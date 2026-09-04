Διαχυτικοί στη Βενετία ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ, δείτε φωτογραφίες
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Μπρούκλιν Μπέκαμ Νίκολα Πελτζ Βενετία

Διαχυτικοί στη Βενετία ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ, δείτε φωτογραφίες

Ο 27χρονος δεν έπαιρνε τα χέρια του από τη σύζυγό του - Η κάμερα κατέγραψε τα τρυφερά τους αγγίγματα

Διαχυτικοί στη Βενετία ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ, δείτε φωτογραφίες
Γεωργία Κοτζιά
Ιδιαίτερα διαχυτικοί ήταν ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ στο ταξίδι τους στη Βενετία.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με την Daily Mail βρέθηκε στην ιταλική πόλη το βράδυ της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου και απόλαυσε μία ρομαντική έξοδο, πίνοντας κρασί.

Η ηθοποιός και ο 27χρονος Μπρούκλιν ήταν αχώριστοι καθ' όλη τη διάρκεια της βόλτας τους, με τον φωτογραφικό φακό να τους απαθανατίζει σε τρυφερές στιγμές. Σε μία από τις φωτογραφίες ο γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ ακουμπούσε το πρόσωπό του στον λαιμό της συζύγου του, χωρίς να παίρνει τα χέρια του από πάνω της.


Η Νίκολα Πελτζ είχε επιλέξει για την έξοδό της ένα χαμηλοκάβαλο τζιν, μαύρο τοπ και γυαλιά ηλίου, ενώ ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φορούσε ένα λευκό T-shirt, χακί σορτς και καπέλο.
Γεωργία Κοτζιά

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