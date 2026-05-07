Η πρώτη κοινή εμφάνιση της Νατάσας Θεοδωρίδου με τον Γιάννη Καρυπίδη - «Τέτοιο σύντροφο τον παρουσιάζεις, δεν τον κρύβεις» σχολίασε η Τσιμτσιλή
Η τραγουδίστρια βρέθηκε σε έκθεση με τον επιχειρηματία Γιάννη Καρυπίδη, έχοντας δίπλα της την κόρη της Χριστιάνα Μπέτα

Ένα σχόλιο έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για την προσωπική ζωή της Νατάσας Θεοδωρίδου, υποστηρίζοντας πως έναν σύντροφο σαν τον δικό της δεν θα έπρεπε να τον κρύβει αλλά να τον παρουσιάζει.

Η τραγουδίστρια, σύμφωνα με το «Happy Day» έκανε την πρώτη της κοινή εμφάνιση με τον επιχειρηματία Γιάννη Καρυπίδη που φέρεται πως βρίσκεται σε σχέση το τελευταίο διάστημα σε έκθεση που φιλοξενούσε έργο της κόρη της Χριστιάνας Μπέτα, το βράδυ της Τετάρτης 6 Μαΐου. Η εμφάνιση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της παρουσιάστριας, η οποία τόνισε πως η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν έχει διαψεύσει όσα κυκλοφορούν για τον φερόμενο σύντροφό της.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε χαρακτηριστικά με αφορμή το γεγονός πως η Νατάσα Θεοδωρίδου απέφυγε να κάνει δηλώσεις στις κάμερες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης: «Τι δηλώσεις να κάνει; Ήξερε ότι μετά από αυτή την εμφάνιση θα είναι το θέμα συζήτησης, γιατί είναι μια σχέση που την έχουμε ακούσει, δεν την έχουν διαψεύσει, αλλά είναι η πρώτη φορά που τους βλέπουμε μαζί και είναι ένα πολύ όμορφο ζευγάρι. Κούκλος. Τον ερωτεύτηκε και είναι και προφανής ο λόγος. Ισχύει αυτό που είχα ακούσει κάποια στιγμή ότι έχει μια επιχείρηση με μέλια; Είναι παραγωγός μελιού. Σε ένα τραπέζι πριν κάποιους μήνες, μια πολύ καλή μας φίλη που ξέρει διάφορα, μας είχε πει ότι έχει μια πολύ ωραία επιχείρηση, επιτυχημένη με βιολογικό μέλι, μέλι παραγωγής του και γενικώς είναι πολύ δυνατός και δυναμικός. Τη Νατάσα Θεοδωρίδου κατά καιρούς την έχουν συνδυάσει με κάποιους ανθρώπους αλλά, δεν έχει βγει η ίδια ανοιχτά σε μια εκδήλωση που ξέρει εκ των προτέρων ότι θα έχει κάμερες και δημοσιογράφους. Τέτοιο σύντροφο τον παρουσιάζεις, δεν τον κρύβεις. Και εκείνος πολύ άνετος».

Η εμφάνιση της Νατάσας Θεοδωρίδου με το φερόμενο σύντροφό της

