στην οικογένειά τους και να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.
Η Λένα Παπαληγούρα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, με τη Μαρία Ηλιάκη να ανατρέχει σε παλαιότερες συνεντεύξεις της ηθοποιού στις οποίες έχει τονίσει ότι είναι ισορροπημένα τα πράγματα στο σπίτι της. Τότε, εκείνη εξήγησε ότι μαζί με τον σύζυγό της λειτουργούν ως ομάδα για να μπορέσουν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. «Καλά είναι όλα. Μην το πολυλέω όμως και διαλυθούν! Με τον σύζυγο μου είμαστε ομάδα και είμαστε καλά», είπε χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά στο ποιος από τους δύο είναι πιο αυστηρός, η Λένα Παπαληγούρα υποστήριξε ότι η αυστηρότητα χαρακτηρίζει περισσότερο την ίδια. «Δεν ξέρω ποιος είναι ο αυστηρός στο σπίτι, μπορεί και εγώ σε κάποια πράγματα. Σε κάποια όμως πράγματα», πρόσθεσε.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Λένα Παπαληγούρα αναφερόμενη στον σύζυγό της, έκανε λόγο για έρωτα με την πρώτη ματιά. Αμέσως, τόνισε, ένιωσε μεγάλη οικειότητα μαζί του.
«Νομίζω ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, ένιωσα μεγάλη οικειότητα μαζί του. Όταν έρχονται τα παιδιά, αλλάζουν οι ισορροπίες. Σε κάθε σχέση αλλάζουν άλλα πράγματα, ανάλογα με τη φάση που είναι το ζευγάρι και το παιδί. Αλλά πρέπει να δουλεύει και να μην αφήνει τη μεταξύ του σχέση το ζευγάρι. Έχει να κάνει και με τον σύντροφο», δήλωσε.
