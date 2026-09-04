Νίνα Ντόμπρεβ: Την απομάκρυναν από το κόκκινο χαλί στη Βενετία ενώ πόζαρε, δείτε βίντεο από την αμήχανη στιγμή με την ασφάλεια
Νίνα Ντόμπρεβ: Την απομάκρυναν από το κόκκινο χαλί στη Βενετία ενώ πόζαρε, δείτε βίντεο από την αμήχανη στιγμή με την ασφάλεια
Η πρωταγωνίστρια του «The Vampire Diaries» κλήθηκε να αποχωρήσει από το κόκκινο χαλί ενώ πόζαρε στους φωτογράφους
Στο επίκεντρο της προσοχής στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας βρέθηκε η Νίνα Ντόμπρεβ, καθώς σε βίντεο που κυκλοφόρησαν, αποτυπώνεται η αμήχανη στιγμή με την ασφάλεια να την απομακρύνει από το κόκκινο χαλί, ενώ εκείνη πόζαρε στους φωτογράφους.
Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η πρωταγωνίστρια του «The Vampire Diaries» βρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Ink» , κάνοντας μία εντυπωσιακή ενδυματολογική επιλογή: μια στράπλες δημιουργία Armani Privé, διακοσμημένη με παγιέτες και δύο υφάσματα στο πλάι, τα οποία ανέμιζαν καθώς περπατούσε.
Όταν όμως ήρθε η στιγμή να περπατήσει στο κόκκινο χαλί της διοργάνωσης, ένας άντρας με σκούρο κοστούμι φάνηκε να της ζητά να αποχωρήσει από τον χώρο όπου πόζαραν οι καλεσμένοι. Όσο η Ντόμπρεβ στεκόταν μπροστά στους φωτογράφους, οι οποίοι φώναζαν το όνομά της, ο άντρας την πλησίασε και σήκωσε το χέρι του, κάνοντας, όπως φάνηκε, μια κίνηση που της υποδείκνυε να προχωρήσει, ενώ της είπε κάτι που δεν έγινε αντιληπτό. Η ηθοποιός έδειξε να μην καταλαβαίνει τι συνέβαινε και φάνηκε ενοχλημένη από αυτή την εξέλιξη.
Δείτε βίντεο
Μια γυναίκα εκτός πλάνου φάνηκε να παρεμβαίνει, δίνοντας στη Νίνα Ντόμπρεβ λίγα ακόμη δευτερόλεπτα για να ποζάρει στους φωτογράφους. Ωστόσο, λίγο αργότερα ένας δεύτερος άντρας με κοστούμι την οδήγησε μακριά από το κόκκινο χαλί.
Η ηθοποιός απομακρύνθηκε εμφανώς έκπληκτη, χαμογελώντας αμήχανα και σηκώνοντας το χέρι της προς το πλήθος. Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες και το σχετικό βίντεο άρχισε γρήγορα να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.
Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο X, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εξέφρασαν την ενόχλησή τους με τη στάση απέναντι στην ηθοποιό. Πιο αναλυτικά, κάποιος έγραψε: «Είναι τρελός αυτός ο τύπος; Καημένη Νίνα» ενώ άλλος σχολίασε: «Γιατί έδιωξαν έτσι τη Νίνα Ντόμπρεβ από το κόκκινο χαλί της Βενετίας;».
Σε άλλο σχόλιο αναφέρεται: «Αν ήμουν η Νίνα Ντόμπρεβ και με έδιωχναν από το κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, θα είχα εξαφανιστεί από την απόλυτη αμηχανία» και «έμεινε για πολλή ώρα ή ήταν θέμα έλλειψης οργάνωσης; Όπως και να έχει, ήταν αμήχανο».
Υπήρξαν, ωστόσο, και πρόσωπα που υπερασπίστηκαν την ασφάλεια, δίνοντας διαφορετική ερμηνεία στο περιστατικό. «Δεν την έδιωξαν. Απλώς δεν είχε πολύ χρόνο για να ποζάρει, οπότε ο άντρας της ασφάλειας της ζήτησε να συνεχίσει να προχωρά και εκείνη έκανε αυτή την έκφραση σαν να μην καταλάβαινε» έγραψε κάποιος.
Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η πρωταγωνίστρια του «The Vampire Diaries» βρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Ink» , κάνοντας μία εντυπωσιακή ενδυματολογική επιλογή: μια στράπλες δημιουργία Armani Privé, διακοσμημένη με παγιέτες και δύο υφάσματα στο πλάι, τα οποία ανέμιζαν καθώς περπατούσε.
Όταν όμως ήρθε η στιγμή να περπατήσει στο κόκκινο χαλί της διοργάνωσης, ένας άντρας με σκούρο κοστούμι φάνηκε να της ζητά να αποχωρήσει από τον χώρο όπου πόζαραν οι καλεσμένοι. Όσο η Ντόμπρεβ στεκόταν μπροστά στους φωτογράφους, οι οποίοι φώναζαν το όνομά της, ο άντρας την πλησίασε και σήκωσε το χέρι του, κάνοντας, όπως φάνηκε, μια κίνηση που της υποδείκνυε να προχωρήσει, ενώ της είπε κάτι που δεν έγινε αντιληπτό. Η ηθοποιός έδειξε να μην καταλαβαίνει τι συνέβαινε και φάνηκε ενοχλημένη από αυτή την εξέλιξη.
Δείτε βίντεο
Nina Dobrev rushed off the Venice red carpet early. She looks confused and can’t believe it. https://t.co/8gxhiQM5p7 pic.twitter.com/8P6sppJCVt— Matt Wallace (@MattWallace888) September 4, 2026
I feel second hand embarrassment after watching this video of Nina Dobrev getting kicked out of Venice Film Festival Red Carpet yesterday, by the look on her face she must've cried till asleep pic.twitter.com/Abjg9RKe76— Jean Grey (@Goth_rey) September 4, 2026
@gala.fr
#ninadobrev #venicefilmfestival #onregardequoi #whattowatch #mostradivenezia♬ original sound - ag ☽
Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο X, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εξέφρασαν την ενόχλησή τους με τη στάση απέναντι στην ηθοποιό. Πιο αναλυτικά, κάποιος έγραψε: «Είναι τρελός αυτός ο τύπος; Καημένη Νίνα» ενώ άλλος σχολίασε: «Γιατί έδιωξαν έτσι τη Νίνα Ντόμπρεβ από το κόκκινο χαλί της Βενετίας;».
Σε άλλο σχόλιο αναφέρεται: «Αν ήμουν η Νίνα Ντόμπρεβ και με έδιωχναν από το κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, θα είχα εξαφανιστεί από την απόλυτη αμηχανία» και «έμεινε για πολλή ώρα ή ήταν θέμα έλλειψης οργάνωσης; Όπως και να έχει, ήταν αμήχανο».
Υπήρξαν, ωστόσο, και πρόσωπα που υπερασπίστηκαν την ασφάλεια, δίνοντας διαφορετική ερμηνεία στο περιστατικό. «Δεν την έδιωξαν. Απλώς δεν είχε πολύ χρόνο για να ποζάρει, οπότε ο άντρας της ασφάλειας της ζήτησε να συνεχίσει να προχωρά και εκείνη έκανε αυτή την έκφραση σαν να μην καταλάβαινε» έγραψε κάποιος.
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