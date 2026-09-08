Μέσα από τις φυλακές η εντολή για τις επιθέσεις με χειροβομβίδα σε δύο καφετέριες στο κέντρο της Αθήνας, σε ποιον κρατούμενο εστιάζουν
Μέσα από τις φυλακές η εντολή για τις επιθέσεις με χειροβομβίδα σε δύο καφετέριες στο κέντρο της Αθήνας, σε ποιον κρατούμενο εστιάζουν
Στην Ομόνοια και τον Άγιο Παντελεήμονα οι δύο επιθέσεις που σημειώθηκαν με την ίδια μεθοδολογία μέσα σε διάστημα μισής ώρας
Μέσα από τις φυλακές φαίνεται ότι δόθηκε η εντολή για τις δύο επιθέσεις με διαφορά περίπου μισής ώρας σε καφετέριες στο κέντρο της Αθήνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες για τις δύο επιθέσεις με χειροβομβίδα για τις οποίες φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε παρόμοια μεθοδολογία, έχουν εστιάσει σε έναν Αλβανό σκληρό κακοποιό.
Πρόκειται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, για κρατούμενο που, μεταξύ άλλων, έχει εμπλακεί σε δολοφονίες και διακίνησή ναρκωτικών και ο οποίος παρά το γεγονός ότι είναι χρόνια στις φυλακές, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος και δραστήριος στον χώρο της παρανομίας.
Τις έρευνες για τις δύο επιθέσεις έχει αναλάβει το Τμήμα Εκβιαστών του ελληνικού FBI.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο δράστης αφού χρησιμοποίησε μια σχάρα από φρεάτιο της ΕΥΔΑΠ για να σπάσει τη τζαμαρία της επιχείρησης, στη συνέχεια έριξε αντικείμενο που προκάλεσε έκρηξη με στελέχη του ΤΕΕΜ που βρέθηκαν στο σημείο να εντοπίζουν έναν μοχλό απελευθέρωσης χειροβομβίδας.
Κατά τις ίδιες πηγές στο σημείο ήταν και ένας 27χρονος υπάλληλος του καταστήματος με καταγωγή από τη Συρία, ο οποίος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.
Με τον ίδιο τρόπο στις 4:55 σημειώθηκε η επίθεση σε καφετέρια με ναργιλέδες με Σύρο ιδιοκτήτη στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μηθύμνης στον Άγιο Παντελεήμονα.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες για τις δύο επιθέσεις με χειροβομβίδα για τις οποίες φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε παρόμοια μεθοδολογία, έχουν εστιάσει σε έναν Αλβανό σκληρό κακοποιό.
Πρόκειται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, για κρατούμενο που, μεταξύ άλλων, έχει εμπλακεί σε δολοφονίες και διακίνησή ναρκωτικών και ο οποίος παρά το γεγονός ότι είναι χρόνια στις φυλακές, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος και δραστήριος στον χώρο της παρανομίας.
Τις έρευνες για τις δύο επιθέσεις έχει αναλάβει το Τμήμα Εκβιαστών του ελληνικού FBI.
Οι δύο επιθέσειςΗ πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 4:25 στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Διδύμου, στην περιοχή της Ομόνοιας
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο δράστης αφού χρησιμοποίησε μια σχάρα από φρεάτιο της ΕΥΔΑΠ για να σπάσει τη τζαμαρία της επιχείρησης, στη συνέχεια έριξε αντικείμενο που προκάλεσε έκρηξη με στελέχη του ΤΕΕΜ που βρέθηκαν στο σημείο να εντοπίζουν έναν μοχλό απελευθέρωσης χειροβομβίδας.
Κατά τις ίδιες πηγές στο σημείο ήταν και ένας 27χρονος υπάλληλος του καταστήματος με καταγωγή από τη Συρία, ο οποίος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.
Με τον ίδιο τρόπο στις 4:55 σημειώθηκε η επίθεση σε καφετέρια με ναργιλέδες με Σύρο ιδιοκτήτη στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μηθύμνης στον Άγιο Παντελεήμονα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα