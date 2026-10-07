Φίλιππος Καμπούρης: Από «βασιλιάς» της trash TV και πρόεδρος του ΛΑΟΣ... στην απάτη των 5 εκατ. ευρώ με 25 εταιρείες στον ΕΦΚΑ
Φίλιππος Καμπούρης: Από «βασιλιάς» της trash TV και πρόεδρος του ΛΑΟΣ... στην απάτη των 5 εκατ. ευρώ με 25 εταιρείες στον ΕΦΚΑ
Η διαδρομή του μοιάζει με τηλεοπτικό σενάριο, με το τελευταίο κεφάλαιο να γράφεται πλέον στη Δικαιοσύνη, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες για την υπόθεση απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ
Πριν από είκοσι χρόνια, τα χαμόγελα περίσσευαν για τον Φίλιππο Καμπούρη. Ο δημοσιογράφος ήταν το πρόσωπο που διαφέντευε τη μεταμεσονύκτια ζώνη του Σαββατοκύριακου, με την εκπομπή που είχε στο Extra 3.
Στο πλατό του παρήλαυναν ο «Εθνικός Σταρ», ο «Μπούτιας» και ο «Κωλοτούμπας», που θα τον έχριζαν άτυπα «βασιλιά» της ελληνικής trash TV. Καμιά βασιλεία ωστόσο, δεν κρατάει για πάντα.
Χθες το πρωί, ο ίδιος άνθρωπος, πρόεδρος πλέον του ΛΑΟΣ και χωρίς τηλεοπτική εκπομπή, θα έβγαινε από το σπίτι του με χειροπέδες, για να οδηγηθεί στο κρατητήριο. Αστυνομικοί της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων τον συνέλαβαν μαζί με τη σύζυγό του, Άννα Συνούλη, σε διαμέρισμα στον Άλιμο.
Οι Αρχές τούς θεωρούν αρχηγικά μέλη κυκλώματος που εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ.
Σήμερα, ο Καμπούρης αναμένεται να οδηγηθεί από τη ΓΑΔΑ, όπου κρατείται, στον εισαγγελέα, μαζί με τους υπόλοιπους 7 συλληφθέντες για την υπόθεση, ώστε να κριθεί εάν θα προφυλακιστεί.
Σε ένα τρελό ρόλερ κόστερ, ο Καμπούρης βρέθηκε από φέρελπις δημοσιογράφος του Alter, «βασιλιάς» στο Extra 3, έπειτα «μεγάλο όνομα» στο κανάλι του ιδρυτή και τότε προέδρου του ΛΑΟΣ, Γιώργου Καρατζαφέρη, ΤηλεΆστυ και σε μια διαδρομή που
περνά από τρεις κάλπες και την ηγεσία ενός κόμματος, οδηγείται στη φυλακή…
Γεννημένος στον Πειραιά, στις 26 Ιουνίου 1981, ο Φίλιππος Καμπούρης μπήκε νωρίς στα ΜΜΕ. Το πρώτο μεγάλο του βήμα ήταν το Alter. Στις 5 Σεπτεμβρίου 2005 έκανε πρεμιέρα το μεσημεριανό μαγκαζίνο «TV Hello», με τον ίδιο στο πάνελ δίπλα στη Στέλλα Καπεζάνου, την Τάνια Ιακωβίδου και τη Βάσια Λόη.
Το όνομά του, όμως, χτίστηκε στο Extra 3. Το 2006, ξεκίνησε εκεί το «Made in Greece», σε μια βραδινή ζώνη που δεν έμοιαζε με τίποτα από όσα έδειχναν τα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια. Γύρω του συγκεντρώθηκε μια ομάδα που θα έμενε στην ιστορία της καλτ τηλεόρασης, ως το «βασίλειο» της trash tv: από τον «Εθνικό Σταρ» Ανδρέα Ευαγγελόπουλο, στον «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», Γιώργο Σταυρόπουλο, στον «Κωλοτούμπα», τον «Σάκη Ρουβά του Πειραιά» και τα… άλλα παιδιά.
Τον Ιανουάριο του 2008 ήρθε το «Δεν ήξερες, δεν ρώταγες», με τον Καμπούρη μόνο του στην παρουσίαση. Από το πλατό περνούσαν η Βέρα Λάμπρου, ο Στράτος Λασκαρίδης και οι... σταθεροί πρωταγωνιστές του, οι οποίοι είχαν γίνει πια “σταρ”. Το μενού είχε προσωπικές κόντρες, σχέσεις, σεξ, καταγγελίες και καβγάδες στον αέρα, αλλά και ρεπορτάζ για «μεταφυσικά» φαινόμενα. Ο «Μπούτιας» τσακωνόταν με τον «Εθνικό Σταρ» και τα μηχανάκια της (τότε) AGB τρελαίνονταν. Στην κατάθλιψη της κρίσης που ξέσπαγε, ήταν «κάτι».
Στο πλατό του παρήλαυναν ο «Εθνικός Σταρ», ο «Μπούτιας» και ο «Κωλοτούμπας», που θα τον έχριζαν άτυπα «βασιλιά» της ελληνικής trash TV. Καμιά βασιλεία ωστόσο, δεν κρατάει για πάντα.
Χθες το πρωί, ο ίδιος άνθρωπος, πρόεδρος πλέον του ΛΑΟΣ και χωρίς τηλεοπτική εκπομπή, θα έβγαινε από το σπίτι του με χειροπέδες, για να οδηγηθεί στο κρατητήριο. Αστυνομικοί της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων τον συνέλαβαν μαζί με τη σύζυγό του, Άννα Συνούλη, σε διαμέρισμα στον Άλιμο.
Οι Αρχές τούς θεωρούν αρχηγικά μέλη κυκλώματος που εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ.
Σήμερα, ο Καμπούρης αναμένεται να οδηγηθεί από τη ΓΑΔΑ, όπου κρατείται, στον εισαγγελέα, μαζί με τους υπόλοιπους 7 συλληφθέντες για την υπόθεση, ώστε να κριθεί εάν θα προφυλακιστεί.
Σε ένα τρελό ρόλερ κόστερ, ο Καμπούρης βρέθηκε από φέρελπις δημοσιογράφος του Alter, «βασιλιάς» στο Extra 3, έπειτα «μεγάλο όνομα» στο κανάλι του ιδρυτή και τότε προέδρου του ΛΑΟΣ, Γιώργου Καρατζαφέρη, ΤηλεΆστυ και σε μια διαδρομή που
περνά από τρεις κάλπες και την ηγεσία ενός κόμματος, οδηγείται στη φυλακή…
Γεννημένος στον Πειραιά, στις 26 Ιουνίου 1981, ο Φίλιππος Καμπούρης μπήκε νωρίς στα ΜΜΕ. Το πρώτο μεγάλο του βήμα ήταν το Alter. Στις 5 Σεπτεμβρίου 2005 έκανε πρεμιέρα το μεσημεριανό μαγκαζίνο «TV Hello», με τον ίδιο στο πάνελ δίπλα στη Στέλλα Καπεζάνου, την Τάνια Ιακωβίδου και τη Βάσια Λόη.
Το όνομά του, όμως, χτίστηκε στο Extra 3. Το 2006, ξεκίνησε εκεί το «Made in Greece», σε μια βραδινή ζώνη που δεν έμοιαζε με τίποτα από όσα έδειχναν τα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια. Γύρω του συγκεντρώθηκε μια ομάδα που θα έμενε στην ιστορία της καλτ τηλεόρασης, ως το «βασίλειο» της trash tv: από τον «Εθνικό Σταρ» Ανδρέα Ευαγγελόπουλο, στον «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», Γιώργο Σταυρόπουλο, στον «Κωλοτούμπα», τον «Σάκη Ρουβά του Πειραιά» και τα… άλλα παιδιά.
Τον Ιανουάριο του 2008 ήρθε το «Δεν ήξερες, δεν ρώταγες», με τον Καμπούρη μόνο του στην παρουσίαση. Από το πλατό περνούσαν η Βέρα Λάμπρου, ο Στράτος Λασκαρίδης και οι... σταθεροί πρωταγωνιστές του, οι οποίοι είχαν γίνει πια “σταρ”. Το μενού είχε προσωπικές κόντρες, σχέσεις, σεξ, καταγγελίες και καβγάδες στον αέρα, αλλά και ρεπορτάζ για «μεταφυσικά» φαινόμενα. Ο «Μπούτιας» τσακωνόταν με τον «Εθνικό Σταρ» και τα μηχανάκια της (τότε) AGB τρελαίνονταν. Στην κατάθλιψη της κρίσης που ξέσπαγε, ήταν «κάτι».
Οι στιγμές εκείνες απέκτησαν δεύτερη ζωή στο YouTube. Μια γενιά που δεν είδε ποτέ Extra 3 έμαθε τους ήρωές του από αποσπάσματα, όπως το χαστούκι στον «Μπούτια» στην παρουσίαση του βιβλίου του.
Έτσι ο Καμπούρης έγινε «όνομα» πολύ πέρα από το κοινό της πρώτης προβολής.
Οι συλληφθέντες είναι οκτώ, ανάμεσά τους λογιστές, επιχειρηματίες και «μπροστινοί». Η οργάνωση εκτιμάται ότι έχει δέκα μέλη και δύο ακόμη αναζητούνται. Στο ζεύγος Καμπούρη αποδίδεται ηγετικός ρόλος, ενώ τους βαρύνει και κατηγορία για φοροδιαφυγή.
Το ύψος της ζημιάς δεν έχει οριστικοποιηθεί, αν και ενδέχεται το Δημόσιο -ο e-ΕΦΚΑ- να έχει ζημιωθεί με ποσό που ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Το νήμα ξετυλίχθηκε από καταγγελία της δικηγόρου μιας εργαζόμενης του Καμπούρη. Κατά την καταγγελία, η γυναίκα αμειβόταν με 600 ευρώ, αλλά στην εφορία εμφανιζόταν με εισόδημα 19.500 ευρώ.
Το ζευγάρι βρισκόταν ήδη επί μήνες στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα, για ύποπτες συναλλαγές σε ευρωπαϊκή χώρα, με την καταγγελία να αποτελεί τη «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».
Οι Αρχές ερευνούν επίσης αν οι επίμαχες εταιρείες έκοβαν τιμολόγια προς το κόμμα του ΛΑΟΣ. Όλα τα παραπάνω είναι στοιχεία της προανάκρισης. Ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοί του έχουν το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να αποφανθεί η Δικαιοσύνη.
Ο Τατσόπουλος συνελήφθη στο Κολωνάκι και αφέθηκε ελεύθερος. Ο Καμπούρης είχε δηλώσει τότε ότι θίχτηκε η θρησκευτική του συνείδηση και ότι δεν έγινε σεβαστό το πένθος της οικογένειάς του.
Ο Καμπούρης είχε «ταράξει τα νερά» όταν ανακοίνωσε ότι υποβάλλει μήνυση κατά της σκηνοθέτιδας της ταινίας «Αδέσποτα Κορμιά», για την αφίσα με την έγκυο στον σταυρό. Είχε ακόμη καταγγείλει δημόσια ότι δέχθηκε απόπειρα δολοφονίας, λέγοντας ότι ο δράστης ταυτοποιήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.
Το πιο ενδιαφέρον κεφάλαιο αφορά τον άνθρωπο που του άνοιξε την πόρτα της πολιτικής. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης αποκάλυψε μετά τη σύλληψη ότι έχει τρεις δικαστικές υποθέσεις με τον Καμπούρη. Διευκρίνισε ότι δεν αφορούν το κόμμα, αλλά την περίοδο που ο παρουσιαστής εργαζόταν στο κανάλι του. Το περιεχόμενό τους δεν έχει γίνει γνωστό.
Εκεί παρουσίασε το «Στη Φόρα», αφήνοντας τους μεταμεσονύκτιους καβγάδες για έναν πολιτικό, καταγγελτικό λόγο. Στα χρόνια της πανδημίας έκανε στον αέρα και το «πείραμα» με το ψαλίδι στο μπράτσο, όταν υποστήριξε ότι το εμβολιασμένο χέρι του είχε γίνει μαγνήτης.
Σιγά- σιγά, ωστόσο, θα ξεθώριαζε η παλιά λάμψη. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου του 2020 υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύτηκε στη ΜΑΦ, γλιτώνοντας από θαύμα, αλλά και χάρη στην έγκαιρη ειδοποίηση του 166 από τη σύζυγό του (με την οποία παντρεύτηκαν το 2012), Άννα Συνούλη.
Τον Ιούλιο του 2023 έχασε από καρκίνο την ετεροθαλή αδελφή του, τη δημοσιογράφο Τζίνα Ντρούλις, με την οποία ήταν πολύ κοντά. Ο ίδιος ανακοίνωσε τον θάνατό της στα social media, ενώ λίγο νωρίτερα είχε χάσει και τους δύο γονείς του.
Στις εκλογές κατέβηκε το 2019, ως υποψήφιος δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, το 2023 ως υποψήφιος βουλευτής της «Ελληνικής Λύσης» (δεν εξελέγη), ως υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής, (πήρε 3,18%, δύο έδρες) και ξανά το 2024, ως υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΛΑΟΣ, χωρίς να εκλεγεί.
Εκεί που εξελέγη, ωστόσο, ήταν στην προεδρία του ΛΑΟΣ, στις 17 Δεκεμβρίου 2023, σε συνέδριο στο ξενοδοχείο «Amalia» της Αθήνας. Ο παρουσιαστής του καναλιού είχε πάρει πλέον την καρέκλα του ιδρυτή.
Τον Μάρτιο του 2025 το Πειθαρχικό Συμβούλιο του κόμματος αποφάσισε τη διαγραφή του ίδιου του Καρατζαφέρη.
Ο Καρατζαφέρης τώρα, δεν… κρατιέται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα αισθήματά του μετά τη σύλληψη Καμπούρη. Είπε ότι η Πολιτεία άργησε πολύ να κινηθεί και ότι ο Καμπούρης «είναι πλασματικός πρόεδρος του ΛΑΟΣ». Τον χαρακτήρισε, επίσης, έναν από τους χειρότερους χαρακτήρες που έχει γνωρίσει.
Έτσι ο Καμπούρης έγινε «όνομα» πολύ πέρα από το κοινό της πρώτης προβολής.
Η υπόθεση: 25 εταιρείες, «αχυράνθρωποι» και απλήρωτες εισφορέςΣύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το 2021. Τα μέλη του άνοιγαν εταιρείες ένδυσης και εστίασης στο όνομα «αχυρανθρώπων» και δεν κατέβαλλαν ασφαλιστικές εισφορές και φόρους. Οι Αρχές έχουν εντοπίσει 25 τέτοιες επιχειρήσεις.
Οι συλληφθέντες είναι οκτώ, ανάμεσά τους λογιστές, επιχειρηματίες και «μπροστινοί». Η οργάνωση εκτιμάται ότι έχει δέκα μέλη και δύο ακόμη αναζητούνται. Στο ζεύγος Καμπούρη αποδίδεται ηγετικός ρόλος, ενώ τους βαρύνει και κατηγορία για φοροδιαφυγή.
Το ύψος της ζημιάς δεν έχει οριστικοποιηθεί, αν και ενδέχεται το Δημόσιο -ο e-ΕΦΚΑ- να έχει ζημιωθεί με ποσό που ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Το νήμα ξετυλίχθηκε από καταγγελία της δικηγόρου μιας εργαζόμενης του Καμπούρη. Κατά την καταγγελία, η γυναίκα αμειβόταν με 600 ευρώ, αλλά στην εφορία εμφανιζόταν με εισόδημα 19.500 ευρώ.
Το ζευγάρι βρισκόταν ήδη επί μήνες στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα, για ύποπτες συναλλαγές σε ευρωπαϊκή χώρα, με την καταγγελία να αποτελεί τη «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».
Οι Αρχές ερευνούν επίσης αν οι επίμαχες εταιρείες έκοβαν τιμολόγια προς το κόμμα του ΛΑΟΣ. Όλα τα παραπάνω είναι στοιχεία της προανάκρισης. Ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοί του έχουν το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να αποφανθεί η Δικαιοσύνη.
Οι προηγούμενες συναντήσεις με τη ΔικαιοσύνηΟ Καμπούρης δεν είναι άγνωστος στις δικαστικές αίθουσες. Ως τώρα, όμως, εμφανιζόταν κυρίως στη θέση του μηνυτή και όχι του κατηγορουμένου. Το 2023 κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση κατά του συγγραφέα Πέτρου Τατσόπουλου, με αφορμή ανάρτησή του στο Facebook.
Ο Τατσόπουλος συνελήφθη στο Κολωνάκι και αφέθηκε ελεύθερος. Ο Καμπούρης είχε δηλώσει τότε ότι θίχτηκε η θρησκευτική του συνείδηση και ότι δεν έγινε σεβαστό το πένθος της οικογένειάς του.
Ο Καμπούρης είχε «ταράξει τα νερά» όταν ανακοίνωσε ότι υποβάλλει μήνυση κατά της σκηνοθέτιδας της ταινίας «Αδέσποτα Κορμιά», για την αφίσα με την έγκυο στον σταυρό. Είχε ακόμη καταγγείλει δημόσια ότι δέχθηκε απόπειρα δολοφονίας, λέγοντας ότι ο δράστης ταυτοποιήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.
Το πιο ενδιαφέρον κεφάλαιο αφορά τον άνθρωπο που του άνοιξε την πόρτα της πολιτικής. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης αποκάλυψε μετά τη σύλληψη ότι έχει τρεις δικαστικές υποθέσεις με τον Καμπούρη. Διευκρίνισε ότι δεν αφορούν το κόμμα, αλλά την περίοδο που ο παρουσιαστής εργαζόταν στο κανάλι του. Το περιεχόμενό τους δεν έχει γίνει γνωστό.
Από το ART του Καρατζαφέρη στην προεδρία του ΛΑΟΣΗ πρώτη κάλπη ήρθε όσο ακόμη διαρκούσε η φήμη του Extra 3. Το 2010 ο Καμπούρης εξελέγη δημοτικός σύμβουλος Πειραιά με τον συνδυασμό του Πέτρου Μαντούβαλου. Η στροφή έγινε επί της… οθόνης, στο ART, τον τηλεοπτικό σταθμό του Γιώργου Καρατζαφέρη.
Εκεί παρουσίασε το «Στη Φόρα», αφήνοντας τους μεταμεσονύκτιους καβγάδες για έναν πολιτικό, καταγγελτικό λόγο. Στα χρόνια της πανδημίας έκανε στον αέρα και το «πείραμα» με το ψαλίδι στο μπράτσο, όταν υποστήριξε ότι το εμβολιασμένο χέρι του είχε γίνει μαγνήτης.
Σιγά- σιγά, ωστόσο, θα ξεθώριαζε η παλιά λάμψη. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου του 2020 υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύτηκε στη ΜΑΦ, γλιτώνοντας από θαύμα, αλλά και χάρη στην έγκαιρη ειδοποίηση του 166 από τη σύζυγό του (με την οποία παντρεύτηκαν το 2012), Άννα Συνούλη.
Τον Ιούλιο του 2023 έχασε από καρκίνο την ετεροθαλή αδελφή του, τη δημοσιογράφο Τζίνα Ντρούλις, με την οποία ήταν πολύ κοντά. Ο ίδιος ανακοίνωσε τον θάνατό της στα social media, ενώ λίγο νωρίτερα είχε χάσει και τους δύο γονείς του.
Στις εκλογές κατέβηκε το 2019, ως υποψήφιος δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, το 2023 ως υποψήφιος βουλευτής της «Ελληνικής Λύσης» (δεν εξελέγη), ως υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής, (πήρε 3,18%, δύο έδρες) και ξανά το 2024, ως υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΛΑΟΣ, χωρίς να εκλεγεί.
Εκεί που εξελέγη, ωστόσο, ήταν στην προεδρία του ΛΑΟΣ, στις 17 Δεκεμβρίου 2023, σε συνέδριο στο ξενοδοχείο «Amalia» της Αθήνας. Ο παρουσιαστής του καναλιού είχε πάρει πλέον την καρέκλα του ιδρυτή.
Τον Μάρτιο του 2025 το Πειθαρχικό Συμβούλιο του κόμματος αποφάσισε τη διαγραφή του ίδιου του Καρατζαφέρη.
Ο Καρατζαφέρης τώρα, δεν… κρατιέται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα αισθήματά του μετά τη σύλληψη Καμπούρη. Είπε ότι η Πολιτεία άργησε πολύ να κινηθεί και ότι ο Καμπούρης «είναι πλασματικός πρόεδρος του ΛΑΟΣ». Τον χαρακτήρισε, επίσης, έναν από τους χειρότερους χαρακτήρες που έχει γνωρίσει.
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