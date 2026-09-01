Η Μάιλι Σάιρους κυκλοφορεί το 10ο άλμπουμ της: Σας ευχαριστώ που συμβάλλετε στο να γίνονται πραγματικότητα τα πιο τρελά μου όνειρα
Η Μάιλι Σάιρους κυκλοφορεί το 10ο άλμπουμ της: Σας ευχαριστώ που συμβάλλετε στο να γίνονται πραγματικότητα τα πιο τρελά μου όνειρα
Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια μοιράστηκε τα νέα με τους θαυμαστές της μέσα από τα social media
Σε μια καινούργια εποχή μπαίνει η Μάιλι Σάιρους με την κυκλοφορία του δέκατου άλμπουμ της. Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι ο δίσκος «Bass Persuades», θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου.
«Το δέκατο στούντιο άλμπουμ μου, BASS PERSUADES, θα είναι δικό σας στις 18 Σεπτεμβρίου», έγραψε η Σάιρους σε ανάρτησή της στο Instagram την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου. «Η μουσική μάς κατακλύζει. Τη νιώθουμε, την τραγουδάμε, μερικές φορές χορεύουμε σε αυτήν, εκφραζόμαστε μέσα από αυτήν και συνεχίζουμε. Είναι δυνατή, ευάλωτη, γλυκιά και σκληρή. Γεμάτη καρδιά, πόνος στην καρδιά, κάθε κομμάτι της ζωής ανάμεσα σε αυτά».
Συνεχίζοντας, τόνισε: «Αυτό σημαίνει για μένα ο τίτλος. Σας ευχαριστώ που συμβάλλετε στο να γίνονται πραγματικότητα τα πιο τρελά μου όνειρα. Ειλικρινά ελπίζω να αγαπήσετε αυτό το άλμπουμ».
Παράλληλα με την ανακοίνωση του δίσκου της, η Σάιρους γνωστοποίησε ότι θα είναι η κεντρική πρωταγωνίστρια δύο συναυλιών στο ιστορικό Hollywood Bowl, στις 16 και 18 Οκτωβρίου. Οι εμφανίσεις αυτές θα είναι οι πρώτες ζωντανές της συναυλίες μετά το Spotify’s Billions Club Live στο Παρίσι, τον Ιούνιο του 2025.
Η τραγουδίστρια έδωσε επίσης μια πρώτη γεύση από το τι μπορούν να περιμένουν οι θαυμαστές της από τον νέο της δίσκο, μέσα από ένα βίντεο που ακολούθησε στο Instagram. Σε αυτό εμφανίζεται να παίζει ηλεκτρική κιθάρα, ενώ στο βάθος ακούγεται ένα ροκ κομμάτι με έντονο μπάσο και groovy ρυθμό.
Φωτογραφία: Shutterstock
«Το δέκατο στούντιο άλμπουμ μου, BASS PERSUADES, θα είναι δικό σας στις 18 Σεπτεμβρίου», έγραψε η Σάιρους σε ανάρτησή της στο Instagram την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου. «Η μουσική μάς κατακλύζει. Τη νιώθουμε, την τραγουδάμε, μερικές φορές χορεύουμε σε αυτήν, εκφραζόμαστε μέσα από αυτήν και συνεχίζουμε. Είναι δυνατή, ευάλωτη, γλυκιά και σκληρή. Γεμάτη καρδιά, πόνος στην καρδιά, κάθε κομμάτι της ζωής ανάμεσα σε αυτά».
Συνεχίζοντας, τόνισε: «Αυτό σημαίνει για μένα ο τίτλος. Σας ευχαριστώ που συμβάλλετε στο να γίνονται πραγματικότητα τα πιο τρελά μου όνειρα. Ειλικρινά ελπίζω να αγαπήσετε αυτό το άλμπουμ».
Παράλληλα με την ανακοίνωση του δίσκου της, η Σάιρους γνωστοποίησε ότι θα είναι η κεντρική πρωταγωνίστρια δύο συναυλιών στο ιστορικό Hollywood Bowl, στις 16 και 18 Οκτωβρίου. Οι εμφανίσεις αυτές θα είναι οι πρώτες ζωντανές της συναυλίες μετά το Spotify’s Billions Club Live στο Παρίσι, τον Ιούνιο του 2025.
Η τραγουδίστρια έδωσε επίσης μια πρώτη γεύση από το τι μπορούν να περιμένουν οι θαυμαστές της από τον νέο της δίσκο, μέσα από ένα βίντεο που ακολούθησε στο Instagram. Σε αυτό εμφανίζεται να παίζει ηλεκτρική κιθάρα, ενώ στο βάθος ακούγεται ένα ροκ κομμάτι με έντονο μπάσο και groovy ρυθμό.
Φωτογραφία: Shutterstock
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