Ο Τζίμι Κίμελ κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βραβείο Emmy Καλύτερου Παρουσιαστή Τηλεπαιχνιδιού
GALA
Τζίμι Κίμελ Emmy Βραβείο Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος

Ο Τζίμι Κίμελ κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βραβείο Emmy Καλύτερου Παρουσιαστή Τηλεπαιχνιδιού

Ο παρουσιαστής του «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» επικράτησε στην κατηγορία του στα βραβεία Emmy Δημιουργικών Τεχνών 2026

Ο Τζίμι Κίμελ κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βραβείο Emmy Καλύτερου Παρουσιαστή Τηλεπαιχνιδιού
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Τζίμι Κίμελ κέρδισε  βραβείο Emmy στην κατηγορία Καλύτερου Παρουσιαστή Τηλεπαιχνιδιού για την εκπομπή «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος » του ABC, κατά την τελετή των Emmy Δημιουργικών Τεχνών 2026.

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η πρώτη βραδιά των βραβείων στο Λος Άντζελες, με τη δεύτερη να έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή και πρόκειται ουσιαστικά για μία ξεχωριστή τελετή των Emmy Awards που πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από την κεντρική βραδιά.

Ο 58χρονος κωμικός που ανέλαβε την παρουσίαση του «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» το 2020, πέρυσι είχε κερδίσει ξανά το βραβείο στην ίδια κατηγορία. Κατά την περσινή ομιλία του, ο Κίμελ είχε τιμήσει τον αείμνηστο Ρέτζις Φίλμπιν, ο οποίος ήταν ο πρώτος παρουσιαστής της αμερικανικής εκδοχής της εκπομπής. «Ο Ρέτζις ήταν ο καλύτερος σε αυτό» είχε δηλώσει και είχε προσθέσει: «Δεν νομίζω ότι αυτή η εκπομπή θα εξακολουθούσε να προβάλλεται αν ο Ρέτζις δεν την είχε παρουσιάσει από την αρχή».

Το βραδινό talk show του κωμικού, «Jimmy Kimmel Live!», είναι υποψήφιο φέτος για δύο βραβεία, στις κατηγορίες Καλύτερου Σεναρίου για Καλύτερη Ψυχαγωγική Εκπομπή.

Στην κατηγορία Καλύτερου Παρουσιαστή Τηλεπαιχνιδιού ήταν επίσης υποψήφιοι ο Στιβ Χάρβεϊ για το «Celebrity Family Feud», ο Κεν Τζένινγκς για το «Jeopardy!», ο Κόλιν Τζοστ για το «Pop Culture Jeopardy!» και ο Μάρτιν Σορτ για το «Match Game».

Τα 78α Emmy Awards, στην κατηγορία των Δημιουργικών Τεχνών, πραγματοποιούνται στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες. Οι δύο τελετές θα μονταριστούν σε μία ενιαία τηλεοπτική μετάδοση, η οποία θα προβληθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο FXX, και θα είναι διαθέσιμη για streaming στο Hulu την επόμενη ημέρα.

Η κεντρική τελετή των Primetime Emmy Awards θα μεταδοθεί ζωντανά από το NBC και το Peacock τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με παρουσιάστρια τη Μαρίσκα Χαργκιτάι.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης