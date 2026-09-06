Ο Τζίμι Κίμελ κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βραβείο Emmy Καλύτερου Παρουσιαστή Τηλεπαιχνιδιού
Ο Τζίμι Κίμελ κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βραβείο Emmy Καλύτερου Παρουσιαστή Τηλεπαιχνιδιού
Ο παρουσιαστής του «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» επικράτησε στην κατηγορία του στα βραβεία Emmy Δημιουργικών Τεχνών 2026
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Τζίμι Κίμελ κέρδισε βραβείο Emmy στην κατηγορία Καλύτερου Παρουσιαστή Τηλεπαιχνιδιού για την εκπομπή «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος » του ABC, κατά την τελετή των Emmy Δημιουργικών Τεχνών 2026.
Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η πρώτη βραδιά των βραβείων στο Λος Άντζελες, με τη δεύτερη να έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή και πρόκειται ουσιαστικά για μία ξεχωριστή τελετή των Emmy Awards που πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από την κεντρική βραδιά.
Ο 58χρονος κωμικός που ανέλαβε την παρουσίαση του «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» το 2020, πέρυσι είχε κερδίσει ξανά το βραβείο στην ίδια κατηγορία. Κατά την περσινή ομιλία του, ο Κίμελ είχε τιμήσει τον αείμνηστο Ρέτζις Φίλμπιν, ο οποίος ήταν ο πρώτος παρουσιαστής της αμερικανικής εκδοχής της εκπομπής. «Ο Ρέτζις ήταν ο καλύτερος σε αυτό» είχε δηλώσει και είχε προσθέσει: «Δεν νομίζω ότι αυτή η εκπομπή θα εξακολουθούσε να προβάλλεται αν ο Ρέτζις δεν την είχε παρουσιάσει από την αρχή».
Το βραδινό talk show του κωμικού, «Jimmy Kimmel Live!», είναι υποψήφιο φέτος για δύο βραβεία, στις κατηγορίες Καλύτερου Σεναρίου για Καλύτερη Ψυχαγωγική Εκπομπή.
Στην κατηγορία Καλύτερου Παρουσιαστή Τηλεπαιχνιδιού ήταν επίσης υποψήφιοι ο Στιβ Χάρβεϊ για το «Celebrity Family Feud», ο Κεν Τζένινγκς για το «Jeopardy!», ο Κόλιν Τζοστ για το «Pop Culture Jeopardy!» και ο Μάρτιν Σορτ για το «Match Game».
Τα 78α Emmy Awards, στην κατηγορία των Δημιουργικών Τεχνών, πραγματοποιούνται στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες. Οι δύο τελετές θα μονταριστούν σε μία ενιαία τηλεοπτική μετάδοση, η οποία θα προβληθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο FXX, και θα είναι διαθέσιμη για streaming στο Hulu την επόμενη ημέρα.
Η κεντρική τελετή των Primetime Emmy Awards θα μεταδοθεί ζωντανά από το NBC και το Peacock τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με παρουσιάστρια τη Μαρίσκα Χαργκιτάι.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η πρώτη βραδιά των βραβείων στο Λος Άντζελες, με τη δεύτερη να έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή και πρόκειται ουσιαστικά για μία ξεχωριστή τελετή των Emmy Awards που πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από την κεντρική βραδιά.
Jimmy Kimmel Wins Best Game Show Host for Second Year in a Row at 2026 Creative Arts Emmys https://t.co/Vqr584EELE— People (@people) September 6, 2026
Το βραδινό talk show του κωμικού, «Jimmy Kimmel Live!», είναι υποψήφιο φέτος για δύο βραβεία, στις κατηγορίες Καλύτερου Σεναρίου για Καλύτερη Ψυχαγωγική Εκπομπή.
Στην κατηγορία Καλύτερου Παρουσιαστή Τηλεπαιχνιδιού ήταν επίσης υποψήφιοι ο Στιβ Χάρβεϊ για το «Celebrity Family Feud», ο Κεν Τζένινγκς για το «Jeopardy!», ο Κόλιν Τζοστ για το «Pop Culture Jeopardy!» και ο Μάρτιν Σορτ για το «Match Game».
Τα 78α Emmy Awards, στην κατηγορία των Δημιουργικών Τεχνών, πραγματοποιούνται στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες. Οι δύο τελετές θα μονταριστούν σε μία ενιαία τηλεοπτική μετάδοση, η οποία θα προβληθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο FXX, και θα είναι διαθέσιμη για streaming στο Hulu την επόμενη ημέρα.
Η κεντρική τελετή των Primetime Emmy Awards θα μεταδοθεί ζωντανά από το NBC και το Peacock τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με παρουσιάστρια τη Μαρίσκα Χαργκιτάι.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα