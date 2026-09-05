Κατερίνα Στικούδη: Στο πρώτο μου παιδί παρακαλούσα να έρθει κάποιος για να μπορώ να κοιμηθώ 1-2 ώρες, ήταν δύσκολη η αρχή

«

».



Όσο για τον σύζυγό της, δήλωσε:

«

» και πρόσθεσε: «

Δίνουμε χώρο ο ένας στον άλλον. Θέλει να πάει κάπου με τους φίλους του και θα πάει. Εγώ έχω τα χόμπι μουΤα παιδιά είναι 5 και 2,5 και το μεγαλύτερο παιδί είναι ο Βαγγέλης. Είναι εξαιρετικός μπαμπάς και είμαι τυχερή. Είμαστε μαζί 17 χρόνια μαζί. Είχαμε γνωριστεί στο “Mega Star