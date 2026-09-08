Ο Θοδωρής Αθερίδης γιόρτασε 27 χρόνια νηφαλιότητας με το «Η Σωτηρία της Ψυχής»
Ο Θοδωρής Αθερίδης γιόρτασε 27 χρόνια νηφαλιότητας με το «Η Σωτηρία της Ψυχής»
Ο ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο από τη θάλασσα
27 χρόνια νηφάλιος συμπλήρωσε ο Θοδωρής Αθερίδης, συνοδεύοντας τη συγκεκριμένη ημέρα με το τραγούδι «Η Σωτηρία της Ψυχής».
Ο ηθοποιός δημοσίευσε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ένα βίντεο από τη θάλασσα και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία σηματοδοτεί 27 χρόνια από τότε που απομακρύνθηκε από το αλκοόλ, με το οποίο είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν πρόβλημα εξάρτησης.
Στο Instagram story που ανάρτησε έγραψε «27 χρόνια νηφάλιος» και πρόσθεσε μια εκτέλεση του τραγουδιού «Η Σωτηρία της Ψυχής» από τη Μαρίζα Ρίζου.
Δείτε το βίντεο
«Έως τα εννέα έτη της κόρης μου ήμουν αλκοολικός»
Ο ηθοποιός έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για τη μάχη του με το αλκοόλ. Πριν από λίγους μήνες, σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Hello» αναφέρθηκε στην ιδιότητα του παππού. Μεταξύ άλλων ρωτήθηκε αν είναι καλύτερος παππούς απ' ότι πατέρας και τότε ήταν που αναφέρθηκε στην εποχή που υπήρξε αλκοολικός: «Ναι. Ούτε για αστείο δεν συγκρίνεται. Έως τα 9 έτη της κόρης μου, ήμουν αλκοολικός. Μέσα σε μια θολούρα, έφτασε το παιδί μου 9 χρονών. Τώρα δεν έχω θολούρα».
Σε άλλο σημείο, ο Θοδωρής Αθερίδης θυμήθηκε την περίοδο της απεξάρτησης στους Ανώνυμους Αλκοολικούς, λέγοντας: «Διήρκησε έξι μήνες. Θα διαρκούσε για χρόνια αν είχα παραστάσεις την ώρα που γίνονταν οι συνεδρίες. Την εποχή που πήγα, ήταν η μόνη χρονιά που δεν έκανα θέατρο, κι αυτό με βόλεψε πολύ. Με το που άρχισε το θέατρο, σταμάτησα, αλλά είχα πάρει τη δύναμη που χρειαζόμουν για να κρατηθώ». Όσον αφορά στον λόγο που τον ώθησε να αναζητήσει βοήθεια, ώστε να απομακρυνθεί από το αλκοόλ, παραδέχτηκε πως: «Φοβήθηκα πολύ για την υγεία μου».
Ο ηθοποιός δημοσίευσε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ένα βίντεο από τη θάλασσα και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία σηματοδοτεί 27 χρόνια από τότε που απομακρύνθηκε από το αλκοόλ, με το οποίο είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν πρόβλημα εξάρτησης.
Στο Instagram story που ανάρτησε έγραψε «27 χρόνια νηφάλιος» και πρόσθεσε μια εκτέλεση του τραγουδιού «Η Σωτηρία της Ψυχής» από τη Μαρίζα Ρίζου.
Δείτε το βίντεο
«Έως τα εννέα έτη της κόρης μου ήμουν αλκοολικός»
Ο ηθοποιός έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για τη μάχη του με το αλκοόλ. Πριν από λίγους μήνες, σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Hello» αναφέρθηκε στην ιδιότητα του παππού. Μεταξύ άλλων ρωτήθηκε αν είναι καλύτερος παππούς απ' ότι πατέρας και τότε ήταν που αναφέρθηκε στην εποχή που υπήρξε αλκοολικός: «Ναι. Ούτε για αστείο δεν συγκρίνεται. Έως τα 9 έτη της κόρης μου, ήμουν αλκοολικός. Μέσα σε μια θολούρα, έφτασε το παιδί μου 9 χρονών. Τώρα δεν έχω θολούρα».
Σε άλλο σημείο, ο Θοδωρής Αθερίδης θυμήθηκε την περίοδο της απεξάρτησης στους Ανώνυμους Αλκοολικούς, λέγοντας: «Διήρκησε έξι μήνες. Θα διαρκούσε για χρόνια αν είχα παραστάσεις την ώρα που γίνονταν οι συνεδρίες. Την εποχή που πήγα, ήταν η μόνη χρονιά που δεν έκανα θέατρο, κι αυτό με βόλεψε πολύ. Με το που άρχισε το θέατρο, σταμάτησα, αλλά είχα πάρει τη δύναμη που χρειαζόμουν για να κρατηθώ». Όσον αφορά στον λόγο που τον ώθησε να αναζητήσει βοήθεια, ώστε να απομακρυνθεί από το αλκοόλ, παραδέχτηκε πως: «Φοβήθηκα πολύ για την υγεία μου».
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