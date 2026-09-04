Από την Κρήτη στα σκαλιά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου: Το ραντεβού που οδήγησε στη μυθιστορηματική ιστορία αγάπης του Τσακ και της Νταϊάν

Ο Τσακ και η Νταϊάν το 1985 στην Κρήτη

Σχέση εξ αποστάσεως

Ο Τσακ το 1987 στη Νότια Αφρική

Η Νταϊάν το 1987 στη Νότια Αφρική

Τέσσερις δεκαετίες μαζί

Ο Τσακ και η Νταϊάν το 2025 στην Ελλάδα

Με μια φίλη της άρχισαν να κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη σε ένα... μετασκευασμένο ασθενοφόρο. Τα μακρινά 80's -είμαστε στο 1985- δεν ήταν καθόλου ασυνήθιστο οι διακοπές των νέων στην Ευρώπη να κρατούν εβδομάδες: το ταξίδι της Νταϊάν κράτησε μήνες. Όλα ήταν πιο φτηνά και πολύ περισσότερο ανέμελα.Η φίλη της επέστρεψε στη Νότια Αφρική και η Νταϊάν έκανε μια τελευταία στάση στην Ελλάδα και την Τουρκία για την Τροία -και αυτή θαύμαζε τον ελληνικό πολιτισμό και την ιστορία- πριν επιστρέψει στην πραγματικότητα. Ήταν 25 Μαΐου του 1985 όταν ο Τσακ είδε μια ξανθιά, ψηλή κοπέλα να μπαίνει στο χόστελ, αναζητώντας δωμάτιο. Ήταν 12 παρά πέντε και σε λίγο το χόστελ θα έκλεινε για το βράδυ.«Όταν συναντήθηκαν τα μάτια μας ένιωσα μια σύνδεση που είχα ποτέ ξανά», θυμάται σήμερα και λέει ότι. Αλλά και αυτή τον πρόσεξε και, όπως ήταν περιτριγυρισμένος από κοπέλες «ίσως θα νόμιζε ότι ήταν Έλληνας θεός». Της φάνηκε, πάντως, ήρεμος και ψύχραιμος, όμως δεν ήξερε τι θα έκανε μαζί του.Η πρώτη γνωριμία ήταν σιωπηλή, αλλά το επόμενο πρωινό ο Τσακ και η Νταϊάν, ξεκινώντας από την ιστορία και τελικά για τις ζωές τους. «Έγινε αμέσως ένας ώμος να ακουμπήσω, ένιωσα σαν να τον ήξερα για πάντα», λέει σήμερα αυτή και αυτός συμφωνεί: «Αυτή η κοπέλα είναι διαφορετική».Ακόμη και σήμερα λένε ότι τρεις ημέρες ήταν αρκετές να γνωριστούν πολύ καλά και να κάνουν συζητήσεις που δεν είχε κάνει με κανένα άλλο ή καμιά άλλη.Ταξίδεψαν αρκετά εκείνες τις ημέρες στην Κρήτη, διασκέδασαν αρκετά, χωρίς όμως να περιμένουν ότι αυτό θα κρατούσε· κάποια στιγμή θα ξαναγύριζαν στις πατρίδες τους, τη Μασαχουσέτη και την Πρετόρια.Έτσι έκλεισαν και το ραντεβού:. Μπορεί να συναντηθούμε, μπορεί και όχι.Η Νταϊάν ήταν εξαιρετικά ενθουσιασμένη αλλά και έκπληκτη που ένας άνθρωπος σαν τον Τσακ, μάλλον... γυναικάς, τήρησε την υπόσχεσή του. «Ήταν ένα σημάδι για μένα ότι, απ' όσες παραλίες γυμνιστών και αν περνούσε, τελικά θα ερχόταν στην Αθήνα για να με δει».Πέρασαν 24 ώρες στην Αθήνα πριν ο Τσακ φύγει για τη Βοστώνη.Η επιστροφή τους στις πατρίδες τους ήταν για τον καθένα διαφορετική. Ο Τσακ παράτησε την αρχαιολογία για τη φωτογραφία, τα πάρτι και τα κορίτσια, η Νταϊάν άρχισε να εργάζεται ως λογίστρια -και οι δύο όμως έμειναν σε επαφή, αλληλογραφώντας. Σπάνια, κάτι που απολάμβαναν και οι δύο.Παρά την απόσταση και τις διαφορετικές ζωές τους και για τους δύο η σχέση ήταν μια ανοιχτή πιθανότητα, ένα είδος «να δούμε τι θα φέρει το μέλλον».Ώσπου το καλοκαίρι του 1987, δύο χρόνια μετά από αυτό της γνωριμίας τους, ο Τσακ πήρε το αεροπλάνο για τη Νότια Αφρική και έμεινε για 15 ημέρες. Η Νταϊάν, που έμαθε για το ταξίδι λίγο πριν φτάσει ο Τσακ στη χώρα της, ανταπέδωσε τον επόμενο Απρίλιο.Λίγο πριν από τα 31α του γενέθλια ο Τσακ έγραψε στην Νταϊάν και της είπε ότικαι ότι θέλει να την καλέσει να μείνει στη Μασαχουσέτη για πάντα. Δέχτηκε αμέσως και τον Ιανουάριο του 1989 η Νταϊάν μετακόμισε στις ΗΠΑ.Η πραγματικότητα για το νέο ζευγάρι δεν ήταν εύκολη. Αυτός έκανε freelance δουλειά φωτογράφου, αυτή σπούδαζε για να εργαστεί ως λογίστρια στις ΗΠΑ, ενώ δεν ήταν και συνηθισμένη με τις δουλειές του σπιτιού (είχαν μαύρους υπηρέτες στο σπίτι). Υπήρχε πάντωςΠαντρεύτηκαν του Αγίου Βαλεντίνου το 1990, σε μια τελετή με λίγους συγγενείς.Τα επόμενα τρία χρόνια απέκτησαν δύο κόρες, αγόρασαν σπίτι και συνέχισαν να ταξιδεύουν όσο και όπου μπορούν, με την Ελλάδα να είναι στα αγαπημένα τους μέρη.Η 40ή επέτειος της γνωριμίας τους το 2025 ήταν ειδική περίσταση. Επέστρεψαν στην Κρήτη, αυτή τη φορά με τις κόρες και την εγγονή τους.Ο Τσακ λέει ότι η σχέση τους και όσα συνέβησαν είναι σαν λοταρία: «Είναι μία στο εκατομμύριο ότι κάτι θα γίνει ή κάτι θα πετύχει, με αυτόν τον χρόνο, αυτές τις περιστάσεις, τον τρόπο ζωής και τις χώρες». Από τότε που γνωρίστηκαν αυτό που δεν άλλαξε, όπως λένε, είναι η επικοινωνία. Μιλούν συνεχώς για τη ζωή τους και τα πάντα.Το νόημα της ερωτικής ιστορίας τους, λέει ο Τσακ, είναι ότι «ποτέ δεν ξέρεις αν η ευκαιρία που θα αναλάβεις τώρα, θα είναι αυτή που θα αποδώσει». Και αν αυτές είναι πολλές λέξεις, αρκούν και τρεις: «Μην τα παρατάς».