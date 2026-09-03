Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Survivor: Αγωγή κατά του Ατζούν κατέθεσε ο Φλώρος, ζητά $100 εκατ. μετά τον ακρωτηριασμό στο πόδι
Survivor: Αγωγή κατά του Ατζούν κατέθεσε ο Φλώρος, ζητά $100 εκατ. μετά τον ακρωτηριασμό στο πόδι
«Συμμετείχα σε ένα ριάλιτι σόου και κατέληξα με ένα μόνο πόδι σε ηλικία 22 ετών. Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι δεν μας φρόντισαν», δήλωσε ο νεαρός
Αγωγή κατά του παραγωγού του Survivor, Ατζούν Ιλιτζαλί, κατέθεσε ο Σταύρος Φλώρος, ο οποίος πριν από μερικούς μήνες τραυματίστηκε πολύ σοβαρά μετά από ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού reality με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το ένα του πόδι. Με την αγωγή που κατέθεσε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, ζητά αποζημίωση ύψους 100 εκατ. δολαρίων.
Το ατύχημα σημειώθηκε στις 11 Μαΐου, όταν χτυπήθηκε από μία προπέλα ενός σκάφους την ώρα που εκείνος ψάρευε με ψαροντούφεκο για τροφή σε θάλασσα στον Άγιο Δομίνικο. Ως αποτέλεσμα ακρωτηριάστηκε μερικώς το αριστερό του πόδι και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά το δεξί του. Παρέμεινε σε νοσοκομείο του Μαϊάμι για συνολικά 61 ημέρες όπου υποβλήθηκε σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του TMZ, ο 22χρονος ισχυρίζεται ότι οι παραγωγοί σχεδίασαν ολόκληρο το format της εκπομπής με βάση την απαίτηση από τους διαγωνιζόμενους να ψαρεύουν με ψαροντούφεκο σε ανοιχτή θάλασσα. Ωστόσο, όπως αναφέρει, εκεί υπήρχε έντονη κυκλοφορία τουριστικών σκαφών κοντά στην περιοχή όπου γίνονταν τα γυρίσματα.
Επίσης, υποστηρίζει ότι δεν υπήρχαν σκάφη ασφαλείας, προστατευόμενες ζώνες ή επαρκείς προειδοποιητικοί δείκτες παρά τα προηγούμενα περιστατικά που παραλίγο να καταλήξουν σε τραγωδία και ακόμη και έναν θάνατο στα ίδια νερά.
Το ατύχημα σημειώθηκε στις 11 Μαΐου, όταν χτυπήθηκε από μία προπέλα ενός σκάφους την ώρα που εκείνος ψάρευε με ψαροντούφεκο για τροφή σε θάλασσα στον Άγιο Δομίνικο. Ως αποτέλεσμα ακρωτηριάστηκε μερικώς το αριστερό του πόδι και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά το δεξί του. Παρέμεινε σε νοσοκομείο του Μαϊάμι για συνολικά 61 ημέρες όπου υποβλήθηκε σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του TMZ, ο 22χρονος ισχυρίζεται ότι οι παραγωγοί σχεδίασαν ολόκληρο το format της εκπομπής με βάση την απαίτηση από τους διαγωνιζόμενους να ψαρεύουν με ψαροντούφεκο σε ανοιχτή θάλασσα. Ωστόσο, όπως αναφέρει, εκεί υπήρχε έντονη κυκλοφορία τουριστικών σκαφών κοντά στην περιοχή όπου γίνονταν τα γυρίσματα.
Επίσης, υποστηρίζει ότι δεν υπήρχαν σκάφη ασφαλείας, προστατευόμενες ζώνες ή επαρκείς προειδοποιητικοί δείκτες παρά τα προηγούμενα περιστατικά που παραλίγο να καταλήξουν σε τραγωδία και ακόμη και έναν θάνατο στα ίδια νερά.
«Συμμετείχα σε ένα ριάλιτι σόου και κατέληξα με ένα μόνο πόδι σε ηλικία 22 ετών»Σε δηλώσεις του στη Daily Mail ο Σταύρος Φλώρος δηλώνει: «Συμμετείχα σε ένα ριάλιτι σόου και κατέληξα με ένα μόνο πόδι σε ηλικία 22 ετών. Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι δεν μας φρόντισαν». Προσθέτει μάλιστα: «Ελπίζω αυτή η υπόθεση να εμπνεύσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία και να τους κάνει να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι».
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