Η βασίλισσα Μάξιμα ανέβηκε σε τρακτέρ και βοήθησε στη συγκομιδή κάνναβης, δείτε βίντεο
Η βασίλισσα Μάξιμα ανέβηκε σε τρακτέρ και βοήθησε στη συγκομιδή κάνναβης, δείτε βίντεο
Η 55χρονη βρέθηκε σε αγροτική περιοχή της επαρχίας Χέλντερλαντ της Γερμανίας στο πλαίσιο των επισκέψεών της με αντικείμενο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία και ανέλαβε δράση
Σε τρακτέρ ανέβηκε η βασίλισσα Μάξιμα και βοήθησε στη συγκομιδή κάνναβης, όπως φαίνεται σε βίντεο του Nieuwe Oogst.
Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, η 55χρονη βρέθηκε το Άχτερχουκ, μια αγροτική περιοχή της επαρχίας Χέλντερλαντ, κοντά στα γερμανικά σύνορα, στο πλαίσιο των επισκέψεών της με αντικείμενο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία, όπου ενημερώθηκε για την καλλιέργεια και τη συγκομιδή της κλωστικής κάνναβης συγκεκριμένα, παρακολουθώντας τη διαδικασία βήμα προς βήμα.
Στη συνέχεια, ωστόσο, η βασίλισσα Μάξιμα αποφάσισε να αναλάβει δράση και συμμετείχε στη συγκομιδή, οδηγώντας το τρακτέρ για ένα μέρος της διαδρομής, με τον Μπερντ Μπέζινγκ που εργάζεται χωράφι και τη συνόδευσε με το όχημα να δηλώνει στην κάμερα: «Οδήγησε το τρακτέρ για λίγο. Μου είπε ότι οδηγεί συχνά τρακτέρ. Αυτό μπορούσα να το καταλάβω».
Δείτε το βίντεο
Σε συνέχεια της επίσκεψής της στην επαρχία, σύμφωνα με το histoiresroyales, κατευθύνθηκε στο Ντούτινχεμ, όπου βρέθηκε σε μια υπό κατασκευή οικιστική περιοχή, με τις κατοικίες που διατίεθενται προς ενοικίαση και πώληση, να έχουν κατασκευαστεί με βιώσιμα υλικά.
Η βασίλισσα Μάξιμα, φέρεται πως μίλησε με τους κατοίκους και άκουσε τις εντυπώσεις τους για τα σπίτια και τη γειτονιά, ενώ η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε ένα δημοτικό σχολείο που έχει σχεδιαστεί με τις ίδιες αρχές.
Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, η 55χρονη βρέθηκε το Άχτερχουκ, μια αγροτική περιοχή της επαρχίας Χέλντερλαντ, κοντά στα γερμανικά σύνορα, στο πλαίσιο των επισκέψεών της με αντικείμενο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία, όπου ενημερώθηκε για την καλλιέργεια και τη συγκομιδή της κλωστικής κάνναβης συγκεκριμένα, παρακολουθώντας τη διαδικασία βήμα προς βήμα.
Στη συνέχεια, ωστόσο, η βασίλισσα Μάξιμα αποφάσισε να αναλάβει δράση και συμμετείχε στη συγκομιδή, οδηγώντας το τρακτέρ για ένα μέρος της διαδρομής, με τον Μπερντ Μπέζινγκ που εργάζεται χωράφι και τη συνόδευσε με το όχημα να δηλώνει στην κάμερα: «Οδήγησε το τρακτέρ για λίγο. Μου είπε ότι οδηγεί συχνά τρακτέρ. Αυτό μπορούσα να το καταλάβω».
Δείτε το βίντεο
Σε συνέχεια της επίσκεψής της στην επαρχία, σύμφωνα με το histoiresroyales, κατευθύνθηκε στο Ντούτινχεμ, όπου βρέθηκε σε μια υπό κατασκευή οικιστική περιοχή, με τις κατοικίες που διατίεθενται προς ενοικίαση και πώληση, να έχουν κατασκευαστεί με βιώσιμα υλικά.
Η βασίλισσα Μάξιμα, φέρεται πως μίλησε με τους κατοίκους και άκουσε τις εντυπώσεις τους για τα σπίτια και τη γειτονιά, ενώ η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε ένα δημοτικό σχολείο που έχει σχεδιαστεί με τις ίδιες αρχές.
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