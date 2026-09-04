Πέθανε η μητέρα της Εύης Γατίδου που δολοφονήθηκε με 104 μαχαιριές το 1997, ο δολοφόνος της φοιτήτριας παραμένει μέχρι και σήμερα άγνωστος
Πέθανε η μητέρα της Εύης Γατίδου που δολοφονήθηκε με 104 μαχαιριές το 1997, ο δολοφόνος της φοιτήτριας παραμένει μέχρι και σήμερα άγνωστος
«Καλό ταξίδι στον κόσμο των αγγέλων αγαπημένη Ροδή μου. Εκεί θα συναντήσεις την Εύη σου και θα σου πει ποιος είναι ο δολοφόνος» έγραψε η δικηγόρος της οικογένειας - Για τη δολοφονία της 21χρονης είχε συλληφθεί 43χρονος, ο οποίος είχε κριθεί πρωτόδικα ένοχος, αλλά αθωώθηκε οριστικά στο Εφετείο
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών η Ροδή Γατίδου, μητέρα της 21χρονης φοιτήτριας Ιατρικής Εύης Γατίδου η οποία δολοφονήθηκε στη Λάρισα το 1997 χωρίς να βρεθεί ο άνθρωπος που της αφαίρεσε τη ζωή με 104 μαχαιριές.
Στη μάχη της οικογένειας για να τιμωρηθούν οι ένοχοι και να αποδοθεί δικαιοσύνη ήταν η Νικολέττα Μπασδέκη και ο αείμνηστος ποινικολόγος Γιάννης Διαμαντής. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε σήμερα η κυρία Μπασδέκη με μια ανάρτηση στο προφίλ της στο Facebook, σύμφωνα με το larissanet.gr.
«Καλό ταξίδι στον κόσμο των αγγέλων αγαπημένη και ευγενέστατη Ροδή μου. Εκεί που θα συναντήσεις την Εύη σου και αυτή θα σου πει ποιος είναι ο δολοφόνος» τόνισε μεταξύ άλλων η κυρία Μπασδέκη.
Αναλυτικά η ανάρτησή της:
«ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ
"τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν"
Το 1997 η ελληνική κοινωνία της Λάρισας, αλλά και το πανελλήνιο, συνταράσσεται από ένα έγκλημα, βγαλμένο από το σκοτεινό και αρρωστημένο μυαλό ενός στυγερού εγκληματία. Φοιτήτρια της ιατρικής βρίσκεται κατακρεουργημένη στο διαμέρισμά της με 104 μαχαιριές. Και αρχίζει για την οικογένειά της ένα μαραθώνιος δικαστικός αγώνας για να αποδοθεί δικαιοσύνη για να τιμωρηθεί ο στυγνός εγκληματίας. Μια χαροκαμένη μάνα μπαινοβγαίνει στις αίθουσες των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων παλεύοντας να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού της. Δυστυχώς το έγκλημα αυτό έμεινε ανεξιχνίαστο, η κάθαρση δεν υπήρξε. Ένας δολοφόνος κυκλοφορεί ελεύθερος. Η μάνα αυτή η κ. Ροδή σήμερα εγκατέλειψε αυτόν τον κόσμο και πήγε να συναντήσει την άτυχη Εύη .
Καλό ταξίδι στον κόσμο των αγγέλων αγαπημένη και ευγενέστατη Ροδή μου. Εκεί που θα συναντήσεις την Εύη σου και αυτή θα σου πει ποιος είναι ο δολοφόνος».
Το άγριο έγκλημα με θύμα τη φοιτήτρια Εύη Γατίδου, έγινε το 1997 όταν είχε βρεθεί κατακρεουργημένη με 104 μαχαιριές στη Λάρισα, όπου σπούδαζε.
Η 21χρονη φοιτήτρια από τη Δράμα ήταν στο τέταρτο έτος των σπουδών της στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το έγκλημα είχε γίνει στο δυάρι όπου διέμενε τη νύχτα του της 27ης Σεπτεμβρίου του 1997. Τέσσερις μέρες αργότερα, η σορός της είχε βρεθεί στο κρεβάτι της, γυμνό από τη μέση και πάνω.
Για το έγκλημα συνελήφθη 43χρονος τον οποίο είχε γνωρίσει σε Ευαγγελική εκκλησία. Ο 43χρόνος είχε ζητήσει την φοιτήτρια σε γάμο τρεις φορές, αλλά η φοιτήτρια είχε αποκρούσει την πρόταση όλες τις φορές. Μάλιστα, η τελευταία φορά που τη ζήτησε σε γάμο ήταν λίγες μέρες πριν την άγρια δολοφονία της.
H υπόθεση μπήκε στο αρχείο στις 13 Οκτωβρίου 1999, αφού από την αστυνομική έρευνα δεν προέκυψε κατηγορία κατά οποιουδήποτε.
Στη μάχη της οικογένειας για να τιμωρηθούν οι ένοχοι και να αποδοθεί δικαιοσύνη ήταν η Νικολέττα Μπασδέκη και ο αείμνηστος ποινικολόγος Γιάννης Διαμαντής. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε σήμερα η κυρία Μπασδέκη με μια ανάρτηση στο προφίλ της στο Facebook, σύμφωνα με το larissanet.gr.
@protothema.gr
◾️Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών η Ροδή Γατίδου, μητέρα της 21χρονης φοιτήτριας Ιατρικής Εύης Γατίδου η οποία δολοφονήθηκε στη Λάρισα το 1997 χωρίς να βρεθεί ο άνθρωπος που της αφαίρεσε τη ζωή με 104 μαχαιριές. ◾️ Στη μάχη της οικογένειας για να τιμωρηθούν οι ένοχοι και να αποδοθεί δικαιοσύνη ήταν η Νικολέττα Μπασδέκη και ο αείμνηστος ποινικολόγος Γιάννης Διαμαντής. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε σήμερα η κυρία Μπασδέκη με μια ανάρτηση στο προφίλ της στο Facebook, σύμφωνα με το larissanet.gr. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
«Καλό ταξίδι στον κόσμο των αγγέλων αγαπημένη και ευγενέστατη Ροδή μου. Εκεί που θα συναντήσεις την Εύη σου και αυτή θα σου πει ποιος είναι ο δολοφόνος» τόνισε μεταξύ άλλων η κυρία Μπασδέκη.
Αναλυτικά η ανάρτησή της:
«ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ
"τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν"
Το 1997 η ελληνική κοινωνία της Λάρισας, αλλά και το πανελλήνιο, συνταράσσεται από ένα έγκλημα, βγαλμένο από το σκοτεινό και αρρωστημένο μυαλό ενός στυγερού εγκληματία. Φοιτήτρια της ιατρικής βρίσκεται κατακρεουργημένη στο διαμέρισμά της με 104 μαχαιριές. Και αρχίζει για την οικογένειά της ένα μαραθώνιος δικαστικός αγώνας για να αποδοθεί δικαιοσύνη για να τιμωρηθεί ο στυγνός εγκληματίας. Μια χαροκαμένη μάνα μπαινοβγαίνει στις αίθουσες των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων παλεύοντας να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού της. Δυστυχώς το έγκλημα αυτό έμεινε ανεξιχνίαστο, η κάθαρση δεν υπήρξε. Ένας δολοφόνος κυκλοφορεί ελεύθερος. Η μάνα αυτή η κ. Ροδή σήμερα εγκατέλειψε αυτόν τον κόσμο και πήγε να συναντήσει την άτυχη Εύη .
Καλό ταξίδι στον κόσμο των αγγέλων αγαπημένη και ευγενέστατη Ροδή μου. Εκεί που θα συναντήσεις την Εύη σου και αυτή θα σου πει ποιος είναι ο δολοφόνος».
Το άγριο έγκλημα με θύμα τη φοιτήτρια Εύη Γατίδου, έγινε το 1997 όταν είχε βρεθεί κατακρεουργημένη με 104 μαχαιριές στη Λάρισα, όπου σπούδαζε.
Το άγριο έγκλημα
Η 21χρονη φοιτήτρια από τη Δράμα ήταν στο τέταρτο έτος των σπουδών της στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το έγκλημα είχε γίνει στο δυάρι όπου διέμενε τη νύχτα του της 27ης Σεπτεμβρίου του 1997. Τέσσερις μέρες αργότερα, η σορός της είχε βρεθεί στο κρεβάτι της, γυμνό από τη μέση και πάνω.
Για το έγκλημα συνελήφθη 43χρονος τον οποίο είχε γνωρίσει σε Ευαγγελική εκκλησία. Ο 43χρόνος είχε ζητήσει την φοιτήτρια σε γάμο τρεις φορές, αλλά η φοιτήτρια είχε αποκρούσει την πρόταση όλες τις φορές. Μάλιστα, η τελευταία φορά που τη ζήτησε σε γάμο ήταν λίγες μέρες πριν την άγρια δολοφονία της.
H υπόθεση μπήκε στο αρχείο στις 13 Οκτωβρίου 1999, αφού από την αστυνομική έρευνα δεν προέκυψε κατηγορία κατά οποιουδήποτε.
Ο φάκελος της υπόθεσης ανασύρθηκε από το αρχείο, έγινε τακτική ανάκριση και το 2003, με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λάρισας, παραπέμφθηκε για πρώτη φορά σε δίκη ο 43χρόνος κατηγορούμενος για τη δολοφονία.
Στη συνέχεια ασκήθηκε έφεση κατά του βουλεύματος και με άλλο βούλευμα, το 157/2004, το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας παρέπεμψε οριστικά τον κατηγορούμενο σε δίκη. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έγινε το 2005 στον Βόλο και το 7μελές ΜΟΔ Βόλου ομόφωνα καταδίκασε τον κατηγορούμενο και του επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον φόνο της φοιτήτριας.
Τον Ιανουάριο του 2007 το 7μελές Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας, τον αθώωσε ομόφωνα, ανατρέποντας πλήρως την πρωτοβάθμια απόφαση.
Στη συνέχεια ασκήθηκε έφεση κατά του βουλεύματος και με άλλο βούλευμα, το 157/2004, το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας παρέπεμψε οριστικά τον κατηγορούμενο σε δίκη. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έγινε το 2005 στον Βόλο και το 7μελές ΜΟΔ Βόλου ομόφωνα καταδίκασε τον κατηγορούμενο και του επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον φόνο της φοιτήτριας.
Τον Ιανουάριο του 2007 το 7μελές Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας, τον αθώωσε ομόφωνα, ανατρέποντας πλήρως την πρωτοβάθμια απόφαση.
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