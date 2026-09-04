Η Μπιγιονσέ έγινε 45: Αυτό που αγαπώ περισσότερο είναι η τεράστια καρδιά σου, γράφει η μητέρα της
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Μπιγιονσέ Τίνα Νόουλς Γενέθλια

Η Μπιγιονσέ έγινε 45: Αυτό που αγαπώ περισσότερο είναι η τεράστια καρδιά σου, γράφει η μητέρα της

Η Τίνα Νόουλς ευχήθηκε και δημόσια στην κόρη της και διάσημη τραγουδίστρια

Η Μπιγιονσέ έγινε 45: Αυτό που αγαπώ περισσότερο είναι η τεράστια καρδιά σου, γράφει η μητέρα της
Τα γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα μία από τις μεγαλύτερες σταρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Μπιγιονσέ έγινε 45 και η μητέρα της έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Τίνα Νόουλς δημοσίευσε μία φωτογραφία από το μαιευτήριο με τη νεογέννητη τότε Μπιγιονσέ στην αγκαλιά της. Η μητέρα της διάσημης τραγουδίστριας θυμήθηκε την πρώτη φορά που την αντίκρισε σε μια στιγμή που την έκανε να νιώθει πιο ευτυχισμένη. Την ίδια στιγμή εξέφρασε την περηφάνια της για τον χαρακτήρα που έχει διαμορφώσει, τονίζοντας ότι, παρά τις δυσκολίες και τον «θόρυβο», συνεχίζει να δημιουργεί, να στηρίζει τους άλλους και να προχωρά μπροστά.

«Αναπολώ αυτή τη μέρα πριν από 45 χρόνια. Χρειάστηκαν εννέα ώρες για να έρθεις στον κόσμο. Κι εγώ σε αυτή τη φωτογραφία είμαι εξαντλημένη, αλλά ταυτόχρονα πιο ευτυχισμένη από ποτέ μέχρι εκείνη τη στιγμή της ζωής μου, στις 4 Σεπτεμβρίου 1981. Εδώ κοιταζόμαστε για πρώτη φορά στα μάτια. Η σύνδεση είναι τόσο δυνατή, τόσο όμορφη και τόσο ισχυρή. Δεν έσπασε ποτέ και δεν θα σπάσει ποτέ», έγραψε, θυμούμενη τη μέρα που γεννήθηκε η κόρη της.

Δηλώνοντας περήφανη για την κόρη της, η Τίνα Νόουλς πρόσθεσε: «Από όλα τα όμορφα πράγματα που έχεις, αυτό που αγαπώ περισσότερο είναι η τεράστια καρδιά σου. Είναι αυτό για το οποίο είμαι πιο περήφανη. Πάνω απ’ όλα, είσαι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Και παρά όλο τον, μερικές φορές, τρομερό θόρυβο γύρω σου, συνεχίζεις να προχωράς μπροστά. Να δημιουργείς, να αγαπάς, να στηρίζεις συνεχώς τους άλλους, να γράφεις ιστορία και να χρησιμοποιείς αυτό το ιδιοφυές μυαλό σου, δουλεύοντας ασταμάτητα και κοιτώντας τη δική σου δουλειά…».

Ακολουθεί η ανάρτησή της


Φωτογραφία: Shutterstock

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