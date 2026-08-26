Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ υπερασπίστηκε δημόσια τη Νίκολα Πελτζ μετά από σχόλιο για την εμφάνισή της: «Δείχνει άρρωστη, τάισέ την», έγραψαν

Παρατηρώντας τις φωτογραφίες, πολλοί από τους ακόλουθούς της εξέφρασαν ανησυχία για την κατάσταση της υγεία της, επισημαίνοντας στα σχόλια τη μεγάλη απώλεια βάρους της, καθώς σύμφωνα με την Daily Mail, έφτασε να ζυγίζει κάτω από τα 45 κιλά ως αποτέλεσμα τετράμηνης εντατικής εκπαίδευσης μπαλέτου και αυστηρής διατροφής για τις ανάγκες του ρόλου της.«Απλώς φάε», της έγραφαν στα σχόλια της ανάρτησης, με ορισμένους να αναφέρουν μέχρι πως θέλουν να της μαγειρέψουν και άλλους να αναρωτιούνται εάν αξίζει αυτό πραγματικά.