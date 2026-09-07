Νικόλ Κίντμαν για τον τραυλισμό στην παιδική της ηλικία: Ανυπομονούσα να πω αυτό που ήθελα, αλλά δεν έβγαινε
Νικόλ Κίντμαν για τον τραυλισμό στην παιδική της ηλικία: Ανυπομονούσα να πω αυτό που ήθελα, αλλά δεν έβγαινε
Μερικές φορές μπορεί να μου συμβεί, αλλά ξέρω πλέον πώς να το διαχειρίζομαι, πρόσθεσε η σταρ του Χόλιγουντ
Τον τρόπο με τον οποίο ο τραυλισμός, που αντιμετώπιζε ως παιδί, επηρέασε την πορεία της στην υποκριτική, αλλά και την τεχνική που τη βοήθησε να τον ξεπεράσει περιέγραψε η Νικόλ Κίντμαν.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε τραυλισμό περίπου από την ηλικία των τεσσάρων έως έξι ετών και η ίδια θεωρεί ότι αυτή η εμπειρία είναι πιθανότατα ένας από τους λόγους που σήμερα μιλά τόσο χαμηλόφωνα.
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Attitude», με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας «Μαγικά Φίλτρα 2», η Κίντμαν θυμήθηκε ότι όταν ήταν μικρή «προσπαθούσα να μιλήσω, αλλά οι λέξεις δεν έβγαιναν». Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Ήμουν εσσάρων, πέντε, έξι. Περίπου σε αυτές τις ηλικίες. Ήξερα ακριβώς τι ήθελα να πω και σχεδόν ανυπομονούσα να το πω, αλλά δεν έβγαινε. Χρειαζόταν απλώς χρόνο».
Όταν ρωτήθηκε αν της συμβαίνει ακόμη, η ηθοποιός εξήγησε: «Μερικές φορές μπορεί να μου συμβεί για ένα ή δύο δευτερόλεπτα, αλλά έχω μάθει μια τεχνική και ξέρω πλέον πώς να το διαχειρίζομαι. Και ναι, πιθανότατα αυτός είναι ο λόγος που μιλάω χαμηλόφωνα».
Όπως είπε, η εμπειρία αυτή τη βοήθησε και στην υποκριτική. «Όταν ήμουν μικρή, όλοι μου έλεγαν: “Σταμάτα, κάνε μια παύση, σκέψου τι θέλεις να πεις και μετά πες το”. Επειδή προσπαθούσα να μιλήσω και οι λέξεις δεν έβγαιναν, έμαθα να σταματώ και να κάνω παύσεις. Και τελικά αυτό είναι πολύ χρήσιμο και στη ζωή», σημείωσε.
Η Κίντμαν έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στον τραυλισμό, συνδέοντάς τον παράλληλα με την έντονη συστολή της. «Είμαι πολύ ντροπαλή, πραγματικά πολύ ντροπαλή. Είχα ακόμη και τραυλισμό ως παιδί, τον οποίο σταδιακά ξεπέρασα, αλλά ακόμη επιστρέφω σε αυτή τη συστολή. Δεν μου αρέσει να μπαίνω μόνη μου σε ένα γεμάτο εστιατόριο. Δεν μου αρέσει να πηγαίνω μόνη μου σε ένα πάρτι», είχε εξομολογηθεί.
Είχε τονίσει επίσης πόσο έντονη ήταν η επιθυμία της να εκφραστεί ως παιδί: «Θυμάμαι ότι ήμουν τόσο ενθουσιασμένη για να πω αυτό που ήθελα, αλλά δεν μπορούσα να το βγάλω. Και θυμάμαι όλους να μου λένε συνεχώς: “Ηρέμησε, σκέψου τι θέλεις να πεις”».
Φωτογραφία: Shutterstock
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε τραυλισμό περίπου από την ηλικία των τεσσάρων έως έξι ετών και η ίδια θεωρεί ότι αυτή η εμπειρία είναι πιθανότατα ένας από τους λόγους που σήμερα μιλά τόσο χαμηλόφωνα.
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Attitude», με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας «Μαγικά Φίλτρα 2», η Κίντμαν θυμήθηκε ότι όταν ήταν μικρή «προσπαθούσα να μιλήσω, αλλά οι λέξεις δεν έβγαιναν». Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Ήμουν εσσάρων, πέντε, έξι. Περίπου σε αυτές τις ηλικίες. Ήξερα ακριβώς τι ήθελα να πω και σχεδόν ανυπομονούσα να το πω, αλλά δεν έβγαινε. Χρειαζόταν απλώς χρόνο».
Όταν ρωτήθηκε αν της συμβαίνει ακόμη, η ηθοποιός εξήγησε: «Μερικές φορές μπορεί να μου συμβεί για ένα ή δύο δευτερόλεπτα, αλλά έχω μάθει μια τεχνική και ξέρω πλέον πώς να το διαχειρίζομαι. Και ναι, πιθανότατα αυτός είναι ο λόγος που μιλάω χαμηλόφωνα».
Όπως είπε, η εμπειρία αυτή τη βοήθησε και στην υποκριτική. «Όταν ήμουν μικρή, όλοι μου έλεγαν: “Σταμάτα, κάνε μια παύση, σκέψου τι θέλεις να πεις και μετά πες το”. Επειδή προσπαθούσα να μιλήσω και οι λέξεις δεν έβγαιναν, έμαθα να σταματώ και να κάνω παύσεις. Και τελικά αυτό είναι πολύ χρήσιμο και στη ζωή», σημείωσε.
Η Κίντμαν έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στον τραυλισμό, συνδέοντάς τον παράλληλα με την έντονη συστολή της. «Είμαι πολύ ντροπαλή, πραγματικά πολύ ντροπαλή. Είχα ακόμη και τραυλισμό ως παιδί, τον οποίο σταδιακά ξεπέρασα, αλλά ακόμη επιστρέφω σε αυτή τη συστολή. Δεν μου αρέσει να μπαίνω μόνη μου σε ένα γεμάτο εστιατόριο. Δεν μου αρέσει να πηγαίνω μόνη μου σε ένα πάρτι», είχε εξομολογηθεί.
Είχε τονίσει επίσης πόσο έντονη ήταν η επιθυμία της να εκφραστεί ως παιδί: «Θυμάμαι ότι ήμουν τόσο ενθουσιασμένη για να πω αυτό που ήθελα, αλλά δεν μπορούσα να το βγάλω. Και θυμάμαι όλους να μου λένε συνεχώς: “Ηρέμησε, σκέψου τι θέλεις να πεις”».
Φωτογραφία: Shutterstock
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