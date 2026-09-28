Νέα ένταση στην Υεμένη: Οι Χούθι καταγγέλλουν δεκάδες νεκρούς από σαουδαραβικά πλήγματα και απειλούν με αντίποινα, δείτε βίντεο

Οι αντάρτες κάνουν λόγο για πλήγμα σε αγορά της Τάιζ με δεκάδες θύματα, ενώ η σύγκρουση στην Ερυθρά Θάλασσα κλιμακώνετα





Τηλεοπτικός σταθμός προσκείμενος στην Ανσαραλά, το Αλ Μασίρα, είχε νωρίτερα χθες κάνει λόγο για επτά νεκρούς και 40 τραυματίες, ανάμεσά τους πέντε παιδιά.







Αργότερα, ο εκπρόσωπος της Ανσαραλά για τις στρατιωτικές υποθέσεις, ο Γιαχία Σάρια, έκανε λόγο για σχεδόν 50 θύματα, χωρίς να διακρίνει μεταξύ νεκρών και τραυματιών, κατηγορώντας τη σαουδαραβική πολεμική αεροπορία ότι προχώρησε σε «δυο επιδρομές εναντίον αγοράς» στα περίχωρα της Τάιζ.







Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου προσκείμενες στους Χούθι διευκρίνισαν ότι σκοτώθηκαν σχεδόν 30 μαχητές τους και οκτώ άμαχοι.



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Η μεγάλη πόλη Τάιζ, που ελέγχουν οι κυβερνητικές δυνάμεις, βρίσκεται πάνω σε ένα από τα κυριότερα μέτωπα των μαχών με τους αντάρτες.



Σαουδική Αραβία , βασικός σύμμαχος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης , διεξήγαγε χθες Κυριακή τουλάχιστον δύο αεροπορικές επιδρομές εναντίον αγοράς σε νοτιοδυτικό τομέα της φτωχότερης χώρας της αραβικής χερσονήσου, σύμφωνα με το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά --γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι --, προσκείμενο στο Ιράν, το οποίο έκανε λόγο για δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.Τηλεοπτικός σταθμός προσκείμενος στην Ανσαραλά, το Αλ Μασίρα, είχε νωρίτερα χθες κάνει λόγο για επτά νεκρούς και 40 τραυματίες, ανάμεσά τους πέντε παιδιά.Αργότερα, ο εκπρόσωπος της Ανσαραλά για τις στρατιωτικές υποθέσεις, ο Γιαχία Σάρια, έκανε λόγο για σχεδόν 50 θύματα, χωρίς να διακρίνει μεταξύ νεκρών και τραυματιών, κατηγορώντας τη σαουδαραβική πολεμική αεροπορία ότι προχώρησε σε «δυο επιδρομές εναντίον αγοράς» στα περίχωρα της Τάιζ.Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου προσκείμενες στους Χούθι διευκρίνισαν ότι σκοτώθηκαν σχεδόν 30 μαχητές τους και οκτώ άμαχοι.«Αυτό το αίμα που χύθηκε άδικα» δεν θα μείνει χωρίς «συνέπειες» για τη Σαουδική Αραβία, τόνισε ο κ. Σάρια.Η μεγάλη πόλη Τάιζ, που ελέγχουν οι κυβερνητικές δυνάμεις, βρίσκεται πάνω σε ένα από τα κυριότερα μέτωπα των μαχών με τους αντάρτες.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από το Μασίρα εικονίζουν αυτοκίνητα με τα τζάμια κομματιασμένα και αποθήκες να έχουν υποστεί ζημιές, καθώς εμπορεύματα σκορπισμένα.





Επίθεση και ναυτικός αποκλεισμός Έπειτα από κάποια χρόνια συγκριτικής ηρεμίας, η Υεμένη βυθίστηκε ξανά στον πόλεμο τον Ιούλιο, μετατράπηκε σε νέο μέτωπο της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.



Στις εχθροπραξίες αναμετρώνται η Ανσαραλά, που ελέγχει την πρωτεύουσα Σανάα και πλέον τις ακτές της Υεμένης στην Ερυθρά θάλασσα, με δυνάμεις της κυβέρνησης που αναγνωρίζει η διεθνής κοινότητα. Αυτή η τελευταία, εξόριστη στην Άντεν (νότια), ελέγχει μεγάλο μέρος του νότιου και του ανατολικού τμήματος της χώρας, εξίσου αχανές αλλά με πολύ λιγότερους κατοίκους.



Η σύγκρουση εντάθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν οι αντάρτες κυρίευσαν μέσα σε μερικά 24ωρα, εξαπολύοντας πολύνεκρη έφοδο, όλη την ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά θάλασσα, εδραιώνοντας τον έλεγχό τους στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.



Ανακοίνωσαν επίσης την επιβολή θαλάσσιου αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού παγκοσμίως, κι έβαλαν στο στόχαστρο πετρελαϊκές υποδομές και τάνκερ του βασιλείου καθώς και την πρωτεύουσα Ριάντ, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια.



Προχθές Σάββατο η ισχυρή μοναρχία του Κόλπου ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δυο drones «που εξαπέλυσε η τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι προς την κατεύθυνση της περιοχής του Ριάντ».



Με αυτό το φόντο, τα σχολεία της σαουδαραβικής πρωτεύουσας Ριάντ ανακοίνωσαν χθες Κυριακή πως θα λειτουργούν με τηλεκπαίδευση για μια εβδομάδα.



Παρά τους καθημερινούς σαουδαραβικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς και τις μάχες που συνεχίζονται στο πεδίο, οι δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης και του Ριάντ δεν καταφέρνουν να αναγκάσουν την Ανσαραλά να υποχωρήσει και οι εκκλήσεις για διεθνή βοήθεια που απευθύνονται παραμένουν άκαρπες ως αυτό το στάδιο.



Προχθές Σάββατο η Ανσαραλά κατηγόρησε την πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας ότι διεξήγαγε 27 επιδρομές σε διάφορους τομείς της χώρας.