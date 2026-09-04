Η βασίλισσα Μάξιμα ανέβηκε σε τρακτέρ και βοήθησε στη συγκομιδή κάνναβης, δείτε βίντεο

Η 55χρονη βρέθηκε σε αγροτική περιοχή της επαρχίας Χέλντερλαντ της Γερμανίας στο πλαίσιο των επισκέψεών της με αντικείμενο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία και ανέλαβε δράση