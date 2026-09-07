Σάντρα Μπούλοκ: Όταν κυκλοφόρησαν τα «Μαγικά Φίλτρα», ο δρόμος ήταν δύσκολος για εμάς
Σάντρα Μπούλοκ: Όταν κυκλοφόρησαν τα «Μαγικά Φίλτρα», ο δρόμος ήταν δύσκολος για εμάς
Η ανταπόκριση δεν ήταν αυτή που είναι σήμερα, σχολίασε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός για την πρωτότυπη ταινία του 1998
Τα «Μαγικά Φίλτρα» δεν ήταν πάντα η cult κλασική ταινία που θεωρείται σήμερα. Η Σάντρα Μπούλοκ ανέτρεξε στο 1998, τη χρονιά που κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία, επισημαίνοντας πως η αποδοχή δεν ήταν αυτή που ήθελαν οι συντελεστές.
Σε συνέντευξη του καστ του σίκουελ στο Entertainment Weekly, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θυμήθηκε πόσο δύσκολη ήταν η προώθηση της ταινίας, με θέμα τη μαγεία. «Όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, ο δρόμος ήταν δύσκολος για εμάς. Εμείς ξέραμε τι φτιάχναμε και γιατί το φτιάχναμε. Η ανταπόκριση όμως δεν ήταν αυτή που είναι σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η Μπούλοκ εξήγησε ότι εκείνη την εποχή δεχόταν συνεχώς ερωτήσεις για το γιατί υπήρχαν τόσες πολλές γυναίκες στην ταινία. Η ιστορία ακολουθεί τις αδελφές Σάλι και Τζίλιαν Όουενς, που κατάγονται από οικογένεια μαγισσών, ενώ οι άνδρες που ερωτεύονται είναι καταδικασμένοι να πεθαίνουν εξαιτίας μιας οικογενειακής κατάρας.
Ωστόσο, το μήνυμα της ταινίας γύρω από την αδελφική σχέση και την αλληλοϋποστήριξη ήταν πάντοτε ιδιαίτερα σημαντικό για τη Μπούλοκ, η οποία χαρακτήρισε «εκπληκτική» την αρνητική στάση που είχε αντιμετωπίσει τότε η ταινία. «Δεν θέλω να πω ότι ένιωθα ντροπή, αλλά στενοχωρήθηκα με τον τρόπο που έγινε αρχικά δεκτή», τόνισε.
Όταν, ωστόσο, η ταινία βρήκε τελικά το κοινό της, η ανταπόκριση έγινε ακόμη πιο ικανοποιητική. «Όταν άρχισε να αποκτά δυναμική ανάμεσα στους ανθρώπους που ήταν προορισμένο να τη βρουν, και εκείνοι μπόρεσαν να δημιουργήσουν τη δική τους κοινότητα και να επικοινωνήσουν μέσω των social media, όλοι βρήκαν ο ένας τον άλλον. Και εμείς δεν είχαμε καταλάβει πόσο μεγάλο ήταν αυτό το κοινό», επισήμανε.
Η Νικόλ Κίντμαν πρόσθεσε ότι οι θαυμαστές «τη στήριξαν όλοι μαζί απόλυτα, κάτι που ήταν εκπληκτικό». «Ήταν σαν ένα κύμα αδελφικής αλληλεγγύης που έλεγε: “Όχι, αυτή είναι η δική μας ταινία. Την αγαπάμε. Τη βλέπουμε ξανά και ξανά και πρέπει να τη συνεχίσετε”», δήλωσε με τη σειρά της.
Στην ίδια συνέντευξη, η Κίντμαν είπε ότι «υπήρχε ένα κάλεσμα» για να συνεχιστεί η ιστορία των μαγισσών της οικογένειας Όουενς. «Υπάρχει μια κοπέλα που δουλεύει μαζί μου και είναι φανατική θαυμάστρια, οπότε παρακολουθούσε πάντα πολύ στενά ό,τι αφορούσε την ταινία. Ξέρω επίσης αρκετούς ανθρώπους που είναι πραγματικά υπερβολικά φανατικοί θαυμαστές και αυτό ήταν πολύ όμορφο, γιατί γνωρίζουν κάθε λεπτομέρεια», είπε η Κίντμαν.
Στα «Μαγικά Φίλτρα 2» επιστρέφουν η Νικόλ Κίντμαν, η Σάντρα Μπούλοκ, η Νταϊάν Γουίστ και η Στόκαρντ Τσάνινγκ, ενώ στο καστ προστίθενται οι Λι Πέις, Τζόι Κινγκ και Μέιζι Γουίλιαμς.
Η ταινία έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Σεπτεμβρίου.
Σε συνέντευξη του καστ του σίκουελ στο Entertainment Weekly, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θυμήθηκε πόσο δύσκολη ήταν η προώθηση της ταινίας, με θέμα τη μαγεία. «Όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, ο δρόμος ήταν δύσκολος για εμάς. Εμείς ξέραμε τι φτιάχναμε και γιατί το φτιάχναμε. Η ανταπόκριση όμως δεν ήταν αυτή που είναι σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η Μπούλοκ εξήγησε ότι εκείνη την εποχή δεχόταν συνεχώς ερωτήσεις για το γιατί υπήρχαν τόσες πολλές γυναίκες στην ταινία. Η ιστορία ακολουθεί τις αδελφές Σάλι και Τζίλιαν Όουενς, που κατάγονται από οικογένεια μαγισσών, ενώ οι άνδρες που ερωτεύονται είναι καταδικασμένοι να πεθαίνουν εξαιτίας μιας οικογενειακής κατάρας.
Ωστόσο, το μήνυμα της ταινίας γύρω από την αδελφική σχέση και την αλληλοϋποστήριξη ήταν πάντοτε ιδιαίτερα σημαντικό για τη Μπούλοκ, η οποία χαρακτήρισε «εκπληκτική» την αρνητική στάση που είχε αντιμετωπίσει τότε η ταινία. «Δεν θέλω να πω ότι ένιωθα ντροπή, αλλά στενοχωρήθηκα με τον τρόπο που έγινε αρχικά δεκτή», τόνισε.
Sandra Bullock Says She Was ‘Sad’ by How ‘Practical Magic’ Was Initially Received, Calls Original Press Tour a ‘Bumpy Road’ https://t.co/Z2Fi6miQjZ— People (@people) September 6, 2026
Η Νικόλ Κίντμαν πρόσθεσε ότι οι θαυμαστές «τη στήριξαν όλοι μαζί απόλυτα, κάτι που ήταν εκπληκτικό». «Ήταν σαν ένα κύμα αδελφικής αλληλεγγύης που έλεγε: “Όχι, αυτή είναι η δική μας ταινία. Την αγαπάμε. Τη βλέπουμε ξανά και ξανά και πρέπει να τη συνεχίσετε”», δήλωσε με τη σειρά της.
Στην ίδια συνέντευξη, η Κίντμαν είπε ότι «υπήρχε ένα κάλεσμα» για να συνεχιστεί η ιστορία των μαγισσών της οικογένειας Όουενς. «Υπάρχει μια κοπέλα που δουλεύει μαζί μου και είναι φανατική θαυμάστρια, οπότε παρακολουθούσε πάντα πολύ στενά ό,τι αφορούσε την ταινία. Ξέρω επίσης αρκετούς ανθρώπους που είναι πραγματικά υπερβολικά φανατικοί θαυμαστές και αυτό ήταν πολύ όμορφο, γιατί γνωρίζουν κάθε λεπτομέρεια», είπε η Κίντμαν.
Στα «Μαγικά Φίλτρα 2» επιστρέφουν η Νικόλ Κίντμαν, η Σάντρα Μπούλοκ, η Νταϊάν Γουίστ και η Στόκαρντ Τσάνινγκ, ενώ στο καστ προστίθενται οι Λι Πέις, Τζόι Κινγκ και Μέιζι Γουίλιαμς.
Η ταινία έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Σεπτεμβρίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα