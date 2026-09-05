Κατερίνα Στικούδη: Στο πρώτο μου παιδί παρακαλούσα να έρθει κάποιος για να μπορώ να κοιμηθώ 1-2 ώρες, ήταν δύσκολη η αρχή
Κατερίνα Στικούδη: Στο πρώτο μου παιδί παρακαλούσα να έρθει κάποιος για να μπορώ να κοιμηθώ 1-2 ώρες, ήταν δύσκολη η αρχή
Είμαστε μαζί 17 χρόνια μαζί, είναι εξαιρετικός μπαμπάς, είμαι τυχερή, είπε για τον Βαγγέλη Σερίφη
Στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού αναφέρθηκε η Κατερίνα Στικούδη, περιγράφοντας την εξάντληση των πρώτων μηνών και την ανάγκη της για βοήθεια ακόμη και για λίγες ώρες ύπνου.
Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και μεταξύ άλλων μίλησε για την οικογένειά της, τη σχέση με τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη και τα δύο παιδιά που έχουν αποκτήσει μαζί.
Η Κατερίνα Στικούδη εξήγησε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, πώς έχουν διαμορφώσει τις ισορροπίες στην καθημερινότητά τους, ενώ παραδέχτηκε πως όταν έγινε μητέρα για πρώτη φορά χρειάστηκε βοήθεια με το παιδί. Όπως είπε: «Πίστευα ότι δεν χρειάζομαι κανέναν, ότι μπορώ να τα κάνω όλα μόνη μου. Έτσι έχω μάθει, να μην έχω ανάγκη κανέναν. Χρειαζόμαστε ένα δεύτερο χέρι, μια βοήθεια, είτε μια γιαγιά, είτε ένας άνθρωπος. Δεν τελειώνει η ζωή. Στο πρώτο μου παιδί παρακαλούσα για να έρθει κάποιος για να μπορώ να κοιμηθώ 1-2 ώρες. Ήταν δύσκολη η αρχή και είναι πράγματα που δεν είσαι προετοιμασμένος για αυτά».
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Όσο για τον σύζυγό της, δήλωσε: «Δίνουμε χώρο ο ένας στον άλλον. Θέλει να πάει κάπου με τους φίλους του και θα πάει. Εγώ έχω τα χόμπι μου» και πρόσθεσε: «Τα παιδιά είναι 5 και 2,5 και το μεγαλύτερο παιδί είναι ο Βαγγέλης. Είναι εξαιρετικός μπαμπάς και είμαι τυχερή. Είμαστε μαζί 17 χρόνια μαζί. Είχαμε γνωριστεί στο “Mega Star”».
Η τραγουδίστρια έγινε μητέρα για πρώτη φορά στις 17 Οκτωβρίου του 2021, ενώ ο δεύτερος γιος της γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 2024.
Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και μεταξύ άλλων μίλησε για την οικογένειά της, τη σχέση με τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη και τα δύο παιδιά που έχουν αποκτήσει μαζί.
Η Κατερίνα Στικούδη εξήγησε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, πώς έχουν διαμορφώσει τις ισορροπίες στην καθημερινότητά τους, ενώ παραδέχτηκε πως όταν έγινε μητέρα για πρώτη φορά χρειάστηκε βοήθεια με το παιδί. Όπως είπε: «Πίστευα ότι δεν χρειάζομαι κανέναν, ότι μπορώ να τα κάνω όλα μόνη μου. Έτσι έχω μάθει, να μην έχω ανάγκη κανέναν. Χρειαζόμαστε ένα δεύτερο χέρι, μια βοήθεια, είτε μια γιαγιά, είτε ένας άνθρωπος. Δεν τελειώνει η ζωή. Στο πρώτο μου παιδί παρακαλούσα για να έρθει κάποιος για να μπορώ να κοιμηθώ 1-2 ώρες. Ήταν δύσκολη η αρχή και είναι πράγματα που δεν είσαι προετοιμασμένος για αυτά».
Δείτε το βίντεο
Όσο για τον σύζυγό της, δήλωσε: «Δίνουμε χώρο ο ένας στον άλλον. Θέλει να πάει κάπου με τους φίλους του και θα πάει. Εγώ έχω τα χόμπι μου» και πρόσθεσε: «Τα παιδιά είναι 5 και 2,5 και το μεγαλύτερο παιδί είναι ο Βαγγέλης. Είναι εξαιρετικός μπαμπάς και είμαι τυχερή. Είμαστε μαζί 17 χρόνια μαζί. Είχαμε γνωριστεί στο “Mega Star”».
Η τραγουδίστρια έγινε μητέρα για πρώτη φορά στις 17 Οκτωβρίου του 2021, ενώ ο δεύτερος γιος της γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 2024.
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