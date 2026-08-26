Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ υπερασπίστηκε δημόσια τη Νίκολα Πελτζ μετά από σχόλιο για την εμφάνισή της: «Δείχνει άρρωστη, τάισέ την», έγραψαν
Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ υπερασπίστηκε δημόσια τη Νίκολα Πελτζ μετά από σχόλιο για την εμφάνισή της: «Δείχνει άρρωστη, τάισέ την», έγραψαν
Μην ξαναμιλήσεις ποτέ για τη σύζυγό μου, απάντησε μεταξύ άλλων ο 27χρονος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ
Δημόσια υπερασπίστηκε τη Νίκολα Πελτζ ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μετά από σχόλιο για την εμφάνισή της όπου του έγραφαν πως δείχνει άρρωστη και «πρέπει να την ταΐσει».
Ο 27χρονος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, ο οποίος είναι παντρεμένος με την ηθοποιό από το 2022, ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κατά το οποίο μαγείρευε. Κάτω από την ανάρτηση υπήρξαν επικριτικά σχόλια για τις ικανότητές του, ενώ σε ένα σχόλιο γινόταν αναφορά για την εικόνα της συζύγου του, η οποία έχει χάσει πολλά κιλά το τελευταίο διάστημα και έχει προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές της.
Δείτε το βίντεο
Το σχόλιο έγραφε αναλυτικά: «Σχολιάζεις όλους όσοι ανησυχούν για τη σύζυγό σου και για το πόσο άρρωστη δείχνει; Τάισέ την».
Ο Μπέκαμ εξοργίστηκε και δεν δίστασε να απαντήσει, τονίζοντας πως είναι ντροπιαστικό να σχολιάζει κανείς τα σώματα των γυναικών: «Μην ξαναμιλήσεις ποτέ για τη σύζυγό μου. Είναι απολύτως όμορφη και δεν πρέπει ποτέ να σχολιάζεις το σώμα μιας γυναίκας. Είναι ντροπιαστικό», έγραψε.
Οι αντιδράσεις για την αδυνατισμένη εικόνα της Νίκολα Πελτζ σε φωτογραφίες της με κορμάκι
Τον Ιούλιο η Νίκολα Πελτζ είχε αναρτήσει στο προφίλ της στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της ταινίας «Prima», στην οποία πρωταγωνιστεί, ποζάροντας με κορμάκι δίπλα στον σύζυγό της, Μπρούκλιν Μπέκαμ και στους συνεργάτες της.
Ο 27χρονος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, ο οποίος είναι παντρεμένος με την ηθοποιό από το 2022, ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κατά το οποίο μαγείρευε. Κάτω από την ανάρτηση υπήρξαν επικριτικά σχόλια για τις ικανότητές του, ενώ σε ένα σχόλιο γινόταν αναφορά για την εικόνα της συζύγου του, η οποία έχει χάσει πολλά κιλά το τελευταίο διάστημα και έχει προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές της.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το σχόλιο έγραφε αναλυτικά: «Σχολιάζεις όλους όσοι ανησυχούν για τη σύζυγό σου και για το πόσο άρρωστη δείχνει; Τάισέ την».
Ο Μπέκαμ εξοργίστηκε και δεν δίστασε να απαντήσει, τονίζοντας πως είναι ντροπιαστικό να σχολιάζει κανείς τα σώματα των γυναικών: «Μην ξαναμιλήσεις ποτέ για τη σύζυγό μου. Είναι απολύτως όμορφη και δεν πρέπει ποτέ να σχολιάζεις το σώμα μιας γυναίκας. Είναι ντροπιαστικό», έγραψε.
Οι αντιδράσεις για την αδυνατισμένη εικόνα της Νίκολα Πελτζ σε φωτογραφίες της με κορμάκι
Τον Ιούλιο η Νίκολα Πελτζ είχε αναρτήσει στο προφίλ της στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της ταινίας «Prima», στην οποία πρωταγωνιστεί, ποζάροντας με κορμάκι δίπλα στον σύζυγό της, Μπρούκλιν Μπέκαμ και στους συνεργάτες της.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Παρατηρώντας τις φωτογραφίες, πολλοί από τους ακόλουθούς της εξέφρασαν ανησυχία για την κατάσταση της υγεία της, επισημαίνοντας στα σχόλια τη μεγάλη απώλεια βάρους της, καθώς σύμφωνα με την Daily Mail, έφτασε να ζυγίζει κάτω από τα 45 κιλά ως αποτέλεσμα τετράμηνης εντατικής εκπαίδευσης μπαλέτου και αυστηρής διατροφής για τις ανάγκες του ρόλου της.
«Απλώς φάε», της έγραφαν στα σχόλια της ανάρτησης, με ορισμένους να αναφέρουν μέχρι πως θέλουν να της μαγειρέψουν και άλλους να αναρωτιούνται εάν αξίζει αυτό πραγματικά.
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