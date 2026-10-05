Η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε με τον Σταυρό Αξίας στο Βερολίνο: Με συγκινεί πραγματικά πολύ, είπε

Κατά τη διάρκεια της απονομής, ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ τόνισε, σύμφωνα με το δημοσίευμα:

«Η Νάνα Μούσχουρη έζησε ως παιδί την κατοχή της Ελλάδας από τη γερμανική Βέρμαχτ. (…) Το γεγονός ότι, παρά τις τραυματικές αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία, (…) λίγα χρόνια μετά το τέλος του πολέμου συνέβαλε στην έναρξη μιας διαδικασίας συμφιλίωσης, διαμόρφωσε μέχρι σήμερα τον τρόπο με τον οποίο οι Γερμανοί αντιλαμβάνονται την Ελλάδα. Η Νάνα Μούσχουρη τάχθηκε πάντοτε υπέρ της ειρήνης και της ελευθερίας. Το πόσο σημαντικές είναι για εκείνη αυτές οι αξίες φαίνεται και από τη μεγάλη δράση της πέρα από την καλλιτεχνική της πορεία: Από το 1994 έως το 1999 ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ από το 1993 είναι πρέσβειρα καλής θέλησης της UNICEF».

είπε στη BILD