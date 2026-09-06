Μπρούκλιν Μπέκαμ: Φιλιά και χάδια με τη σύζυγό του στο κόκκινο χαλί της Βενετίας και το εντυπωσιακό φόρεμα της Νίκολα Πελτζ





Μπρούκλιν Μπέκαμ και η σύζυγός του στο κόκκινο χαλί της Βενετίας, με τη Νίκολα Πελτζ να ξεχωρίζει με το εντυπωσιακό φόρεμα που έβαλε στην εκδήλωση.

βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, το

πριν από την προβολή της ταινίας «It Will Happen Tonight» στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου

@hellomag Brooklyn Beckham made sure his wife Nicola Peltz was picture-perfect as he sweetly tucked her hair behind her ears on the red carpet in Venice 💜 Wearing a striking purple Balenciaga couture look, the actress arrived at Casa Cinema Giovani to collect the Rising Star Award at the 25th Kinéo Awards. ♬ wildest dreams - e 🌞

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Credits: REUTERS/Yara Nardi

Credits: REUTERS/Yara Nardi

Credits: REUTERS/Yves Herman

Η εμφάνισή τους ήρθε λίγες ώρες αφότου ο Μπέκαμ βρέθηκε στο πλευρό της Πελτζ, στηρίζοντάς την καθώς παραλάμβανε το βραβείο Rising Star Award στα 25α Kinéo Awards, μια τελετή που πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Η τελετή των Kinéo Awards πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου στην Casa Cinema Giovani, στο Λίντο της Βενετίας.

Διαχυτικοί εμφανίστηκαν οΤοζευγάρι πόζαρε στους φωτογράφους,Η Πελτζ τράβηξε τα βλέμματα με μια δημιουργία υψηλής ραπτικής του οίκου Balenciaga σε μωβ χρώμα, με άνοιγμα κάτω από το μπούστο. Η ασύμμετρη τουαλέτα κατέληγε σε μακριά ουρά, αφήνοντας μεγάλο μέρος της πλάτης της ακάλυπτο, ενώ ένα ασορτί ύφασμα που θύμιζε πέπλο, πρόσθετε ακόμη περισσότερη θεατρικότητα στην εμφάνισή της. Ο Μπρούκλιν, από την πλευρά του, επέλεξε κλασικό μαύρο σμόκιν και παπιγιόν, παραμένοντας καθ' όλη τη διάρκεια της εμφάνισής τους κοντά στη σύζυγό του.Το ζευγάρι ήταν ιδιαίτερα κοντά, καθώς πόζαρε, με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ να περνά το χέρι του γύρω από τη μέση της Νίκολα και στη συνέχεια να σκύβει για να τη φιλήσει στο μάγουλο.: Reuters