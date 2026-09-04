Πέθανε η μητέρα της Εύης Γατίδου που δολοφονήθηκε με 104 μαχαιριές το 1997, ο δολοφόνος της φοιτήτριας παραμένει μέχρι και σήμερα άγνωστος

«Καλό ταξίδι στον κόσμο των αγγέλων αγαπημένη Ροδή μου. Εκεί θα συναντήσεις την Εύη σου και θα σου πει ποιος είναι ο δολοφόνος» έγραψε η δικηγόρος της οικογένειας - Για τη δολοφονία της 21χρονης είχε συλληφθεί 43χρονος, ο οποίος είχε κριθεί πρωτόδικα ένοχος, αλλά αθωώθηκε οριστικά στο Εφετείο