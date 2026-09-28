Μαρινάκης: Δεν τέθηκε ποτέ θέμα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, ούτε θα γινόταν ανεκτό κάτι τέτοιο, είπε για το δημοσίευμα της WSJ

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Ουδέποτε τέθηκε θέμα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η πρεσβευτής των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκλφόιλ φέρεται να είπε παρόντος του υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου ότι οι ΗΠΑ μπορούν να προκαλέσουν πολιτικές εξελίξεις σε όποια χώρα επιθυμούν, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι κάτι τέτοιο ασφαλώς δεν θα γινόταν ανεκτό, ενώ επισήμανε ότι οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός εταίρος της χώρας μας στον τομέα της ενέργειας. Εντονες είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.«Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής Κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι αλήθεια ότι η σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ είναι σήμερα πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Είναι μια στρατηγική σχέση με βάθος, που στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και σε κοινές αξίες. Ως προς τον τομέα της ενέργειας, η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ και είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα που αποδεικνύουν την κατεύθυνση στην οποία σας ανέφερα. Η ExxonMobil και η Chevron επενδύουν μαζί με ελληνικές εταιρείες στην έρευνα των ενεργειακών πόρων της χώρας, ενώ σε λίγους μήνες προγραμματίζεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο, μετά από σχεδόν 50 χρόνια. Παράλληλα, ο κάθετος διάδρομος συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών και των ωδεύσεων εφοδιασμού, ένα πολύ σημαντικό έργο που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και αναβαθμίζει τον ρόλο της στην τροφοδοσία και άλλων τρίτων χωρών. Η ελληνική Κυβέρνηση εργάζεται για την ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας και την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Δεν εμπλέκεται σε εμπορικούς και επιχειρηματικούς ανταγωνισμού», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.Απαντώντας σε παρεμφερή ερώτηση, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ακόμα: «Η Ελλάδα μεγαλώνει σε όλα τα επίπεδα και όλες αυτές οι συμφωνίες, γεώτρηση της Exxon Mobil, της Chevron, ο Κάθετος Διάδρομος, είναι συμφωνίες, οι οποίες έχουν ένα τεράστιο ενεργειακό και όχι μόνο αποτύπωμα για την Ελλάδα. Το γεγονός, ότι θα έχουμε γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από 50 χρόνια, το γεγονός ότι έρχονται εδώ κολοσσοί, οι δύο μεγαλύτεροι κολοσσοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αυτό από μόνο του, αν δει κανείς και τη συζήτηση για τις νέες θέσεις εργασίας, για το πόσο ισχυροποιείται η Ελλάδα σε ενεργειακό επίπεδο, δίνει σε κάποιον να καταλάβει πόσο σημαντικές εξελίξεις είναι για τη χώρα. Και προφανώς και ο Κάθετος Διάδρομος είναι σε αυτές τις μεγάλες κινήσεις, οι οποίες αλλάζουν επίπεδο την Ελλάδα».Εντονες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει κατά πόσον ειπώθηκαν τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα της WSJ. Η ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης:Σε κοινή δήλωση του Δημήτρη Μάντζου, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών και του Φραγκίσκου Παρασύρη, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Ενέργειας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, τονίζεται ότι:Η αναλυτική αναφορά επώνυμου δημοσιεύματος του αμερικανικού Τύπου σε περιστατικό που φέρεται να εμπλέκει την Πρέσβειρα των ΗΠΑ και τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδας προκαλεί εύλογα σοβαρά ερωτηματικά που δεν επιδέχονται ως απάντηση τη σιωπή της Ελληνικής Κυβέρνησης.Το ότι σχηματίζονται και συντηρούνται σκιές στον δημόσιο βίο της χώρας -ιδίως για τον ρόλο διπλωματικών αποστολών τρίτων κρατών στην Ελλάδα- επιτείνει το έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτεία.Η Κυβέρνηση και ειδικότερα τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών και Ενέργειας & Περιβάλλοντος, είναι οι μόνοι αρμόδιοι να παράσχουν κάθε αναγκαία εξήγηση και να τοποθετηθούν για τη βασιμότητα του δημοσιεύματος.Η Ελλάδα είναι ανεξάρτητη και κυρίαρχη δημοκρατία, οφείλει δε να ενεργεί ως τέτοια σε κάθε περίπτωση και έναντι όλων, χωρίς καμία εξαίρεση».Σε δήλωση του τομεάρχη Εξωτερικών της ΕΛ.Α.Σ. Χάρη Τζήμητρα, αναφέρεται:«Γιατί σιωπά η κυβέρνηση 24 ώρες μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal;Έχουν περάσει 24 ώρες από το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα φέρεται να προέβη, ενώπιον μάλιστα του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Παπασταύρου, σε πρωτοφανή και απαράδεκτα σχόλια σχετικά με την κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης και τη δυνατότητα κάτι τέτοιο να μπορεί να συμβεί και στην Ελλάδα.Η κυβέρνηση ακόμη σιωπά, χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το περιστατικό.