Διαχυτικοί στη Βενετία ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ, δείτε φωτογραφίες
Διαχυτικοί στη Βενετία ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ, δείτε φωτογραφίες
Ο 27χρονος δεν έπαιρνε τα χέρια του από τη σύζυγό του - Η κάμερα κατέγραψε τα τρυφερά τους αγγίγματα
Ιδιαίτερα διαχυτικοί ήταν ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ στο ταξίδι τους στη Βενετία.
Το ζευγάρι, σύμφωνα με την Daily Mail βρέθηκε στην ιταλική πόλη το βράδυ της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου και απόλαυσε μία ρομαντική έξοδο, πίνοντας κρασί.
Η ηθοποιός και ο 27χρονος Μπρούκλιν ήταν αχώριστοι καθ' όλη τη διάρκεια της βόλτας τους, με τον φωτογραφικό φακό να τους απαθανατίζει σε τρυφερές στιγμές. Σε μία από τις φωτογραφίες ο γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ ακουμπούσε το πρόσωπό του στον λαιμό της συζύγου του, χωρίς να παίρνει τα χέρια του από πάνω της.
Η Νίκολα Πελτζ είχε επιλέξει για την έξοδό της ένα χαμηλοκάβαλο τζιν, μαύρο τοπ και γυαλιά ηλίου, ενώ ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φορούσε ένα λευκό T-shirt, χακί σορτς και καπέλο.
Το ζευγάρι, σύμφωνα με την Daily Mail βρέθηκε στην ιταλική πόλη το βράδυ της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου και απόλαυσε μία ρομαντική έξοδο, πίνοντας κρασί.
Η ηθοποιός και ο 27χρονος Μπρούκλιν ήταν αχώριστοι καθ' όλη τη διάρκεια της βόλτας τους, με τον φωτογραφικό φακό να τους απαθανατίζει σε τρυφερές στιγμές. Σε μία από τις φωτογραφίες ο γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ ακουμπούσε το πρόσωπό του στον λαιμό της συζύγου του, χωρίς να παίρνει τα χέρια του από πάνω της.
Brooklyn Brooklyn and Nicola Peltz cosy up to one another as they drink red wine in Venice ahead of her receiving a 'rising star' award https://t.co/INCbLE9M4G— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 4, 2026
Brooklyn Beckham and Nicole Peltz couldn't keep their hands to themselves in Venice, Italy 👀 📸: BACKGRID pic.twitter.com/j1l3bQInI2— Page Six (@PageSix) September 4, 2026
Η Νίκολα Πελτζ είχε επιλέξει για την έξοδό της ένα χαμηλοκάβαλο τζιν, μαύρο τοπ και γυαλιά ηλίου, ενώ ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φορούσε ένα λευκό T-shirt, χακί σορτς και καπέλο.
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