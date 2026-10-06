Ο Τραμπ χαλαρώνει τους φόρους στο «κόκκινο» diesel καθώς οι τιμές στις ΗΠΑ αγγίζουν το 1,50 ευρώ το λίτρο

Νέα παρέμβαση για να περιορίσει το κόστος των καυσίμων στις ΗΠΑ έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ , υπογράφοντας εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει προσωρινά τη χρήση του λεγόμενου «κόκκινου» diesel και σε οχήματα που κινούνται στους δρόμους, αναβάλλοντας παράλληλα την καταβολή του σχετικού ομοσπονδιακού φόρου έως το τέλος του έτους.Η κίνηση έρχεται ενώ η μέση τιμή του diesel παραμένει κοντά σε ιστορικά υψηλά, έχοντας φτάσει τα 6,32 δολάρια το γαλόνι

(περίπου 1,49 ευρώ το λίτρο), μετά το ρεκόρ των 6,53 δολαρίων (περίπου 1,54 ευρώ το λίτρο) στις 22 Σεπτεμβρίου.

Τι είναι το «κόκκινο» diesel

Από τα 3,76 στα 6,53 δολάρια

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Πόσο μπορεί να κερδίσει ένας οδηγός φορτηγού

Οι αναλυτές κρατούν μικρό καλάθι

Το λεγόμενο red-dyed diesel είναι ουσιαστικά το ίδιο καύσιμο με το συμβατικό diesel, αλλά χρωματίζεται κόκκινο ώστε να ξεχωρίζει επειδή απαλλάσσεται από τον ομοσπονδιακό φόρο όταν χρησιμοποιείται εκτός οδικού δικτύου, για παράδειγμα σε αγροτικά μηχανήματα, κατασκευές και βιομηχανικές δραστηριότητες.Με το νέο διάταγμα, η κυβέρνηση Τραμπ επιτρέπει προσωρινά τη χρήση του και στους αυτοκινητοδρόμους, ενώ αναβάλλει χωρίς τόκους ή πρόστιμα την καταβολή του ομοσπονδιακού φόρου που κανονικά επιβάλλεται όταν το καύσιμο χρησιμοποιείται σε οχήματα δρόμου. Το υπουργείο Οικονομικών καλείται μάλιστα να εξετάσει τρόπους ώστε οι αναβληθέντες φόροι να μην καταβληθούν τελικά.Ο Τραμπ, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στη Νεμπράσκα, είπε ότι η απόφαση θα επιτρέψει «σε οποιονδήποτε να αγοράζει αφορολόγητο κόκκινο diesel» και υποστήριξε ότι το μέτρο θα συμβάλει στη μείωση όχι μόνο του κόστους μεταφορών αλλά και των τιμών στα τρόφιμα και σε άλλα αγαθά.Η παρέμβαση έρχεται μετά την εκτόξευση των τιμών του diesel στις Ηνωμένες Πολιτείες.Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η μέση τιμή βρισκόταν περίπου στα 3,76 δολάρια το γαλόνι (περίπου 0,89 ευρώ το λίτρο), ενώ στις 22 Σεπτεμβρίου είχε φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 6,53 δολαρίων το γαλόνι (περίπου 1,54 ευρώ το λίτρο). Τη Δευτέρα διαμορφωνόταν στα 6,32 δολάρια το γαλόνι (περίπου 1,49 ευρώ το λίτρο).Η άνοδος συνδέεται με τη στενότητα στην παγκόσμια αγορά διυλισμένων καυσίμων, τις ζημιές σε διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία, τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και τους περιορισμούς στις εξαγωγές καυσίμων από την Κίνα.Σήμερα ο ομοσπονδιακός φόρος στο diesel για χρήση στον δρόμο είναι 24,4 σεντς ανά γαλόνι, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 5,8 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, ενώ προστίθενται και πολιτειακοί φόροι, οι οποίοι κατά μέσο όρο φτάνουν τα 35,5 σεντς ανά γαλόνι, δηλαδή περίπου 8,4 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.Ένα μεγάλο φορτηγό που γεμίζει περίπου 250 γαλόνια, δηλαδή περίπου 946 λίτρα, μπορεί σήμερα να πληρώνει κοντά στα 1.575 δολάρια ανά ανεφοδιασμό. Η χρήση diesel χωρίς ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς φόρους θα μπορούσε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μειώσει το κόστος κατά περίπου 150 δολάρια ανά γέμισμα.Ήδη δέκα πολιτείες, μεταξύ των οποίων το Τέξας, η Οκλαχόμα και η Αλαμπάμα, είχαν κινηθεί τις προηγούμενες ημέρες προς τη διεύρυνση της χρήσης του «κόκκινου» diesel. Οι συγκεκριμένες πολιτείες αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο των πωλήσεων diesel στις ΗΠΑ.Παρά τη δυνητική ελάφρυνση για μεταφορείς και αγρότες, αναλυτές επισημαίνουν ότι το μέτρο δεν αντιμετωπίζει το βασικό πρόβλημα της αγοράς, δηλαδή την έλλειψη διαθέσιμης δυναμικότητας διύλισης.