Οι δύο εκπλήξεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για αγρότες και τρίτεκνους και τα τραπέζια του «γαλάζιου» διημέρου
Οι δύο εκπλήξεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για αγρότες και τρίτεκνους και τα τραπέζια του «γαλάζιου» διημέρου
Μέχρι σήμερα το κυβερνητικό επιτελείο έχει καταφέρει να κρατήσει αρκετά χαρτιά «κρυμμένα», προστατεύοντας τα μέτρα από διαρροές
Με το πακέτο της ΔΕΘ απολύτως οριστικοποιημένο και τον Κυριάκο Πιερρακάκη να κάνει χθες το τελευταίο ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου πριν πάρει και αυτός τον δρόμο για τη συμπρωτεύουσα, η κυβέρνηση ξεκινά για την τελευταία προεκλογική έκθεση. Η στρατηγική του κ. Μητσοτάκη είναι απλή: θα δοθεί σε πολλές κοινωνικές κατηγορίες ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενίσχυσης εισοδημάτων, με παράλληλη περιγραφή μιας ουσιαστικής προοπτικής προς το 2030, οπότε και θα συνεχίζονται οι κινήσεις εισοδηματικής ενίσχυσης με συγκεκριμένο σχεδιασμό και χρονοδιάγραμμα.
Όπως ξεκαθαρίζουν κυβερνητικές πηγές, δεν θα είναι μια ΔΕΘ άκρατης παροχολογίας, αλλά μια ΔΕΘ που θα αντανακλά την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, η οποία πρέπει να μεταφράζεται σε διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες. Και υπό αυτό το πρίσμα, αρκετοί έχουν λαμβάνειν αρκετά μέτρα, τόσο άμεσα όσο και σε βαθύτερο ορίζοντα για τα επόμενα χρόνια: οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η αγορά, οι οικογένειες με παιδιά, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες κοκ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, δύο «εκπλήξεις» θα ελαφρύνουν κρίσιμες κατηγορίες πολιτών. Η πρώτη μείωση φόρου θα αφορά τους αγρότες, κοινωνική ομάδα με την οποία η κυβέρνηση ήρθε σε ρήξη όλο το προηγούμενο διάστημα. Πάντως, σε χθεσινή συνάντηση κυβερνητικής αντιπροσωπείας με εκπροσώπους αγροτών στη Θεσσαλονίκη, είδηση δεν βγήκε και το μυστικό δεν αποκαλύφθηκε.
Mία ακόμα μείωση φορολογικού βάρους συνδέεται με τις οικογένειες με παιδιά. Στο οικονομικό επιτελείο υπήρχε δίλημμα: ελάφρυνση κατά το περυσινό μοντέλο, οριζόντια και κλιμακούμενη ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών ή ένα γενναίο μέτρο για τους τρίτεκνους; Με βάση νεότερες πληροφορίες, φαίνεται ότι η «μπίλια» κάθεται στην ουσιαστική εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους, μια κοινωνική ομάδα που αριθμεί περίπου 100.000 πολίτες.
Εκτός από το πρόγραμμα του πρωθυπουργού, βεβαίως, άπαν το κυβερνητικό στρατόπεδο μετασταθμεύει στη συμπρωτεύουσα. Και μια σειρά κυβερνητικών στελεχών από σήμερα οργανώνουν εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Σταύρος Παπασταύρου, η Δόμνα Μιχαηλίδου, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Θανάσης Κοντογεώργης, ο Άκης Σκέρτσος κ.α. Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο καλεί απόψε το βράδυ τους βουλευτές της Βορείου Ελλάδος στη "Διαγώνιο" με τα ονομαστά σουτζουκάκια, σε ένα γεύμα που τείνει να γίνει θεσμός, καθώς πέρυσι είχε διοργανωθεί στο "Ζύθος-Ντορέ".
Επίσης απόψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προσκαλεί τους δημοσιογράφους στο roof garden του Electra Palace, απ' όπου θα περάσει και ο πρωθυπουργός, ενώ η ΟΝΝΕΔ δίνει ραντεβού στο πολύ κοντινό Ark της Μητροπόλεως, απ' όπου επίσης αναμένεται να κάνει βόλτα ο κ. Μητσοτάκης. Φυσικά, όλα τα εστιατόρια της πόλης είναι ρεζερβέ, ενώ τα μπουζούκια φέτος είναι...πεσμένα, οπότε δεν αναμένονται «γαλάζιες» εξάρσεις. Το βράδυ του Σαββάτου ο Βασίλης Κικίλιας διοργανώνει με τη σειρά του μάζωξη στο Canteen, μετά την ομιλία Μητσοτάκη, ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης έσπευσε να διευκρινίσει μέσω X ότι δεν διοργανώνει ο ίδιος μάζωξη πολιτικών του φίλων, αν και θα ανταποκριθεί σε αρκετές προσκλήσεις που έχει.
Μένει επίσης να φανεί, αν ο κ. Μητσοτάκης θα τηρήσει την παράδοση να δειπνήσει με τη σύζυγό του Μαρέβα Μητσοτάκη το βράδυ του Σαββάτου, μετά την ομιλία στο Βελλίδειο, στο γνωστό εστιατόριο «Οψοποιών Μαγγανείαι».
Όπως ξεκαθαρίζουν κυβερνητικές πηγές, δεν θα είναι μια ΔΕΘ άκρατης παροχολογίας, αλλά μια ΔΕΘ που θα αντανακλά την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, η οποία πρέπει να μεταφράζεται σε διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες. Και υπό αυτό το πρίσμα, αρκετοί έχουν λαμβάνειν αρκετά μέτρα, τόσο άμεσα όσο και σε βαθύτερο ορίζοντα για τα επόμενα χρόνια: οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η αγορά, οι οικογένειες με παιδιά, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες κοκ.
Μέτρα-έκπληξηΜέχρι σήμερα το κυβερνητικό επιτελείο έχει καταφέρει να κρατήσει αρκετά χαρτιά «κρυμμένα», προστατεύοντας τα μέτρα από διαρροές, με τον κ. Μητσοτάκη να έχει «ξορκίσει» τους στενούς του συνεργάτες τόσο στο οικονομικό όσο και στο επικοινωνιακό επιτελείο να αποστούν από προαναγγελίες που θα στερήσουν momentum από τον ίδιον.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, δύο «εκπλήξεις» θα ελαφρύνουν κρίσιμες κατηγορίες πολιτών. Η πρώτη μείωση φόρου θα αφορά τους αγρότες, κοινωνική ομάδα με την οποία η κυβέρνηση ήρθε σε ρήξη όλο το προηγούμενο διάστημα. Πάντως, σε χθεσινή συνάντηση κυβερνητικής αντιπροσωπείας με εκπροσώπους αγροτών στη Θεσσαλονίκη, είδηση δεν βγήκε και το μυστικό δεν αποκαλύφθηκε.
Mία ακόμα μείωση φορολογικού βάρους συνδέεται με τις οικογένειες με παιδιά. Στο οικονομικό επιτελείο υπήρχε δίλημμα: ελάφρυνση κατά το περυσινό μοντέλο, οριζόντια και κλιμακούμενη ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών ή ένα γενναίο μέτρο για τους τρίτεκνους; Με βάση νεότερες πληροφορίες, φαίνεται ότι η «μπίλια» κάθεται στην ουσιαστική εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους, μια κοινωνική ομάδα που αριθμεί περίπου 100.000 πολίτες.
Το πρόγραμμα και τα τραπέζιαΟ κ. Μητσοτάκης θα ταξιδέψει μετά το μεσημέρι για τη συμπρωτεύουσα και θα καταλύσει κατά παράδοση στο ξενοδοχείο The Met. Θα επισκεφθεί εν συνεχεία το νοσοκομείο Παπανικολάου, ενώ θεωρείται πολύ πιθανό να πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη και να επισκεφθεί το υπό ανέγερση νέο κολυμβητήριο στον Δήμο Αμπελοκήπων, έργο που απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά θα τρέξει με εθνικούς πόρους. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ζητήσει να δοθεί ειδική έμφαση στη Δυτική Θεσσαλονίκη από βουλευτές και στελέχη, καθώς εκεί η Ελληνική Λύση παρουσιάζει τάσεις ισχυρής ανόδου, ου μην και πρωτιάς σε κάποιους δήμους.
Εκτός από το πρόγραμμα του πρωθυπουργού, βεβαίως, άπαν το κυβερνητικό στρατόπεδο μετασταθμεύει στη συμπρωτεύουσα. Και μια σειρά κυβερνητικών στελεχών από σήμερα οργανώνουν εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Σταύρος Παπασταύρου, η Δόμνα Μιχαηλίδου, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Θανάσης Κοντογεώργης, ο Άκης Σκέρτσος κ.α. Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο καλεί απόψε το βράδυ τους βουλευτές της Βορείου Ελλάδος στη "Διαγώνιο" με τα ονομαστά σουτζουκάκια, σε ένα γεύμα που τείνει να γίνει θεσμός, καθώς πέρυσι είχε διοργανωθεί στο "Ζύθος-Ντορέ".
Επίσης απόψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προσκαλεί τους δημοσιογράφους στο roof garden του Electra Palace, απ' όπου θα περάσει και ο πρωθυπουργός, ενώ η ΟΝΝΕΔ δίνει ραντεβού στο πολύ κοντινό Ark της Μητροπόλεως, απ' όπου επίσης αναμένεται να κάνει βόλτα ο κ. Μητσοτάκης. Φυσικά, όλα τα εστιατόρια της πόλης είναι ρεζερβέ, ενώ τα μπουζούκια φέτος είναι...πεσμένα, οπότε δεν αναμένονται «γαλάζιες» εξάρσεις. Το βράδυ του Σαββάτου ο Βασίλης Κικίλιας διοργανώνει με τη σειρά του μάζωξη στο Canteen, μετά την ομιλία Μητσοτάκη, ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης έσπευσε να διευκρινίσει μέσω X ότι δεν διοργανώνει ο ίδιος μάζωξη πολιτικών του φίλων, αν και θα ανταποκριθεί σε αρκετές προσκλήσεις που έχει.
Μένει επίσης να φανεί, αν ο κ. Μητσοτάκης θα τηρήσει την παράδοση να δειπνήσει με τη σύζυγό του Μαρέβα Μητσοτάκη το βράδυ του Σαββάτου, μετά την ομιλία στο Βελλίδειο, στο γνωστό εστιατόριο «Οψοποιών Μαγγανείαι».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα