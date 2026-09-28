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Μία εβδομάδα στον Ατλαντικό χωρίς τροφή και καύσιμα: Διασώθηκαν 260 μετανάστες ανοιχτά της Μαυριτανίας
Μία εβδομάδα στον Ατλαντικό χωρίς τροφή και καύσιμα: Διασώθηκαν 260 μετανάστες ανοιχτά της Μαυριτανίας
Ανάμεσά τους 17 παιδιά και 61 γυναίκες – Τα δύο σκάφη είχαν αναχωρήσει από την Γκάμπια και εντοπίστηκαν σε κατάσταση ανάγκης
Η ακτοφυλακή της Μαυριτανίας ανακοίνωσε ότι διέσωσε χθες Κυριακή κάπου 260 μετανάστες, ανάμεσά τους 17 παιδιά, που διέτρεχαν κίνδυνο σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Μαυριτανίας.
Οι μετανάστες, που επέβαιναν σε δυο σκάφη τα οποία αναχώρησαν από την Μπανζούλ, στην Γκάμπια, βρίσκονταν οι περισσότεροι σε κατάσταση σοκ, καθώς βρέθηκαν αντιμέτωποι με έλλειψη τροφής, προβλήματα με τα καύσιμα και με την πλοήγηση, διευκρίνισε η ακτοφυλακή σε ανακοίνωσή της.
Οι διασωθέντες εντοπίστηκαν χθες στα ανοικτά της Νουαξότ, της μαυριτανικής πρωτεύουσας, αφού πέρασαν περίπου μια εβδομάδα στη θάλασσα, ανέφερε η ίδια πηγή.
Στους ανθρώπους που διασώθηκαν περιλαμβάνονταν 132 υπήκοοι Σενεγάλης, 120 υπήκοοι Γκάμπιας, 4 υπήκοοι Γουινέας και μερικοί ακόμη υπήκοοι χωρών της δυτικής Αφρικής, πάντα σύμφωνα με τη μαυριτανική ακτοφυλακή.
Πέρα από τα 17 παιδιά, ανάμεσα στους επιβαίνοντες στα πλεούμενα ήταν 61 γυναίκες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Εδώ και χρόνια, χιλιάδες άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νέοι, προσπαθούν μέσω επικίνδυνων διαδρομών στον Ατλαντικό, με πλεούμενα συχνά υπερφορτωμένα και συνήθως σε πολύ κακή κατάσταση, να φτάσουν στην Ευρώπη μέσω των Κανάριων νησιών.
Πολλοί από αυτούς φεύγουν για να γλιτώσουν από την ανέχεια κι επιλέγουν να ταξιδέψουν παράτυπα, καθώς ευρωπαϊκές χώρες έχουν μειώσει κατά πολύ τις θεωρήσεις διαβατηρίων που χορηγούν κι εντείνουν τους ελέγχους στα σύνορά τους.
Οι μετανάστες, που επέβαιναν σε δυο σκάφη τα οποία αναχώρησαν από την Μπανζούλ, στην Γκάμπια, βρίσκονταν οι περισσότεροι σε κατάσταση σοκ, καθώς βρέθηκαν αντιμέτωποι με έλλειψη τροφής, προβλήματα με τα καύσιμα και με την πλοήγηση, διευκρίνισε η ακτοφυλακή σε ανακοίνωσή της.
Οι διασωθέντες εντοπίστηκαν χθες στα ανοικτά της Νουαξότ, της μαυριτανικής πρωτεύουσας, αφού πέρασαν περίπου μια εβδομάδα στη θάλασσα, ανέφερε η ίδια πηγή.
Στους ανθρώπους που διασώθηκαν περιλαμβάνονταν 132 υπήκοοι Σενεγάλης, 120 υπήκοοι Γκάμπιας, 4 υπήκοοι Γουινέας και μερικοί ακόμη υπήκοοι χωρών της δυτικής Αφρικής, πάντα σύμφωνα με τη μαυριτανική ακτοφυλακή.
Πέρα από τα 17 παιδιά, ανάμεσα στους επιβαίνοντες στα πλεούμενα ήταν 61 γυναίκες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Εδώ και χρόνια, χιλιάδες άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νέοι, προσπαθούν μέσω επικίνδυνων διαδρομών στον Ατλαντικό, με πλεούμενα συχνά υπερφορτωμένα και συνήθως σε πολύ κακή κατάσταση, να φτάσουν στην Ευρώπη μέσω των Κανάριων νησιών.
Πολλοί από αυτούς φεύγουν για να γλιτώσουν από την ανέχεια κι επιλέγουν να ταξιδέψουν παράτυπα, καθώς ευρωπαϊκές χώρες έχουν μειώσει κατά πολύ τις θεωρήσεις διαβατηρίων που χορηγούν κι εντείνουν τους ελέγχους στα σύνορά τους.
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