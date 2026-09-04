Οι τεντιμπόηδες της Αθήνας: Από τα γιαούρτια και τη διαπόμπευση στην κατάργηση του «Νόμου 4000»

Το 1983 ο «Νόμος 4000» καταργήθηκε ως αναχρονιστικός και αντίθετος με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, βάζοντας έτσι τέλος σε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες σελίδες της μεταπολεμικής Ελλάδας