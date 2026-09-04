Μετά το Μεξικό στη Γουατεμάλα ο Νίκος Μουτσινάς, δείτε εικόνες
Μετά το Μεξικό στη Γουατεμάλα ο Νίκος Μουτσινάς, δείτε εικόνες
Ο παρουσιαστής ξεκίνησε το ταξίδι του, κάνοντας μια στάση στην Αντίγκουα
Την αμερικανική ήπειρο συνεχίζει να εξερευνά ο Νίκος Μουτσινάς. Μετά το Μεξικό, ο παρουσιαστής βρέθηκε στη Γουατεμάλα, κάνοντας πρώτα στάση στην Αντίγκουα.
Ο Νίκος Μουτσινάς απαθανάτισε μέρη, τα οποία επισκέφθηκε, και πόζαρε με μια παραδοσιακή φορεσιά, δημοσιεύοντας στη συνέχει μερικές φωτογραφίες στο Instagram. Έχοντας στο πλευρό του την Ευγενία Σαμαρά και τον Κωνσταντίνο Δέδε, δήλωσε εντυπωσιασμένος από όσα είδε μέχρι στιγμής. «Καλώς ήρθατε στη Γουατεμάλα. Η Αντίγκουα είναι μια κούκλα», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης που έκανε.
Δείτε φωτογραφίες
Ο Νίκος Μουτσινάς απαθανάτισε μέρη, τα οποία επισκέφθηκε, και πόζαρε με μια παραδοσιακή φορεσιά, δημοσιεύοντας στη συνέχει μερικές φωτογραφίες στο Instagram. Έχοντας στο πλευρό του την Ευγενία Σαμαρά και τον Κωνσταντίνο Δέδε, δήλωσε εντυπωσιασμένος από όσα είδε μέχρι στιγμής. «Καλώς ήρθατε στη Γουατεμάλα. Η Αντίγκουα είναι μια κούκλα», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης που έκανε.
Δείτε φωτογραφίες
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