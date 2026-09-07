Ο Νιλ Πάτρικ Χάρις και ο σύζυγός του γιορτάζουν 12 χρόνια γάμου: Θα είμαι πάντα ευγνώμων που είπες «ναι», έγραψε ο ηθοποιός
Ο Νιλ Πάτρικ Χάρις και ο σύζυγός του γιορτάζουν 12 χρόνια γάμου: Θα είμαι πάντα ευγνώμων που είπες «ναι», έγραψε ο ηθοποιός
Το ζευγάρι έκανε αναρτήσεις στο Instagram για την επέτειό του
Ο Νιλ Πάτρικ Χάρις και ο Ντέιβιντ Μπούρτκα γιορτάζουν 12 χρόνια παντρεμένοι. Με αφορμή την επέτειο του γάμου τους, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, ο 53χρονος ηθοποιός και ο 51χρονος σύζυγός του αντάλλαξαν τρυφερά μηνύματα στα social media.
«Σαν σήμερα πριν από 12 χρόνια», έγραψε ο Χάρις στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του ζευγαριού από τον γάμο τους στην Ιταλία το 2014, την ώρα που δοκίμαζαν τη γαμήλια τούρτα τους. Στο φόντο ακουγόταν το τραγούδι «A Moment Like This» της Κέλι Κλάρκσον. «Ντέιβιντ, ευχαριστώ που είπες “ναι”. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων που το έκανες», εξομολογήθηκε.
Η ανάρτηση του ηθοποιού
Και ο Μπούρτκα τίμησε επίσης την επέτειό τους με μία ανάρτηση στο Instagram. «Σήμερα συμπληρώνονται 12 χρόνια από τότε που είπα “ναι”. Ουάου, 12 χρόνια πέρασαν τόσο γρήγορα. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένος έχοντας κάποιον άλλον δίπλα μου. Σ’ αγαπώ», έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια φωτογραφία του συζύγου του να χαμογελά.
Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2004. Αποφάσισαν να κρατήσουν αρχικά τη σχέση τους μακριά από τη δημοσιότητα μέχρι το 2007, όταν έκαναν την πρώτη κοινή εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί των Emmy.
Έξι χρόνια μετά την έναρξη της σχέσης τους, ο Χάρις και ο Μπούρτκα ανακοίνωσαν ότι θα γίνουν γονείς. Τον Οκτώβριο του 2010 απέκτησαν μέσω παρένθετης μητέρας τα δίδυμα Χάρπερ και Γκίντεον, που σήμερα είναι 15 ετών. Μετά την απόφαση του 2011 που νομιμοποίησε τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου στη Νέα Υόρκη, το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του και παντρεύτηκε το 2014.
Φωτογραφία: Shutterstock
«Σαν σήμερα πριν από 12 χρόνια», έγραψε ο Χάρις στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του ζευγαριού από τον γάμο τους στην Ιταλία το 2014, την ώρα που δοκίμαζαν τη γαμήλια τούρτα τους. Στο φόντο ακουγόταν το τραγούδι «A Moment Like This» της Κέλι Κλάρκσον. «Ντέιβιντ, ευχαριστώ που είπες “ναι”. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων που το έκανες», εξομολογήθηκε.
Η ανάρτηση του ηθοποιού
Και ο Μπούρτκα τίμησε επίσης την επέτειό τους με μία ανάρτηση στο Instagram. «Σήμερα συμπληρώνονται 12 χρόνια από τότε που είπα “ναι”. Ουάου, 12 χρόνια πέρασαν τόσο γρήγορα. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένος έχοντας κάποιον άλλον δίπλα μου. Σ’ αγαπώ», έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια φωτογραφία του συζύγου του να χαμογελά.
Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2004. Αποφάσισαν να κρατήσουν αρχικά τη σχέση τους μακριά από τη δημοσιότητα μέχρι το 2007, όταν έκαναν την πρώτη κοινή εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί των Emmy.
Έξι χρόνια μετά την έναρξη της σχέσης τους, ο Χάρις και ο Μπούρτκα ανακοίνωσαν ότι θα γίνουν γονείς. Τον Οκτώβριο του 2010 απέκτησαν μέσω παρένθετης μητέρας τα δίδυμα Χάρπερ και Γκίντεον, που σήμερα είναι 15 ετών. Μετά την απόφαση του 2011 που νομιμοποίησε τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου στη Νέα Υόρκη, το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του και παντρεύτηκε το 2014.
Φωτογραφία: Shutterstock
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