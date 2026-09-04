Η Σάντρα Μπούλοκ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο για μια τρίτη ταινία «Μαγικά Φίλτρα»
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Σάντρα Μπούλοκ Ταινία

Η Σάντρα Μπούλοκ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο για μια τρίτη ταινία «Μαγικά Φίλτρα»

Η Μπούλοκ και η Κίντμαν επέστρεψαν ως αδερφές Όουενς για το σίκουελ της πρωτότυπης ταινίας του 1998

Η Σάντρα Μπούλοκ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο για μια τρίτη ταινία «Μαγικά Φίλτρα»
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Θα μπορούσε να υπάρξει τρίτη ταινία «Μαγικά Φίλτρα» ; Αν το σίκουελ της αρχικής ταινίας αποδειχθεί εισπρακτική επιτυχία μετά την κυκλοφορία του στις 10 Σεπτεμβρίου, τότε ένα τρίτο φιλμ είναι απολύτως πιθανό, όπως δήλωσε η Σάντρα Μπούλοκ σε συνέντευξή της στο Vanity Fair.

«Θα κάνουμε και τρίτη ταινία αν αυτή πάει καλά και τότε θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στα κορίτσια», είπε χαρακτηριστικά η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, τις κόρες της οποίας στην ταινία υποδύονται η Τζόι Κινγκ και η Μέισι Γουίλιαμς.

Το «Μαγικά Φίλτρα 2», συνέχεια της πρωτότυπης ταινίας του 1998, επαναφέρει τη Σάντρα Μπούλοκ και τη Νικόλ Κίντμαν στους ρόλους των αδελφών Όουενς, που διαθέτουν μαγικές δυνάμεις, καθώς και τις Στόκαρντ Τσάνινγκ και Νταϊάν Γουίστ ως τις θείες-μάγισσες που τις μεγάλωσαν.

Οι χαρακτήρες που υποδύονται η Κινγκ και η Γουίλιαμς έχουν κληρονομήσει τη μαγεία της οικογένειας, χωρίς όμως να το γνωρίζουν. Παράλληλα, αγνοούν και την υποτιθέμενη κατάρα που κάνει τον έρωτα ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση για τις γυναίκες της οικογένειας Όουενς.

Τη σκηνοθεσία του σίκουελ υπογράφει η Σουζάν Μπίερ, ενώ το σενάριο έχει γράψει ο σεναριογράφος της πρώτης ταινίας Ακίβα Γκόλντσμαν μαζί με την Τζόρτζια Πίτσετ του «Succession». Η Μπούλοκ και η Κίντμαν συγκαταλέγονται επίσης στους παραγωγούς της ταινίας.

Όπως πρόσθεσε η Μπούλοκ, στη νέα ταινία έχουν ενσωματωθεί αρκετές αναφορές από την πρώτη. «Αν δεν έχετε δει την πρώτη ταινία, δεν πειράζει», δήλωσε στο Vanity Fair. «Αν όμως την έχετε δει, υπάρχουν νοσταλγικές αναφορές που υπενθυμίζουν ότι εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος, με τους ίδιους ανθρώπους, ενώ παράλληλα φέρνουμε στην ιστορία δύο ακόμη μικρές μάγισσες», πρόσθεσε.

Η 29χρονη Μέισι Γουίλιαμς δείχνει ήδη έτοιμη να πάρει τη σκυτάλη από την προηγούμενη γενιά των μαγισσών της οικογένειας Όουενς. Η ηθοποιός του «Game of Thrones» αναδημιούργησε μάλιστα ορισμένες από τις χαρακτηριστικές εμφανίσεις της Μπούλοκ στο κόκκινο χαλί από τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές της δεκαετίας 2000, με τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό να δίνει την έγκρισή της στην κινηματογραφική της κόρη.
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