Η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε με τον Σταυρό Αξίας στο Βερολίνο: Με συγκινεί πραγματικά πολύ, είπε
Η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε με τον Σταυρό Αξίας στο Βερολίνο: Με συγκινεί πραγματικά πολύ, είπε
Η τελετή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Spreebogen, με τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ να παραδίδει στη σπουδαία ερμηνεύτρια το παράσημό της
Με τον Ομοσπονδιακό Σταυρό Αξίας τιμήθηκε στο Βερολίνο η Νάνα Μούσχουρη, με την ίδια να είναι φανερά συγκινημένη για τη διάκριση αυτή.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Spreebogen, με τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ να παραδίδει στη σπουδαία ερμηνεύτρια το παράσημο για την πολυετή καριέρα της, αλλά κυρίως τη συμβολή της στη συμφιλίωση, την ειρήνη και την ελευθερία των λαών.
Η Νάνα Μούσχουρη δεν μπορούσε να περιγράψει έυκολα με λόγια πώς αισθάνεται. Μιλώντας στη BILD, δήλωσε: «Για μένα είναι μια τεράστια τιμή και με συγκινεί πραγματικά πολύ».
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Κατά τη διάρκεια της απονομής, ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ τόνισε, σύμφωνα με το δημοσίευμα: «Η Νάνα Μούσχουρη έζησε ως παιδί την κατοχή της Ελλάδας από τη γερμανική Βέρμαχτ. (…) Το γεγονός ότι, παρά τις τραυματικές αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία, (…) λίγα χρόνια μετά το τέλος του πολέμου συνέβαλε στην έναρξη μιας διαδικασίας συμφιλίωσης, διαμόρφωσε μέχρι σήμερα τον τρόπο με τον οποίο οι Γερμανοί αντιλαμβάνονται την Ελλάδα. Η Νάνα Μούσχουρη τάχθηκε πάντοτε υπέρ της ειρήνης και της ελευθερίας. Το πόσο σημαντικές είναι για εκείνη αυτές οι αξίες φαίνεται και από τη μεγάλη δράση της πέρα από την καλλιτεχνική της πορεία: Από το 1994 έως το 1999 ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ από το 1993 είναι πρέσβειρα καλής θέλησης της UNICEF».
Η Νάνα Μούσχουρη πριν από 65 χρόνια ηχογράφησε στο Βερολίνο την παγκόσμια επιτυχία της «Weiße Rosen aus Athen» («Τα λευκά τριαντάφυλλα της Αθήνας») και το «Σαν Σφυρίξεις Τρεις Φορές», ξεκινώντας την καριέρα της από τη γερμανική πρωτεύουσα.
Μέχρι σήμερα, η Μούσχουρη διατηρεί έναν βαθύ δεσμό με την πόλη: «Το Βερολίνο σημαίνει πολλά για μένα, για πάρα πολλούς λόγους. Γι' αυτό και το να βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Βερολίνο είναι κάτι απίστευτο. Τον πρώτο χρυσό δίσκο της καριέρας μου τον απέκτησα στη Γερμανία», είπε στη BILD.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Spreebogen, με τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ να παραδίδει στη σπουδαία ερμηνεύτρια το παράσημο για την πολυετή καριέρα της, αλλά κυρίως τη συμβολή της στη συμφιλίωση, την ειρήνη και την ελευθερία των λαών.
Η Νάνα Μούσχουρη δεν μπορούσε να περιγράψει έυκολα με λόγια πώς αισθάνεται. Μιλώντας στη BILD, δήλωσε: «Για μένα είναι μια τεράστια τιμή και με συγκινεί πραγματικά πολύ».
Δείτε φωτογραφία
Κατά τη διάρκεια της απονομής, ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ τόνισε, σύμφωνα με το δημοσίευμα: «Η Νάνα Μούσχουρη έζησε ως παιδί την κατοχή της Ελλάδας από τη γερμανική Βέρμαχτ. (…) Το γεγονός ότι, παρά τις τραυματικές αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία, (…) λίγα χρόνια μετά το τέλος του πολέμου συνέβαλε στην έναρξη μιας διαδικασίας συμφιλίωσης, διαμόρφωσε μέχρι σήμερα τον τρόπο με τον οποίο οι Γερμανοί αντιλαμβάνονται την Ελλάδα. Η Νάνα Μούσχουρη τάχθηκε πάντοτε υπέρ της ειρήνης και της ελευθερίας. Το πόσο σημαντικές είναι για εκείνη αυτές οι αξίες φαίνεται και από τη μεγάλη δράση της πέρα από την καλλιτεχνική της πορεία: Από το 1994 έως το 1999 ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ από το 1993 είναι πρέσβειρα καλής θέλησης της UNICEF».
Η Νάνα Μούσχουρη πριν από 65 χρόνια ηχογράφησε στο Βερολίνο την παγκόσμια επιτυχία της «Weiße Rosen aus Athen» («Τα λευκά τριαντάφυλλα της Αθήνας») και το «Σαν Σφυρίξεις Τρεις Φορές», ξεκινώντας την καριέρα της από τη γερμανική πρωτεύουσα.
Μέχρι σήμερα, η Μούσχουρη διατηρεί έναν βαθύ δεσμό με την πόλη: «Το Βερολίνο σημαίνει πολλά για μένα, για πάρα πολλούς λόγους. Γι' αυτό και το να βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Βερολίνο είναι κάτι απίστευτο. Τον πρώτο χρυσό δίσκο της καριέρας μου τον απέκτησα στη Γερμανία», είπε στη BILD.
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