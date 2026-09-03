Survivor: Αγωγή κατά του Ατζούν κατέθεσε ο Φλώρος, ζητά $100 εκατ. μετά τον ακρωτηριασμό στο πόδι

«Συμμετείχα σε ένα ριάλιτι σόου και κατέληξα με ένα μόνο πόδι σε ηλικία 22 ετών. Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι δεν μας φρόντισαν», δήλωσε ο νεαρός