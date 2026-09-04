Η Λίλι Κόλινς και ο σύζυγός της γιορτάζουν πέντε χρόνια γάμου: Έχουμε μια ολόκληρη ζωή μπροστά μας, μοναδικέ μου
Η Λίλι Κόλινς και ο σύζυγός της γιορτάζουν πέντε χρόνια γάμου: Έχουμε μια ολόκληρη ζωή μπροστά μας, μοναδικέ μου
Η ηθοποιός αναφέρθηκε με τρυφερά λόγια στον Τσάρλι ΜακΝτάουελ και την κόρη τους μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram
Πέντε χρόνια γάμου γιορτάζουν η Λίλι Κόλινς και ο σύζυγός της, Τσάρλι ΜακΝτάουελ, με την ηθοποιό να προχωρά σε μία ανάρτηση στα social media για την ξεχωριστή μέρα.
Η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris» δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τον γάμο τους και αναφέρθηκε με τρυφερά λόγια στον άντρα της, υπογραμμίζοντας τη στήριξη και την αγάπη που χαρακτηρίζει τη σχέση τους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην κόρη τους, Τόβε, την οποία χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή τους.
Στην ανάρτηση με την οποία η Λίλι Κόλινς γιόρτασε την επέτειο του γάμου του, έγραψε χαρακτηριστικά: «Πριν από πέντε χρόνια, σαν σήμερα, παντρεύτηκα τον αγαπημένο μου άνθρωπο και τον καλύτερό μου φίλο. Τσάρλι, μισή δεκαετία τώρα στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, κάνουμε ο ένας τον άλλον να γελά, αντιμετωπίζουμε ό,τι βρεθεί στον δρόμο μας, ζούμε νέες περιπέτειες και χτίζουμε μια ζωή που είναι τόσο μοναδικά δική μας. Μέσα από όλες τις αλλαγές και όλα όσα μας έχει φέρει αυτή η κοινή πορεία, συνεχίσαμε να εξελισσόμαστε και να δημιουργούμε μια ζωή που αγαπάμε».
Η ηθοποιός δήλωσε ευγνώμων για την πίστη που δείχνει ο σύζυγός της στο πρόσωπό της. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ερχομό της κόρης τους, την οποία απέκτησαν μέσω παρένθετης μητέρας. Συνεχίζοντας, τόνισε: «Είμαι τόσο ευγνώμων για τον τρόπο που πάντα πίστευες σε μένα, που με άκουγες και που με έκανες να νιώθω ότι δεν χρειάζεται ποτέ να αντιμετωπίσω τίποτα μόνη μου. Και μετά είναι η Τόβε, η μεγαλύτερη μικρή μας ευλογία και το πιο γλυκό κομμάτι απ’ όλα όσα έχουμε δημιουργήσει μαζί. Το να σε βλέπω να γίνεσαι πατέρας και να ζω αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής μας ως οικογένεια είναι μία από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής μου. Και να σκεφτεί κανείς ότι όλα αυτά μόλις αρχίζουν. Πέντε χρόνια πέρασαν και έχουμε μια ολόκληρη ζωή μπροστά μας, μοναδικέ μου...».
Δείτε την ανάρτησή της
Η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris» δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τον γάμο τους και αναφέρθηκε με τρυφερά λόγια στον άντρα της, υπογραμμίζοντας τη στήριξη και την αγάπη που χαρακτηρίζει τη σχέση τους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην κόρη τους, Τόβε, την οποία χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή τους.
Στην ανάρτηση με την οποία η Λίλι Κόλινς γιόρτασε την επέτειο του γάμου του, έγραψε χαρακτηριστικά: «Πριν από πέντε χρόνια, σαν σήμερα, παντρεύτηκα τον αγαπημένο μου άνθρωπο και τον καλύτερό μου φίλο. Τσάρλι, μισή δεκαετία τώρα στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, κάνουμε ο ένας τον άλλον να γελά, αντιμετωπίζουμε ό,τι βρεθεί στον δρόμο μας, ζούμε νέες περιπέτειες και χτίζουμε μια ζωή που είναι τόσο μοναδικά δική μας. Μέσα από όλες τις αλλαγές και όλα όσα μας έχει φέρει αυτή η κοινή πορεία, συνεχίσαμε να εξελισσόμαστε και να δημιουργούμε μια ζωή που αγαπάμε».
Η ηθοποιός δήλωσε ευγνώμων για την πίστη που δείχνει ο σύζυγός της στο πρόσωπό της. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ερχομό της κόρης τους, την οποία απέκτησαν μέσω παρένθετης μητέρας. Συνεχίζοντας, τόνισε: «Είμαι τόσο ευγνώμων για τον τρόπο που πάντα πίστευες σε μένα, που με άκουγες και που με έκανες να νιώθω ότι δεν χρειάζεται ποτέ να αντιμετωπίσω τίποτα μόνη μου. Και μετά είναι η Τόβε, η μεγαλύτερη μικρή μας ευλογία και το πιο γλυκό κομμάτι απ’ όλα όσα έχουμε δημιουργήσει μαζί. Το να σε βλέπω να γίνεσαι πατέρας και να ζω αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής μας ως οικογένεια είναι μία από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής μου. Και να σκεφτεί κανείς ότι όλα αυτά μόλις αρχίζουν. Πέντε χρόνια πέρασαν και έχουμε μια ολόκληρη ζωή μπροστά μας, μοναδικέ μου...».
Δείτε την ανάρτησή της
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