Νίκων Αρκουδέας: Η ζωή, οι μάχες και οι αντιθέσεις του αστυνομικού που έγινε σύνθημα στα χείλη των αναρχικών

«Αυτός δεν είναι άνθρωπος, είναι μια ιδέα» έλεγε το σύνθημα που ακουγόταν σε πορείες στα Εξάρχεια - Σαν σήμερα, πριν από 21 χρόνια, ο Αρκουδέας έφυγε από τη ζωή - Το όνομά του παραμένει συνδεδεμένο με τις επιχειρήσεις «Αρετή» και το ΠΑΣΟΚ - Πώς έφτασε από τη Λακωνία στην κορυφή της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας