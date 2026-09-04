Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Ψυχικό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Ψυχικό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 64 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα - Η φωτιά έκαιγε στα όρια Ψυχικού με το πάνω μέρος του Άλσους Βεϊκου και του Γαλατσίου
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε μέσα στο Ψυχικό Αττικής το απόγευμα της Παρασκευής. Η φωτιά έκαιγε στο ψηλότερο σημείο της περιοχής, στα όρια με το πάνω μέρος του Άλσους Βεϊκου και του Γαλατσίου
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 64 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος κάνουν ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα. Επίσης, ο Δήμος Ψυχικού να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της οδού Περσέως σήμερα περίπου στις 19:00 με τους καπνούς να είναι ορατοί σε πολλές περιοχές της Αττικής.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 64 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος κάνουν ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα. Επίσης, ο Δήμος Ψυχικού να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της οδού Περσέως σήμερα περίπου στις 19:00 με τους καπνούς να είναι ορατοί σε πολλές περιοχές της Αττικής.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την φωτιά
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