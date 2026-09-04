«Δεν μπορούσα να τα φέρω βόλτα, ήθελα τα λεφτά γιατί δεν είχα δουλειά»: Τι υποστηρίζει η γυναίκα που έθαψε τη μητέρα της σε αυλή στον Μαραθώνα για να παίρνει τη σύνταξη

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«Δεν υπήρχε άλλος σατανάς χειρότερος από αυτήν» λέει ο πρώην σύζυγός της

Είχε πει πως είχε τακτοποιήσει την ηλικιωμένη σε γηροκομείο

Παραδέχθηκε πως έθαψε την 90χρονη μητέρα της όταν πέθανε προκειμένου να λαμβάνει την σύνταξή της προκειμένου να τα «φέρει βόλτα» καθώς δεν είχε άλλη δουλειά, η κόρη από τον Μαραθώνα.Η γυναίκα ανέφερε στο Live News πως είχε αρκετά χρέη, τα οποία αποπλήρωσε με δόσεις. Σε ερώτηση γιατί ήθελε τόσο την σύνταξη της μητέρας της, αποκρίθηκε πως:Στην συνέχεια ανέφερε πως όταν πέθανε η μητέρα της, η σύνταξή της ήταν 1.000 ευρώ.ρωτήθηκε και απάντησε θετικά.Στην συνέχεια ανέφερε πως δεν θυμάται ακριβώς τι συνέβη τη μέρα που, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η κόρη της ηλικιωμένης. Η γυναίκα τώρα, κάνει λόγο για οικονομικά προβλήματα που φέρεται να αντιμετώπιζε, ως δικαιολογία για το γεγονός ότι θέλησε να αποκρύψει το θάνατο της μητέρας της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή της.Εγώ, της έδινα να φάει. Δεν μπορούσα συνέχεια. Ήταν γηρατειά και έπεφτε κάτω. Έτρωγε, έτρωγε και έπεφτε κάτω και κοιμόταν» είπε η ίδια μιλώντας στην κάμερα του Live News ενώ αναφορικά με τη μέρα που υπέδειξε στις αρχές το σημείο της αυλής που έθαψε τη μητέρα της εκείνη απάντησε θετικά: ««Έχουν πει πολλά για μένασημείωσε η γυναίκα ενώ τόνισε πως είχε οικονομικά προβλήματα και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. «Δεν μπορούσα να τα φέρω βόλτα» είπε χαρακτηριστικά.Αναφορικά με τη μέρα που η ηλικιωμένη μητέρα της άφησε την τελευταία της πνοή και η ίδια, κατά δήλωσή της, την έθαψε στον κήπο, είπε πως δεν τη θυμάται ακριβώς.Ο γιος μου ήξερε. Μπροστά την είχα βάλει. Δεν με βοήθησε εκείνος.Ήταν αργά αλλά όχι νύχτα» είπε στην κάμερα του Mega.Ένας από τους πρώην συζύγους της γυναίκας, μίλησε στην εκπομπή και την χαρακτήρισε «σατανά» ενώ πρόσθεσε πως «μια ζωή βλακείες έκανε».Συγκεκριμένα είπε: «Μια ζωή βλακείες έκανε. Τέτοια έκανε. Μας έλεγε παραμύθια. Ότι την είχε στο γηροκομείο. Είχε πάρει είκοσι χιλιάδες από τον πρώην σύζυγό της. Αυτά τα λεφτά έμαθα ότι είχε. Πού να βρεις άκρη; Άλλα έλεγε, άλλα έκανε. Χαμός γίνεται εκεί πέρα. Του είπε του παιδιού ότι "την τακτοποίησα". Πού την τακτοποίησε;Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται ύστερα από την καταγγελία της εγγονής της 90χρονης, η οποία πριν από περίπου δύο εβδομάδες προσήλθε στις Αρχές και ανέφερε ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και μία δεκαετία.