Άνδρας εισέβαλε στο ΑΤ Μάνδρας και επιτέθηκε σε αστυνομικό με μαχαίρι, τον πυροβόλησαν στον θώρακα
Άνδρας εισέβαλε στο ΑΤ Μάνδρας και επιτέθηκε σε αστυνομικό με μαχαίρι, τον πυροβόλησαν στον θώρακα
Αστυνομικός τραυματίστηκε όταν ο 31χρονος μετά την εισβολή του στο τμήμα έσπασε τζαμαρία - Ο δράστης έχει διακομισθεί στο Θριάσιο σε σοβαρή κατάσταση - Διενεργείται προανάκριση για το περιστατικό
Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (04/09) στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας όταν άγνωστος άνδρας εισέβαλε στο κτίριο υπό την απειλή μαχαιριού και άρχισε να κυνηγάει τους αστυνομικούς με αποτέλεσμα να σπάσει μια τζαμαρία και να τραυματιστεί ελαφρά ένας αστυνομικός.
Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον πείσουν αρχικά να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους και να αφήσει το μαχαίρι στην άκρη. Ο 31χρονος όμως δεν ανταποκρίθηκε στις εντολές τους και άρχισε να κινείται απειλητικά εναντίον τους.
Αστυνομικός, προκειμένου να τον ακινητοποιήσει έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και πυροβόλησε εναντίον του άνδρα.
Ο πυροβολισμός προκάλεσε διαμπερές τραύμα στην κοιλιακή χώρα του 31χρονου, με το πλήγμα να επεκτείνεται και στον θώρακά του.
Άμεσα κλήθηκαν στο σημείο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ώστε να παραλάβουν τους τραυματίες και να τους διακομίσουν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή του δράστη χαρακτηρίζεται ως σοβαρή και αναμένεται να οδηγηθεί στο χειρουργείο.
Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε από την σπασμένη τζαμαρία νοσηλεύεται με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι εκτός κινδύνου.
Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση ενώ διερευνώνται όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα.
Ο δράστης φέρεται να πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα ενώ δεν είναι άγνωστος στις Αρχές.
Τον Απρίλιο του 2025, ο 31χρονος έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και στην συνέχεια διατάχθηκε ο εγκλεισμός του στο Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, εξύβρισε και απείλησε γείτονές του με αεροβόλο όπλο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψή του και τον οδήγησαν στον εισαγγελέα. Τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές τον συνέλαβαν εκ νέου με αφορμή ενδοοικογενειακό επεισόδιο εις βάρος της συντρόφου του και της μητέρας της. Ο δράστης μετέβη στην οικία τους στις Αχαρνές και τις απείλησε με μαχαίρι. Οι δύο γυναίκες αιτήθηκαν και την ακούσια ψυχιατρική του εξέταση και ο δράστης οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς όπου και τελικά έγινε ο εγκλεισμός του.
Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον πείσουν αρχικά να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους και να αφήσει το μαχαίρι στην άκρη. Ο 31χρονος όμως δεν ανταποκρίθηκε στις εντολές τους και άρχισε να κινείται απειλητικά εναντίον τους.
Αστυνομικός, προκειμένου να τον ακινητοποιήσει έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και πυροβόλησε εναντίον του άνδρα.
Ο πυροβολισμός προκάλεσε διαμπερές τραύμα στην κοιλιακή χώρα του 31χρονου, με το πλήγμα να επεκτείνεται και στον θώρακά του.
Άμεσα κλήθηκαν στο σημείο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ώστε να παραλάβουν τους τραυματίες και να τους διακομίσουν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή του δράστη χαρακτηρίζεται ως σοβαρή και αναμένεται να οδηγηθεί στο χειρουργείο.
Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε από την σπασμένη τζαμαρία νοσηλεύεται με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι εκτός κινδύνου.
Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση ενώ διερευνώνται όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα.
Ο δράστης φέρεται να πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα ενώ δεν είναι άγνωστος στις Αρχές.
Τον Απρίλιο του 2025, ο 31χρονος έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και στην συνέχεια διατάχθηκε ο εγκλεισμός του στο Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, εξύβρισε και απείλησε γείτονές του με αεροβόλο όπλο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψή του και τον οδήγησαν στον εισαγγελέα. Τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές τον συνέλαβαν εκ νέου με αφορμή ενδοοικογενειακό επεισόδιο εις βάρος της συντρόφου του και της μητέρας της. Ο δράστης μετέβη στην οικία τους στις Αχαρνές και τις απείλησε με μαχαίρι. Οι δύο γυναίκες αιτήθηκαν και την ακούσια ψυχιατρική του εξέταση και ο δράστης οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς όπου και τελικά έγινε ο εγκλεισμός του.
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