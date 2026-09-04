Μάιλι Σάιρους: Κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι από το 10ο άλμπουμ της
Μάιλι Σάιρους: Κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι από το 10ο άλμπουμ της
Ο δίσκος «Bass Persuades» αναμένεται να κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες
Μια πρώτη γεύση από το νέο της άλμπουμ έδωσε η Μάιλι Σάιρους. Σε αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας της, η διάσημη ποπ σταρ αφήνει στην άκρη το επώνυμό της και συστήνεται απλώς ως Μάιλι.
Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια κυκλοφόρησε πριν από λίγες ώρες το «Bass Persuades», το πρώτο τραγούδι από τον ομώνυμο δίσκο, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου από την Atlantic Records. Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του Mert Alas, σταθερού συνεργάτη της, τα τελευταία χρόνια.
Το «Bass Persuades» παντρεύει το έντονο μπάσο, τα synthesizers και στοιχεία της ηλεκτρονικής μουσικής της δεκαετίας του '80 με έναν dance-pop ρυθμό. Οι στίχοι του εστιάζουν στον εθισμό στα κινητά, τις οθόνες και στους εξαντλητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας, με τη Σάιρους να προτρέπει το κοινό να αφήσει τις συσκευές στην άκρη, να ξεφύγει από το χάος και να αφεθεί στον χορό.
Στο βίντεο κλιπ, η πρόσκληση παίρνει σάρκα και οστά, καθώς η σταρ ξεκινά με μια ομάδα χορευτών και καταλήγει να ξεσηκώνει ένα ολόκληρο πλήθος στους δρόμους της πόλης.
Ακούστε το τραγούδι «Bass Persuades»
«Η μουσική μάς κυριεύει. Την αισθανόμαστε, τραγουδάμε, μερικές φορές χορεύουμε με αυτήν, την αφήνουμε να βγει προς τα έξω και συνεχίζουμε παρακάτω. Είναι ισχυρή, ευάλωτη, γλυκιά και δυνατή», έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram, όταν ανακοίνωσε το άλμπουμ την 1η Σεπτεμβρίου.
«Γεμάτη καρδιά, στενοχώρια και κάθε ενδιάμεση πτυχή της ζωής. Αυτό σημαίνει για μένα ο τίτλος. Σας ευχαριστώ που γίνεστε μέρος των πιο τρελών ονείρων μου. Ειλικρινά, ελπίζω να αγαπήσετε αυτό το άλμπουμ», συμπλήρωσε.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της κυκλοφορίας του «Bass Persuades», η Μάιλι Σάιρους θα επιστρέψει στη σκηνή για δύο σπάνιες εμφανίσεις στο εμβληματικό Hollywood Bowl, στις 16 και 18 Οκτωβρίου.
Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια κυκλοφόρησε πριν από λίγες ώρες το «Bass Persuades», το πρώτο τραγούδι από τον ομώνυμο δίσκο, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου από την Atlantic Records. Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του Mert Alas, σταθερού συνεργάτη της, τα τελευταία χρόνια.
Το «Bass Persuades» παντρεύει το έντονο μπάσο, τα synthesizers και στοιχεία της ηλεκτρονικής μουσικής της δεκαετίας του '80 με έναν dance-pop ρυθμό. Οι στίχοι του εστιάζουν στον εθισμό στα κινητά, τις οθόνες και στους εξαντλητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας, με τη Σάιρους να προτρέπει το κοινό να αφήσει τις συσκευές στην άκρη, να ξεφύγει από το χάος και να αφεθεί στον χορό.
Στο βίντεο κλιπ, η πρόσκληση παίρνει σάρκα και οστά, καθώς η σταρ ξεκινά με μια ομάδα χορευτών και καταλήγει να ξεσηκώνει ένα ολόκληρο πλήθος στους δρόμους της πόλης.
Ακούστε το τραγούδι «Bass Persuades»
«Η μουσική μάς κυριεύει. Την αισθανόμαστε, τραγουδάμε, μερικές φορές χορεύουμε με αυτήν, την αφήνουμε να βγει προς τα έξω και συνεχίζουμε παρακάτω. Είναι ισχυρή, ευάλωτη, γλυκιά και δυνατή», έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram, όταν ανακοίνωσε το άλμπουμ την 1η Σεπτεμβρίου.
«Γεμάτη καρδιά, στενοχώρια και κάθε ενδιάμεση πτυχή της ζωής. Αυτό σημαίνει για μένα ο τίτλος. Σας ευχαριστώ που γίνεστε μέρος των πιο τρελών ονείρων μου. Ειλικρινά, ελπίζω να αγαπήσετε αυτό το άλμπουμ», συμπλήρωσε.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της κυκλοφορίας του «Bass Persuades», η Μάιλι Σάιρους θα επιστρέψει στη σκηνή για δύο σπάνιες εμφανίσεις στο εμβληματικό Hollywood Bowl, στις 16 και 18 Οκτωβρίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα