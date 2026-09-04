Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Μάντι Μουρ για τον σύζυγό της: Η σχέση μας είναι εξίσου σημαντική προτεραιότητα με τα παιδιά μας
Μάντι Μουρ για τον σύζυγό της: Η σχέση μας είναι εξίσου σημαντική προτεραιότητα με τα παιδιά μας
Η ηθοποιός αποκάλυψε το μυστικό του γάμου της με τον μουσικό Τέιλορ Γκόλντσμιθ
Η Μάντι Μουρ και ο Τέιλορ Γκόλντσμιθ είναι παντρεμένοι εδώ και οκτώ χρόνια και συνολικά μαζί για περισσότερο από μία δεκαετία. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός αναφέρθηκε στον σύζυγό της, τον μουσικό των Dawes, με τον οποίο έχει αποκτήσει τρία παιδιά και αποκάλυψε το μυστικό του γάμου τους. Όπως είπε, δίνει την ίδια βαρύτητα στην ανατροφή των γιων τους, αλλά και στη μεταξύ τους σχέση.
«Είμαστε προτεραιότητα», δήλωσε η Μάντι Μουρ στο PEOPLE αναφερόμενη στη σχέση της με τον Γκόλντσμιθ, με τον οποίο παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2018, έναν χρόνο μετά τον αρραβώνα τους.
«Προφανώς, τα παιδιά θα είναι πάντα προτεραιότητα. αλλά ο γάμος μας είναι εξίσου σημαντική προτεραιότητα, γιατί αν καταφέρνουμε να λειτουργούμε ως μια ενιαία και συντονισμένη ομάδα, πιστεύω ότι αυτό μας κάνει καλύτερους γονείς, καλύτερους συντρόφους, καλύτερους ο ένας για τον άλλον και καλύτερους για όλους», ανέφερε σε άλλο σημείο.
Στη συνέχεια, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις: «Προσπαθούμε να μη δουλεύουμε και οι δύο ταυτόχρονα. Εκείνος είχε ένα τρελό, πολύ φορτωμένο καλοκαίρι με περιοδείες, ηχογραφήσεις και όλα τα σχετικά, οπότε εγώ έμεινα σπίτι και, κατά κάποιον τρόπο, κρατούσα τα πράγματα σε τάξη εδώ».
Συνεχίζοντας, τόνισε: «Δεν του αρέσει να λείπει περισσότερο από δύο εβδομάδες κάθε φορά, αλλά πλέον ακόμη και οι δύο εβδομάδες μάς φαίνονται πολύς καιρός». Έτσι, πέρα από τον «κανόνα των δύο εβδομάδων», οι δυο τους φροντίζουν «να προγραμματίζουν πού και πού και μια βραδινή έξοδο μόνο για τους δυο τους».
Υπογραμμίζοντας τη βοήθεια που έχουν από τη μητέρα του συζύγου της, σημείωσε: «Η πεθερά μου μένει αρκετά κοντά μας, κάτι που είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Οπότε απόψε θα βάλουμε τα παιδιά για ύπνο και μετά θα βγούμε για ένα μικρό ραντεβού. Το αγαπημένο μας εστιατόριο είναι λίγο πιο κάτω στον δρόμο, οπότε αισθανόμαστε και λιγότερες ενοχές γι’ αυτό».
Το να εξασφαλίζουν χρόνο ώστε να μπορούν «να έρχονται πιο κοντά και να συζητούν» είναι σημαντικό για τη σχέση τους. «Μας κρατά ενεργούς στη σχέση μας και μας βοηθά να βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα για όλα», εξήγησε η Μουρ.
Φωτογραφία: Shutterstock
«Είμαστε προτεραιότητα», δήλωσε η Μάντι Μουρ στο PEOPLE αναφερόμενη στη σχέση της με τον Γκόλντσμιθ, με τον οποίο παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2018, έναν χρόνο μετά τον αρραβώνα τους.
«Προφανώς, τα παιδιά θα είναι πάντα προτεραιότητα. αλλά ο γάμος μας είναι εξίσου σημαντική προτεραιότητα, γιατί αν καταφέρνουμε να λειτουργούμε ως μια ενιαία και συντονισμένη ομάδα, πιστεύω ότι αυτό μας κάνει καλύτερους γονείς, καλύτερους συντρόφους, καλύτερους ο ένας για τον άλλον και καλύτερους για όλους», ανέφερε σε άλλο σημείο.
Στη συνέχεια, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις: «Προσπαθούμε να μη δουλεύουμε και οι δύο ταυτόχρονα. Εκείνος είχε ένα τρελό, πολύ φορτωμένο καλοκαίρι με περιοδείες, ηχογραφήσεις και όλα τα σχετικά, οπότε εγώ έμεινα σπίτι και, κατά κάποιον τρόπο, κρατούσα τα πράγματα σε τάξη εδώ».
Mandy Moore Shares the Marriage Rules That Keep Her and Husband Taylor Goldsmith Going Strong (Exclusive) https://t.co/BDoXUMCOCS— People (@people) September 4, 2026
Υπογραμμίζοντας τη βοήθεια που έχουν από τη μητέρα του συζύγου της, σημείωσε: «Η πεθερά μου μένει αρκετά κοντά μας, κάτι που είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Οπότε απόψε θα βάλουμε τα παιδιά για ύπνο και μετά θα βγούμε για ένα μικρό ραντεβού. Το αγαπημένο μας εστιατόριο είναι λίγο πιο κάτω στον δρόμο, οπότε αισθανόμαστε και λιγότερες ενοχές γι’ αυτό».
Το να εξασφαλίζουν χρόνο ώστε να μπορούν «να έρχονται πιο κοντά και να συζητούν» είναι σημαντικό για τη σχέση τους. «Μας κρατά ενεργούς στη σχέση μας και μας βοηθά να βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα για όλα», εξήγησε η Μουρ.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα