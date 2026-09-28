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Νέα ένταση στην Υεμένη: Οι Χούθι καταγγέλλουν δεκάδες νεκρούς από σαουδαραβικά πλήγματα και απειλούν με αντίποινα, δείτε βίντεο
Οι αντάρτες κάνουν λόγο για πλήγμα σε αγορά της Τάιζ με δεκάδες θύματα, ενώ η σύγκρουση στην Ερυθρά Θάλασσα κλιμακώνετα
Τηλεοπτικός σταθμός προσκείμενος στην Ανσαραλά, το Αλ Μασίρα, είχε νωρίτερα χθες κάνει λόγο για επτά νεκρούς και 40 τραυματίες, ανάμεσά τους πέντε παιδιά.
⚡️Yemeni sources:— Warfare Analysis (@warfareanalysis) September 27, 2026
Saudi airstrikes targeted a public market at the Mawiyah Junction in Taiz, killing 7 Yemenis and wounding more than 40 others, in addition to causing material damage to shops. pic.twitter.com/nRPd8CbNC8
Αργότερα, ο εκπρόσωπος της Ανσαραλά για τις στρατιωτικές υποθέσεις, ο Γιαχία Σάρια, έκανε λόγο για σχεδόν 50 θύματα, χωρίς να διακρίνει μεταξύ νεκρών και τραυματιών, κατηγορώντας τη σαουδαραβική πολεμική αεροπορία ότι προχώρησε σε «δυο επιδρομές εναντίον αγοράς» στα περίχωρα της Τάιζ.
A market strike in Taiz, Yemen, killed at least seven people and wounded 40, according to Houthi authorities.— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 27, 2026
Government sources claim a nearby Houthi camp was targeted, though details remain difficult to verify independently. pic.twitter.com/ALfe9a3tcf
Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου προσκείμενες στους Χούθι διευκρίνισαν ότι σκοτώθηκαν σχεδόν 30 μαχητές τους και οκτώ άμαχοι.
«Αυτό το αίμα που χύθηκε άδικα» δεν θα μείνει χωρίς «συνέπειες» για τη Σαουδική Αραβία, τόνισε ο κ. Σάρια.
Saudi airstrikes are hitting Houthi sites across five Yemeni provinces, with heavy bombardment reported in Taiz in the country's southwest. Houthi media says seven people were killed in a strike on a market in the city.— Open Source Intel (@Osint613) September 27, 2026
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Η μεγάλη πόλη Τάιζ, που ελέγχουν οι κυβερνητικές δυνάμεις, βρίσκεται πάνω σε ένα από τα κυριότερα μέτωπα των μαχών με τους αντάρτες.
Επίθεση και ναυτικός αποκλεισμόςΈπειτα από κάποια χρόνια συγκριτικής ηρεμίας, η Υεμένη βυθίστηκε ξανά στον πόλεμο τον Ιούλιο, μετατράπηκε σε νέο μέτωπο της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Στις εχθροπραξίες αναμετρώνται η Ανσαραλά, που ελέγχει την πρωτεύουσα Σανάα και πλέον τις ακτές της Υεμένης στην Ερυθρά θάλασσα, με δυνάμεις της κυβέρνησης που αναγνωρίζει η διεθνής κοινότητα. Αυτή η τελευταία, εξόριστη στην Άντεν (νότια), ελέγχει μεγάλο μέρος του νότιου και του ανατολικού τμήματος της χώρας, εξίσου αχανές αλλά με πολύ λιγότερους κατοίκους.
Η σύγκρουση εντάθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν οι αντάρτες κυρίευσαν μέσα σε μερικά 24ωρα, εξαπολύοντας πολύνεκρη έφοδο, όλη την ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά θάλασσα, εδραιώνοντας τον έλεγχό τους στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.
Ανακοίνωσαν επίσης την επιβολή θαλάσσιου αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού παγκοσμίως, κι έβαλαν στο στόχαστρο πετρελαϊκές υποδομές και τάνκερ του βασιλείου καθώς και την πρωτεύουσα Ριάντ, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια.
Προχθές Σάββατο η ισχυρή μοναρχία του Κόλπου ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δυο drones «που εξαπέλυσε η τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι προς την κατεύθυνση της περιοχής του Ριάντ».
Με αυτό το φόντο, τα σχολεία της σαουδαραβικής πρωτεύουσας Ριάντ ανακοίνωσαν χθες Κυριακή πως θα λειτουργούν με τηλεκπαίδευση για μια εβδομάδα.
Παρά τους καθημερινούς σαουδαραβικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς και τις μάχες που συνεχίζονται στο πεδίο, οι δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης και του Ριάντ δεν καταφέρνουν να αναγκάσουν την Ανσαραλά να υποχωρήσει και οι εκκλήσεις για διεθνή βοήθεια που απευθύνονται παραμένουν άκαρπες ως αυτό το στάδιο.
Προχθές Σάββατο η Ανσαραλά κατηγόρησε την πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας ότι διεξήγαγε 27 επιδρομές σε διάφορους τομείς της χώρας.
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