Η Μπιγιονσέ έκανε δωρεά δύο εκατ. δολαρίων σε μουσείο στο Χάρλεμ, με αφορμή τα 45α γενέθλιά της
Η Μπιγιονσέ έκανε δωρεά δύο εκατ. δολαρίων σε μουσείο στο Χάρλεμ, με αφορμή τα 45α γενέθλιά της
Αυτό το δώρο θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το έργο μας για τους κατοίκους του Χάρλεμ, δήλωσε η διευθύντρια του Μουσείου Studio
Ένα ασυνήθστο δώρο ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μουσείο Studio στο Χάρλεμ, στη Νέα Υόρκη, έκανε η Μπιγιονσέ με αφορμή τα 45α γενέθλιά της.
«Η τέχνη αφηγείται όλες τις ιστορίες μας το παρελθόν και το παρόν, αλλά δεν είναι πάντα προσβάσιμη σε όλους», αναφέρει η τραγουδίστρια σε δελτίο Τύπου της Parkwood Entertainment, της εταιρείας δισκογραφικών παραγωγών και ψυχαγωγίας που έχει ιδρύσει.
«Πάντα με εντυπωσίαζε το Studio στο Χάρλεμ λόγω της πρόθεσής του να καταστήσει το Μουσείο αναπόσπαστο μέρος της κοινότητας. Έχω γνωρίσει αρκετούς από τους αγαπημένους μου νέους και ανερχόμενους μαύρους καλλιτέχνες μέσω εκθέσεων στο Μουσείο. Είναι ένας χώρος έμπνευσης, στον οποίο όλο το κοινό μπορεί να ανακαλύψει νέες ιστορίες μέσα από τους καμβάδες διαφορετικών αφηγητών που αντικατοπτρίζουν την ανθρωπιά μας», σημείωσε.
Το Μουσείο Studio, που ιδρύθηκε το 1968 συλλέγει, συντηρεί και ερμηνεύει έργα τέχνης που δημιουργήθηκαν από Αφρο- Αμερικανούς, μέλη της αφρικανικής διασποράς και καλλιτέχνες από την αφρικανική ήπειρο.
Η Θέλμα Γκόλντεν, διευθύντρια του Ιδρύματος Ford και επικεφαλής επιμελήτρια του Μουσείου Studio στο Χάρλεμ, δήλωσε: «Είμαι βαθιά ευγνώμων στην Μπιγιόνσε, τόσο για τη γενναιοδωρία αυτού του δώρου, ειδικά ανήμερα των γενεθλίων της, όσο και για την αναγνώριση του ζωτικού ρόλου που διαδραματίζει το Μουσείο Studio στη ζωή των ανθρώπων. Το ίδρυμά μας ιδρύθηκε για να αλλάξει το καλλιτεχνικό τοπίο και να επαναπροσδιορίσει ποιον εξυπηρετεί αυτό το τοπίο. Αυτό το δώρο θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το έργο μας για τους κατοίκους του Χάρλεμ, τους Νεοϋορκέζους και το κοινό σε όλο τον κόσμο».
Φωτογραφία: Shutterstock
«Η τέχνη αφηγείται όλες τις ιστορίες μας το παρελθόν και το παρόν, αλλά δεν είναι πάντα προσβάσιμη σε όλους», αναφέρει η τραγουδίστρια σε δελτίο Τύπου της Parkwood Entertainment, της εταιρείας δισκογραφικών παραγωγών και ψυχαγωγίας που έχει ιδρύσει.
«Πάντα με εντυπωσίαζε το Studio στο Χάρλεμ λόγω της πρόθεσής του να καταστήσει το Μουσείο αναπόσπαστο μέρος της κοινότητας. Έχω γνωρίσει αρκετούς από τους αγαπημένους μου νέους και ανερχόμενους μαύρους καλλιτέχνες μέσω εκθέσεων στο Μουσείο. Είναι ένας χώρος έμπνευσης, στον οποίο όλο το κοινό μπορεί να ανακαλύψει νέες ιστορίες μέσα από τους καμβάδες διαφορετικών αφηγητών που αντικατοπτρίζουν την ανθρωπιά μας», σημείωσε.
Beyoncé makes $2 million gift to Studio Museum in Harlem on her birthday https://t.co/2YY6gg12BE pic.twitter.com/exzFSxD6Vp— Eyewitness News (@ABC7NY) September 7, 2026
Η Θέλμα Γκόλντεν, διευθύντρια του Ιδρύματος Ford και επικεφαλής επιμελήτρια του Μουσείου Studio στο Χάρλεμ, δήλωσε: «Είμαι βαθιά ευγνώμων στην Μπιγιόνσε, τόσο για τη γενναιοδωρία αυτού του δώρου, ειδικά ανήμερα των γενεθλίων της, όσο και για την αναγνώριση του ζωτικού ρόλου που διαδραματίζει το Μουσείο Studio στη ζωή των ανθρώπων. Το ίδρυμά μας ιδρύθηκε για να αλλάξει το καλλιτεχνικό τοπίο και να επαναπροσδιορίσει ποιον εξυπηρετεί αυτό το τοπίο. Αυτό το δώρο θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το έργο μας για τους κατοίκους του Χάρλεμ, τους Νεοϋορκέζους και το κοινό σε όλο τον κόσμο».
Φωτογραφία: Shutterstock
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