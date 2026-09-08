Η Δανάη Μπάρκα ανέβασε δημοσιεύματα που γράφουν για την υγεία της με το σχόλιο «η γελοιότητα έχει όρια»
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Δανάη Μπάρκα Instagram Facebook

Η Δανάη Μπάρκα ανέβασε δημοσιεύματα που γράφουν για την υγεία της με το σχόλιο «η γελοιότητα έχει όρια»

«Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη πρακτική συνεχιστεί, από οποιονδήποτε και αν είναι, θα προχωρήσω σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προστασία μου» προειδοποιεί η Δανάη Μπάρκα.

Η Δανάη Μπάρκα ανέβασε δημοσιεύματα που γράφουν για την υγεία της με το σχόλιο «η γελοιότητα έχει όρια»
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Την εντονότατη αντίδραση της Δανάης Μπάρκα προκάλεσαν ψευδείς ειδήσεις που την αφορούν, με την ίδια να προειδοποιεί ότι «έρχεται η στιγμή που θα κινηθώ νομικά».

Η Δανάη Μπάρκα έκανε δύο stories με τα επίμαχα δημοσιεύματα με τίτλους όπως «η απαγόρευση του γιατρού για την εγκυμοσύνη της» ή «η ορμονοθεραπεία, τα κατεψυγμένα ωάρια και ο κρυφός αγώνας να γίνει μάνα»

Στην πρώτη τονίζει «παιδιά ΜΗΝ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ», προτρέποντας τους followers της «σε αυτά τα ντροπιαστικά σάιτ που εμφανίζονται σε facebook και Instagram χωρίς φόλοουερς, χωρίς δημοσιογράφους με όνομα κλπ. κλπ. ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ κλικ».

«Έρχεται η στιγμή που θα κινηθώ νομικά σε όλα αυτά γιατί κουράστηκα πλέον αλλά τώρα παραέγινε ΕΙΔΙΚΑ όταν γράφουν για θέμα υγείας και το βλέπουν άνθρωποί μου» συμπληρώνει η Δανάη Μπάρκα, η οποία υπενθυμίζεται ότι είναι έγκυος.

Η Δανάη Μπάρκα ανέβασε δημοσιεύματα που γράφουν για την υγεία της με το σχόλιο «η γελοιότητα έχει όρια»


Στο δεύτερο story η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε μια δήλωσή της στην οποία αναφέρει:

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρώ τη συστηματική δημοσίευση ψευδών και παραπλανητικών ειδήσεων που με αφορούν, ακόμα και για ζητήματα ιατρικού χαρακτήρα.

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Παρακαλώ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις πηγές που επιλέγετε να διαβάζετε και να σχολιάζετε από κάτω και να θυμάστε πως κάθε κλικ ενισχύει τέτοιου είδους πρακτικές.

Η παραπληροφόρηση, τα ψέματα και η γελοιότητα έχουν όρια. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη πρακτική συνεχιστεί, από οποιονδήποτε και αν είναι, θα προχωρήσω σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προστασία μου.

Η ανοχή μας συντηρεί κάθε τέτοια τακτική, γι' αυτό πρέπει να σταματήσουμε να λέμε πως είναι οκ όλα αυτά.

Η Δανάη Μπάρκα ανέβασε δημοσιεύματα που γράφουν για την υγεία της με το σχόλιο «η γελοιότητα έχει όρια»
27 ΣΧΟΛΙΑ

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